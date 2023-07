Cinco días sin colectivos: la UTA levantó el paro en Corrientes, pero un grupo de choferes sigue con la medida

Desde el viernes se mantenía el paro de transporte urbano (Foto Radio Dos)

Luego de cinco días, se levantó el paro de colectivos en la provincia de Corrientes. Si bien la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció el cese de la medida de fuerza, se mantenía la protesta de un grupo de choferes autoconvocados frente a la empresa Ersa exigiendo un aumento salarial.

Tras varias jornadas de negociaciones, ayer por la tarde representantes del gremio, las concesionarias de los servicios de transporte urbano, el gobierno provincial y la municipalidad de Corrientes, llegaron a un acuerdo, sin embargo solo dos líneas correspondientes a la empresa Miramar volvieron a circular. “Se levantó el paro, llegamos a un acuerdo donde se normalizó el servicio”, anunció José Sabao, portavoz de la UTA en la provincia.

“Tomamos cartas en el asunto y el Municipio y el gobierno hicieron el esfuerzo y asumieron el compromiso de mantener y mejorar esta situación”, señaló.

“Con el transcurrir de las horas se irá normalizando el servicio”, anunció Sabao el martes y pidió “disculpas a la gente” afectada. “Esta situación es extrema y no nos quedaba otro camino”, justificó en un diálogo con FM Radio Dos.

Te puede interesar: Tras el paro de colectivos, el Gobierno explora un acuerdo con los empresarios que evite futuros conflictos

La medida de fuerza gremial paralizó desde el viernes el servicio de las ocho líneas urbanas tanto como de las trazas interurbanas, que incluye el transporte de pasajeros entre las capitales de Chaco y Corrientes.

El motivo del paro fue el reclamo de pago de una diferencia surgida entre el salario percibido por el mes de junio y un incremento acordado a nivel nacional pero que las compañías de Corrientes no pagaron, según habían informado desde la UTA.

“Las provincias van a tener que poner mayores fondos”, había manifestado el titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo. ”No hay otra forma de llegar a un entendimiento: si no es aumentando la tarifa es aumentando los fondos que se aporte al sistema, ya que las empresas no pueden hacerse cargo de la deuda en la recomposición de salario de los trabajadores del sector. Sin el aporte del municipio o la provincia, no habrá solución”, había advertido el dirigente.

Los sindicatos acusan al Gobierno correntino designar el mismo presupuesto que en 2022 al servicio de transporte de pasajeros (Foto: Corrientes Hoy)

Pese a la resolución del conflicto, un grupo de choferes continuó con las protestas frente a la empresa Ersa rechazando que el pago en cuestión se realice en cuatro cuotas.

“El acuerdo no corresponde porque darán el salario en cuatro cuotas”, criticaron los trabajadores del sector. “No podemos levantar la medida”, agregaron y enfatizaron que “los afiliados de UTA no están de acuerdo con lo que firmaron sus directivos”.

Desde Ersa, los choferes continuaron con las críticas al acuerdo: “Hicieron un paquete de todo, la diferencia de 32 mil, reajuste de abril y mayo, más la escala nueva de junio, junto a la diferencia de aguinaldo”, detallaron en diálogo con radio Sudamericana. “Es un paquete de cuatro cuotas que se pagarán el 20 de julio, 20 agosto y 20 septiembre y 13 de octubre”, precisaron. “Los dirigentes se escondieron, firmaron el acuerdo y no aparecieron”, cuestionaron.

En medio del conflicto sindical, este martes el senador provincial Martín Barrionuevo denunció que, luego de cinco días de paro, no se conocían gestiones oficiales de las autoridades provinciales y municipales y que el Gobierno de Gustavo Valdés mantenía este año el mismo monto presupuestado en 2022 para el subsidio al transporte.

“Corrientes es la única provincia con paro de colectivos en este momento. El Gobierno de Corrientes de Gustavo Valdés tiene presupuestado para 2023 el mismo monto que presupuestó en 2022. Sigue mirando para un costado, invierte 5 veces menos que el Chaco”, escribió Barrionuevo en su cuenta personal de Twitter.

El legislador provincial acompañó el posteo con documentación del Ministerio de Hacienda de la Corrientes, donde se consigna en el concepto “Subsidio al transporte” un monto de 1500.000.000 en ambas planillas presupuestarias.

Con información de Agencia Télam.

Seguir leyendo: