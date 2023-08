Horacio Rodríguez Larreta agradeció el apoyo de Vidal: “Para mí es un orgullo”

Horacio Rodríguez Larreta junto a María Eugenia Vidal

En medio del clima de tensión que atraviesa Juntos por el Cambio tras el pronunciamiento de María Eugenia Vidal a favor de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño agradeció el apoyo de la diputada y remarcó: “Para mí es un orgullo”.

Fue durante una entrevista con LN+ donde el precandidato a presidente se refirió a declaraciones de la ex gobernadora bonaerense. Lo hizo horas después de que el propio fundador del PRO, Mauricio Macri, apuntara en muy duros términos contra ella por tomar partido por el dirigente a días de las PASO.

“Para mí es un gran orgullo seguir trabajando con María Eugenia Vidal. Y digo seguir trabajando porque hace 27 años que trabajamos juntos. Siempre trabajamos juntos y para mí es una de las mejores dirigentes políticas que tiene la Argentina”, resaltó Rodríguez Larreta.

A pesar de que los dichos de la legisladora desataron un nuevo capítulo en la interna de la principal coalición opositora a 11 días para las primarias, el alcalde porteño la respaldó firmemente: “Nos conocemos de memoria, la valoro muchísimo y el hecho de que estemos trabajando juntos, que ella lo reafirme así, se lo agradezco”.

Asimismo, al ser consultado por los cuestionamientos que recibió Vidal por haber roto la neutralidad y adelantar que no acompañará a Patricia Bullrich en las urnas el próximo 13 de agosto, Larreta mantuvo su postura de “no confrontar” y evitó opinar al respecto.

“Yo no hago comentarios de alusiones personales dentro de Juntos por el Cambio. No las hice y no las voy a hacer nunca. Yo hoy estoy muy contento, muy enorgullecido, de que alguien del nivel, del valor, de María Eugenia confirme o de alguna manera consolide la relación para seguir trabajando juntos”, enfatizó.

En este contexto, se refirió a cómo quedarán las relaciones dentro de la coalición cuando finalmente se decida quién será el candidato presidencial en las generales de octubre y adelantó su intención de esperar los resultados de las PASO junto a la ex ministra de Seguridad.

“En lo que hace a mi voluntad, yo voy a un búnker común”, aseguró Rodríguez Larreta, quien dijo que no le importa la ubicación.

Y añadió: “Es mucho más importante la unidad que el lugar físico. Para mí la unidad de Juntos por el Cambio es lo más importante y la defiendo. Entonces el búnker, donde sea. No nos vamos a andar discutiendo por el lugar físico. El 13 de la noche vamos a estar juntos. En lo que a mí respecta, en lo que hace a mi decisión, en el búnker vamos a estar juntos”.

Finalmente, habló sobre un posible escenario en el que sea él quien gane la interna y represente a JXC en los comicios nacionales del 22 de octubre. En ese caso, insistió en la necesidad de consolidar una mayoría “sólida” y “trabajar todos juntos” para asumir el gobierno.

“Para que el cambio se mantenga en el tiempo, tenemos que estar juntos, tenemos que sumar una mayoría sólida. Si gano el 13 de agosto convoco a todos y a más”, sentenció.

