Mauricio Macri se meterá en la interna porteña de Juntos por el Cambio y Lousteau podría contrarrestar con una foto con Larreta

Para Juntos por el Cambio (JxC), la elección en la Ciudad de Buenos Aires es casi tan importante como la interna presidencial entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Incluso, reviste más interés que la provincia de Buenos Aires. Es que CABA es la casa matriz del PRO y la disputa entre Jorge Macri y Martín Lousteau, precandidatos a jefe de Gobierno porteño, es considerada crucial para la coalición. A 10 días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cada contendiente acelera su estrategia para hacerse con el triunfo y los dirigentes del espacio toman partido por uno u otro costado de la competencia.

Jorge Macri se enfoca en encuentros con vecinos a los que va acompañado por dirigentes del PRO. Considera que el “voto amarillo” y su perfil “halcón” le permitirán aventajar a su rival interno. En su equipo electoral evalúan que sacarán una diferencia en el corredor norte de la Ciudad y que el apellido Macri tiene un “piso alto”.

Lousteau, por su parte, acelerará a fondo a una agenda de recorridas por barrios porteños. Son encuentros con emprendedores, jóvenes y vecinos de distintas zonas de la Ciudad. Su staff de estrategia diseñó un “camino”, como hoja de ruta, que une distintos puntos del distrito. “Son paradas que conectan hacia la Ciudad que soñamos”, detallaron a Infobae en el equipo del senador de Evolución. El dirigente de la UCR se mueve en un colectivo y se detiene en cada uno de esos sitios y presenta propuestas. Empezó ayer, con la educación como eje.

En tanto, el economista presentó hoy sus propuestas de seguridad, visitó el Hospital Pirovano y realizó una caminata por Belgrano. Busca generar contacto directo con vecinos y visita entre cuatro y cinco barrios por día. Casi toda su agenda la ejecuta junto a Graciela Ocaña. Para Lousteau fue clave el pacto político con la líder de Confianza Pública. Se trató de un acuerdo que el radicalismo porteño logró a bas de arduas negociaciones. Emiliano Yacobitti, diputado nacional y principal armador de Evolución, fue el arquitecto político de esa alianza.

Ocaña encabeza la lista de legisladores porteños de Lousteau. Y sumó a dirigentes de su espacio a las listas porteñas de JxC, tanto para la Legislatura, como en precandidatos a diputados nacionales y al Parlasur. La ex directora del PAMI se mueve, centralmente, con una agenda orientada a la tercera edad y salud pública. Es una dirigente nacional y le aporta volumen político a la candidatura del radical.

Por su parte, Lousteau moviliza a la estructura de la UCR de la Ciudad para darle capilaridad territorial a su proyecto político. Yacobitti hace lo propio jóvenes del radicalismo que tienen militancia en la política universitaria, donde el diputado nacional tiene incidencia: es un histórico dirigente de Franja Morada y actual vicerrector de la UBA.

Algo que el radicalismo no descarta es que antes de las PASO se de otra foto de Lousteau con Larreta. Implicaría tensar al máximo la cuerda en el PRO.

Jorge Macri apuesta a sumar fotos con dirigentes del partido. Tanto del larretismo como del bullrichismo y el macrismo. En ese marco, el viernes compartirá una actividad con Mauricio Macri. Será una imagen que resonará en la interna de JxC. El ex Presidente fue el artífice de la candidatura única de su primo y es el principal objetor del acuerdo político de Rodríguez Larreta con Lousteau. Macri -y, a través de él, el ala dura de su partido- no concibe que el PRO pierda el control político de la Ciudad ante el radicalismo. “Cómo le vamos a entregar la llave de la Ciudad a Lousteau y Yacobitti”, despotricó una ex ministra de la presidencia de Macri.

El ex Presidente se meterá de lleno en la campaña porteña. Cada vez que habla, lo hace para decir algo concreto. Y así sucederá. Macri pretende fortalecer la candidatura de su primo y presionar a Rodríguez Larreta y al larretismo para cerrar filas “explícitamente” con Jorge Macri. Despotrica ante cada foto nueva que el jefe de Gobierno hace con Lousteau.

La semana pasada, aún desde Europa, Macri tomó el teléfono y llamó a Roberto García Moritán. Fue el miércoles. Tuvieron una larga conversación. El desenlace fue que convenció al legislador de Republicanos Unidos para que baje su candidatura a jefe de Gobierno y apoye a Jorge Macri. Fernando De Andreis, jefe de campaña del candidato del PRO y hombre cercano a Macri, articuló las negociaciones con Yamil Santoro, armador político de Moritán. No obstante, el llamado del fundador del PRO fue decisivo.

Macri y García Moritán volvieron a hablar el jueves y el viernes. Finalmente, esa tarde le pusieron la firma y el pacto político emergió a la arena pública. A cambio del apoyo, el macrismo le prometió al legislador liberal áreas de Gobierno en el Ejecutivo, como el Ministerio de Desarrollo Productivo y espacios de poder en la Legislatura.

El dirigente de Republicanos Unidos, no obstante, anhela la vicejefatura de Gobierno. Sus operadores políticos mueven hilos en ese sentido. No será sencillo. Es un lugar en el que buscará incidir Rodríguez Larreta, que bajó a sus candidatos para unificar al PRO detrás de Jorge Macri. Quien suena para ese lugar es Soledad Acuña, ministra de Educación porteña. Sin embargo, el precandidato del PRO deberá antes ganarle a Lousteau.

“Si Mauricio desde Europa se preocupó por llamar a García Moritán, es que están preocupados”, aguijoneó un dirigente político que conoce a Lousteau. En el equipo del ex Embajador en Estados Unidos consideran que la elección “será pareja”.

A nivel nacional, Macri se mueve por estas horas para lograr que Larreta y Bullrich compartan búnker la noche del 13 de agosto. Habló con los dos, por separado, sobre el tema. No será sencillo, aunque las conversaciones no están cerradas. Ante sus asesores sostiene que será “equidistante” en la disputa presidencial. Es decir, que no se pronunciará públicamente. Sin embargo, uno de los dirigentes del PRO que más conoce al ex Presidente deslizó que “no hay que descartar nada”.

Macri arrimó decenas de dirigentes y armadores políticos al proyecto presidencial de Bullrich. Y buscó impedir el acercamiento de figuras del PRO y del radicalismo a la candidatura de Rodríguez Larreta. En ese sentido, al ex Presidente le fastidió el pronunciamiento de Rodrigo De Loredo en favor del jefe de Gobierno. Y, más aún, el mensaje de apoyo público a Larreta que emitió esta mañana María Eugenia Vidal.

“Lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, declaró, letal, esta tarde. Lo hizo ante medios de San Nicolás, donde estuvo en una recorrida de campaña esta tarde. Fue a acompañar a Manuel Passaglia, intendente local y dirigente de buen vínculo con el ex Jefe de Estado. “No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente”, consideró y cuestionó: “Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice”.

Además de San Nicolás, hoy visitó también Pergamino, distrito gobernado por Javier Martínez -dirigente cercano a su primo Jorge Macri-. En la pelea nacional, Passaglia es aliado de Bullrich y a Néstor Grindetti, mientras que el intendente de Pergamino se referencia de Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

El titular de la Fundación FIFA llegó el domingo tras una gira por Europa y se metió de lleno en la campaña rumbo a las PASO. Su foco será la Ciudad de Buenos Aires. “Hizo y hará todo para que gane Jorge”, aseguró un armador político que visita asiduamente las oficinas de Macri en Olivos.

