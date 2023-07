Preocupados por la elección en PBA, Sergio Massa y Axel Kicillof preparan una caravana por La Matanza

Axel Kicillof y Sergio Massa volverán a hacer campaña juntos

Por estas horas se empieza a ajustar la logística de lo que será la primera caravana de campaña con la que el peronismo buscará mostrar liturgia de fuerte tono electoral, cuando faltan 18 días para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Será con una tradicional caravana por el municipio de La Matanza, el de mayor peso electoral y donde el oficialismo suele hacerse fuerte. A la cabeza de la jornada estarán el precandidato presidencial Sergio Massa y su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el gobernador bonaerense y precandidato a su reelección, Axel Kicillof, su compañera de fórmula y vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente local, Fernando Espinoza.

La decisión de llevar adelante la caravana fue una propuesta que surgió desde la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires, que integran intendentes de la Primera y Tercera sección electoral, Kicillof, Máximo Kirchner, Eduardo de Pedro y algunos ministros de perfil político del gobierno bonaerense como Andrés Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez y Carlos Bianco.

Por estos días se va a terminar de definir el itinerario de la procesión. Lo que está definido es que será en horas de las tarde. Uno de los objetivos es conseguir visibilidad, por fuera de los estudios de televisión o redes sociales. Mostrar a los candidatos yendo hacia la militancia y no a la militancia haciendo presencia en los actos. De hecho desde que arrancó la prohibición de hacer actos de gestión, Unión por la Patria no ha hecho grandes actividades de campaña.

Kicillof y Magario durante el cierre de listas al momento de confirmar sus candidaturas a gobernador y vice (foto: Aglaplata)

El foco en la provincia es crucial. Durante el lunes y el martes, Kicillof mantuvo varias reuniones y conversaciones con distintos dirigentes que resultaron en la caravana que se va a llevar adelante este sábado. Podría haber más en otros distritos, hasta la elección Primaria.

Bajo la premisa de que la campaña es “de abajo hacia arriba”, es que cobra volumen el despliegue de los intendentes del conurbano. Parte del rol que tienen es empujar la candidatura del ministro de Economía, que - según lo jefes comunales- está por debajo en imagen que los propios intendentes. Por eso en cada visita tanto de Massa como de Kicillof, los intendentes dicen presente.

Este sábado en La Matanza será una foto de esa escena con Espinoza como anfitrión. El jefe comunal, además, tiene su propia batalla local ya que se le habilitó una PASO al Movimiento Evita y habrá una interna entre el intendente y la diputada provincial, Patricia Cubría. Por el momento, la estructura dirigencial de UP pareciera respaldar la candidatura de Espinoza.

Pero la preocupación de la política y del oficialismo hoy pasa por un factor que puede plantar un escenario no deseado hacia las elecciones generales: el ausentismo.

Como contó Infobae, en la provincia de Buenos Aires y puntualmente Kicillof están poniendo especial énfasis en lidiar con esta dinámica que ya se dio con fuerza en otras provincias que en lo que va del 2023 atravesaron elecciones. Chaco fue el caso más elocuente con un 41% del padrón que no fue a votar. En PBA no descartan un escenario con características coincidentes.

El gobernador se lo hizo a saber a los intendentes en distintas reuniones; pidió que que fortalezcan el mensaje y el despliegue territorial para “ir a buscar a los desencantados”. También maneja esta hipótesis el candidato presidencial. Massa lo hace con un recursos discursivo más directo. Viene hablándole al votante que en el 2019 se inclinó por el Frente de Todos y se sintió defraudado.

Massa estuvo en Santiago del Estero y seguirá haciendo foco en el electorado del norte grande del país

En sus últimos discursos el ministro de Economía dice pedirle perdón al electorado propio. “Tenemos que ir a abrazar a los nuestros, pedirles perdón por nuestros errores y decirles que vengan en agosto, no en octubre, vengan en agosto porque el partido se empieza a jugar en agosto”, planteó el domingo pasado en declaraciones a C5N.

Una de las medidas para facilitar la participación el próximo 13 de agosto tiene que ver con el traslado hacia los centros de votación. En el ministerio de Transporte de la Nación, aseguran que para el domingo de las PASO, la frecuencia de colectivos y trenes será como un día normal de semana, a la par de que se está terminando de definir la gratuidad de todos los servicios; una medida que se podría anunciar cerca de la fecha de los comicios.

Además de la caravana por La Matanza, Kicillof acelera la campaña bonaerense y parece posicionarse en el centro de la escena. Este miércoles tuvo agenda de campaña en el municipio de Chivilcoy, donde recorrió obras provinciales, mantuvo reuniones con comerciantes y representantes del sector productivo y cerró la jornada con un acto meramente político para empujar a los candidatos locales del distrito. En Chivilcoy, la precandidata a intendenta de Unión por la Patria es la diputada nacional, Constanza Alonso, quien buscará vencer al vecinalista, Guillermo Britos, que antes del cierre de listas tuvo el ofrecimiento de ser candidato a gobernador del espacio La Libertad Avanza, de Javier Milei. Una oferta que el intendente terminó rechazando.

“Mirando lo que pasa en las encuestas y en donde todos lados dicen que va a ganar Bullrich, Larreta y hasta que puede ganar Milei y que el peronismo no llega a primera vuelta y que lo que hay es un clima de apatía...digo si no nos están haciendo caer en la nueva trampa. La elección pasada la ganamos los convencidos, los que no bajamos los brazos”, planteó el mandatario ante la militancia chivilcoyana.

El jueves, el gobernador bonaerense estará en Lomas de Zamora; el viernes llevará su campaña en Escobar y finalmente el sábado junto a Massa en La Matanza.

