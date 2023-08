Juan Schiaretti: “Javier Milei fue el candidato a presidente más votado en Córdoba”

El precandidato presidencial Juan Schiaretti reconoció que Javier Milei fue el más votado en Córdoba (Captura TV)

El precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, reconoció que Javier Milei fue el postulante más votado en su provincia, Córdoba. “Quiero felicitarlo”, aseguró escoltado por su compañero de fórmula, Florencio Randazzo. Y dijo que, de acuerdo a los números de las mesas testigo que ellos manejan, “el kirchnerismo no llega al 10% en la provincia”.

“Nosotros conseguimos como fuerza política superar a los dos espacios que expresan la grieta”, agregó Schiaretti sobre “Cambiemos y el Kirchnerismo”.

Y continuó el precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País: “No hay dudas que en Córdoba quien obtuvo mayor cantidad de votos es quien consiguió expresar mejor la situación de bronca que existe en la sociedad cordobesa con cómo está manejada la nación. Y eso expresó quien salió más votado en la provincia, que fue Javier Milei. Esta es la realidad y las cosas hay que decirlas como son”.

Te puede interesar: Patricia Bullrich: “Larreta me llamó y me felicitó por la victoria”

Luego, Schiaretti remarcó que ellos, “como fuerza política del interior, como coalición que expresa la cultura de la producción y el trabajo, que expresa a los que se levantan todos los días para ir a trabajar, que expresa, además, el federalismo; que expresa, también, la necesidad de que el país tenga gestión, de tener un país normal; fue apoyada por los cordobeses y estamos en carrera hacia la presidencia”.

Schiaretti secundado por Randazzo (Captura TV)

El actual gobernador de Córdoba contó que, de acuerdo a “los números que arrojan las mesas testigo” que ellos manejan, “el kirchnerismo no llega al 10% en la provincia”. Y, según su teoría, esos guarismos son así porque allí no quieren ”saber nada con el autoritarismo, no quiere saber nada con el feudalismo ni quiere saber nada con la grieta”. Para Schiaretti, eso los “tonifica para continuar adelante”.

Mientras, detalló que este lunes 14 de agosto seguirá con su labor como Gobernador y, en ese rol, inaugurará una escuela pro en Alta Gracia. Schiaretti dijo que su espacio quiere llevar a la Argentina el modelo de gestión en Córdoba, “que es el modelo del respeto a las instituciones, el modelo a la libertad de prensa, el modelo a los pensamientos diferentes, el modelo que nunca espía a nadie y nunca persigue a nadie; el modelo que hace federalismo en serio”.

Y subrayó que ese modelo tiene “equilibrio fiscal desde hace muchísimos años” y que eso “les da certezas a la familia y a los emprendedores”. También dijo que debe acabarse que los que gobiernan la patria no sean federalistas y “piensen y actúen en favor del AMBA”. En ese sentido, expresó: “No puede ser que siga siendo el boleto más barato, la luz más barata, el agua y saneamiento más barato; que siga siendo la nafta más barata y que las fuerzas federal custodien barrios en la Capital Federal, como sucede en Puerto Madero”. Aunque en ese barrio ya no lo hace la Prefectura, como hace un tiempo, sino la Policía de la Ciudad.

Mientras Schiaretti daba su discurso y reconocía que en Córdoba había ganado Milei, los datos oficiales a nivel nacional se conocían y ponían en relieve que la elección que hizo La Libertad Avanza en todo el país lo ponía al frente de las PASO, seguido por la fuerza de Juntos por el Cambio y, luego, Unión por la Patria.

Seguir leyendo: