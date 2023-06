A dos días del cierre de listas Wado de Pedro retoma el ritmo de campaña y se reunirá con empresarios de la UIA y con sindicalistas de la CGT

Faltan pocas horas para el cierre de las listas que competirán en las PASO del 13 de agosto. Hay reuniones en abundancia, mucha “rosca” política, lanzamientos, declaraciones cruzadas y se acerca el tiempo de definiciones tanto en el oficialismo como en la oposición en el que se determinarán las fórmulas. En ese marco, este jueves el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, retomará su agenda que había quedado paralizada en los últimos días.

De Pedro, a quien se menciona como integrante de una de las fórmulas que competirán en la interna de Unión por la Patria, participará esta tarde de un encuentro en la Unión Industrial Argentina junto a dirigentes del organismo a las 16. Y un par de horas más tarde, el titular de la cartera de Interior mantendrá otra reunión con la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) en una de las sedes del sindicato de Camioneros, en la calle José María Moreno al 1200.

Aunque todavía no está oficializada, De Pedro lleva semanas moviéndose en clave electoral, sobre todo tras el renunciamiento de Alberto Fernández a una reelección y la decisión de Cristina Kirchner de no presentarse como candidata. En las últimas horas circuló con insistencia el rumor de que podría integrar un binomio con el tucumano Juan Manzur, el gobernador tucumano que próximamente dejará el cargo en manos de su sucesor Osvaldo Jaldo. Los adversarios en las PASO, opción que no tiene unanimidad dentro del oficialismo, serían Daniel Scioli y Agustín Rossi.

Manzur se reunió recientemente con la Vicepresidenta en su despacho del Senado y ese cónclave obró como disparador de la probable fórmula. De Pedro es el principal referente del kirchnerismo dentro del Gabinete nacional y no dudó en viajar a Tucumán el domingo 12 de junio para celebrar la victoria del Frente de Todos en los comicios provinciales con el ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández. Además, tejieron una buena relación personal a través de las deliberaciones dentro del Norte Grande, que agrupa a los mandatarios provinciales del Noreste y del Noroeste argentino.

Esta mañana, uno de los intendentes más alineados con el kirchnerismo, Mario Secco, jefe comunal de Ensenada, respaldó la idea de esa potencial fórmula: “Ayer se vio una foto de Wado con Manzur y a la militancia le gusta eso”. El ministro y el gobernador estuvieron juntos en el despacho de Interior, este miércoles.

Juan Manzur junto a De Pedro durante una reunión del gabinete nacional en la Casa Rosada, cuando el tucumano era jefe del elenco de ministros. Foto NA

De Pedro acentuó su perfil de precandidato con recorridas por el Conurbano y por algunas provincias, además de fortalecer los contactos con distintas ramas sindicales. El principal respaldo lo obtuvo de la CGT el 1 de junio.

En el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), con representantes de más de 40 gremios, se firmó un comunicado donde se anunció el lanzamiento de una “Mesa de apoyo a la eventual candidatura presidencial de Wado de Pedro”. Durante la charla, el ministro tomó el micrófono: “Me parece que el desafío que tenemos como peronismo es volver a la fuentes. En esta elección vamos a ir contra una situación económica que al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras es duro y hay que reconocerlo. Cuando el peronismo se dividió perdió el pueblo argentino”, dijo.

Allí llamó la atención la figura de uno de los gremialistas más cercanos al ministro de Hacienda, Sergio Massa, el estacionero Carlos Acuña, que integra el triunvirato de la conducción de la central obrera. También el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo figuró entre los concurrentes.

Un día después De Pedro tuvo otra reunión. En esa oportunidad fue con la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) junto a la Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y diputada nacional, Vanesa Siley; los secretarios generales, Abel Furlán (Unión Obrera Metalúrgica), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Héctor Amichetti (de la Federación Gráfica Bonaerense); además del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Se hizo en la Federación Gráfica con la presencia de representantes de más de 35 gremios.

