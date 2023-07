Elecciones 2023, en vivo: fechas, candidatos, resultados y todos los detalles rumbo a las PASO minuto a minuto

Sergio Massa afianza su vínculo con Cristina Kirchner: el modelo de Alberto Fernández que no quiere repetir El ministro de Economía busca ser jefe del peronismo. El dilema por el resultado electoral e intrigas de la relación con la Vicepresidenta

Agustín Rossi, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof en Salliqueló

Lo nombró como “Sergio”, a secas, no una, ni dos, sino siete veces. “Agradecerte Sergio por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro: te hiciste cargo en un momento muy complejo, no arrugaste y vas para adelante, y eso siempre es bueno”, lo elogió Cristina Kirchner a Sergio Massa en el último tramo de su discurso, en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, en la inauguración formal del gasoducto Néstor Carlos Kirchner. “Dejame decirte, Sergio, que es un paso muy importante el que estamos dando...”, insistió la ex presidenta ya para finalizar, como si Alberto Fernández, sentado entre ambos y sin una sola mención en su monólogo, no existiera.