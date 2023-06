El test de las PASO en Mendoza pondrá a prueba la solidez de Juntos por el Cambio en un superdomingo electoral

Alfredo Cornejo jugó este sábado un partido de fútbol con sus precandidatos en Mendoza

Patricia Bullrich cumple años este domingo y quiere festejar por partida doble con un triunfo de su aliado radical Alfredo Cornejo en las PASO de Mendoza. Pero Horacio Rodríguez Larreta también tiene previsto viajar a esta provincia para celebrar lo mismo que su rival en la interna del PRO. ¿Habrá foto conjunta? Lo más probable es que eviten coincidir, sobre todo después de la áspera polémica que mantuvieron por el acuerdo de Juan Schiaretti con JxC, aunque algunos aún creen en los milagros.

Luego del viento Zonda, que dejó destrozos de todo tipo hace 24 horas, en el territorio mendocino está pronosticado un frío intenso para esta jornada electoral. Quizá similar al clima de desinterés tan gélido que rodea las primarias en las que se definirán los candidatos a gobernador y vice, 19 senadores y diputados provinciales, además de intendentes y concejales en 11 municipios.

El oficialista frente Cambia Mendoza, que gobierna la provincia desde 2015, espera que la temperatura suba gracias a los festejos por el triunfo de Cornejo. Ese resultado es algo que prevén hasta los opositores, aunque las incógnitas son el porcentaje que obtendrá el senador nacional de la UCR, la diferencia que les sacará a sus rivales y cuánta gente no irá a votar. Las encuestas registran un alto número de indecisos, cercano al 30%. En las primarias municipales del 30 de abril pasado, donde 7 comunas eligieron sus precandidatos a intendente y a concejal, hubo una concurrencia a las urnas de alrededor del 60% de los votantes, cuando el promedio histórico en la provincia alcanza el 80%.

Omar De Marchi (de short y medias azules) también jugó un partido de fútbol con sus candidatos de Unión Mendocina

Para Juntos por el Cambio, habrá un “superdomingo” electoral que puede darle victorias importantes para el mapa político que viene. Así como se descuenta una victoria de Cornejo en Mendoza, hay confianza en que el opositor Claudio Poggi le pueda arrebatar la gobernación de San Luis a Jorge Fernández, el candidato de Alberto Rodríguez Saá, nadie duda de que en los comicios de Corrientes, donde se eligen legisladores provinciales y concejales, se impondrá el gobernador Gustavo Valdés, de la UCR, mientras que en JxC sueñan con una hazaña en las elecciones en Tucumán, el clásico bastión del PJ, a través de la fórmula Roberto Sánchez-Germán Alfaro.

Para algunos, no es casual que Bullrich haya decidido instalarse en Mendoza para la foto con Cornejo al final del día. Es su aliado radical, el mismo que sonaba como su posible compañero de fórmula y que fue el gestor del Grupo Malbec, esa confluencia de dirigentes de la UCR críticos de la conducción de Gerardo Morales. Y ahora, a partir de la controversia por Schiaretti, se habría revitalizado la posibilidad de que Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, secunde a Bullrich. La candidata del PRO le habría hecho la oferta, pero el mandatario le dijo que prefería trabajar políticamente en su provincia.

De todas formas, Bullrich no descuidará el seguimiento directo en otras elecciones. Así como ella y Damián Arabia, uno de sus principales armadores nacionales, estarán en Mendoza, Hernán Lombardi viajará a Tucumán, Federico Angelini, el titular del PRO, irá a Corrientes y Federico Pinedo volará a San Luis. La ex ministra de Seguridad quiere aprovechar la tanda de triunfos de este domingo para enviarle un mensaje a Rodríguez Larreta: no hace falta ampliar JxC para conseguir victorias. De paso, también será una señal a la UCR en vísperas de la Convención Nacional de este lunes, que debatirá la estrategia electoral del partido, con el acuerdo con Schiaretti como telón de fondo.

Luis Petri, rival de Alfredo Cornejo en las PASO de Cambia Mendoza

Incluso prepara una foto de alto impacto que le dedicará a su adversario interno: este lunes se reunirá con Luis Juez y Carolina Losada, postulantes a gobernador de Córdoba y Santa Fe. Mostrarse con el postulante cordobés en medio de la tensión por el acuerdo con Schiaretti es toda una definición.

El jefe de Gobierno tiene previsto viajar a Mendoza, San Luis y luego ir a Tucumán para acompañar a los candidatos de Juntos por el Cambio. Lo hará con una comitiva reducida, sin otros dirigentes de la coalición. Busca, como es obvio, capitalizar el rédito de los resultados electorales que se esperan.

En la tierra mendocina también hay un ojo puesto en dos enfrentamientos internos clave que tendrá Cornejo en forma simultánea. Por un lado, en las PASO competirá por la candidatura a gobernador de Cambia Mendoza con Luis Petri, el ex diputado de la UCR que recibió el apoyo de Julio Cobos y a quien algunas encuestas lo dan como la posible sorpresa de las primarias. Por otro, la atención estará puesta en el duelo con Omar De Marchi, el díscolo diputado del PRO que desafió a JxC al competir por afuera contra Cornejo, decisión que le valió la intervención del partido en Mendoza. Hay sondeos que lo ubican segundo en las PASO. Saber cuántos votos logra este dirigente rebelde, que se alió a un espectro político amplísimo y controvertido, desvela a toda la coalición. Y a Larreta, que estuvo en problemas porque De Marchi militaba en su sector y dio un mal ejemplo para la unidad opositora.

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo se mostrarán juntos tras el cierre de la votación en Mendoza

En un preanuncio de la batalla en las urnas, Cornejo y De Marchi apelaron este sábado a la misma cábala preelectoral: jugaron un partido de fútbol con sus respectivos candidatos. Para el precandidato de Cambia Mendoza ya se convirtió en una costumbre antes del día de la votación. El equipo de Cornejo, que juega de enganche, empató 4 a 4 con sus rivales y hubo definición por penales. De Marchi salió a la cancha del club El Algarrobal con el radical Daniel Orozco, actual intendente de Las Heras, y en sus camisetas figuraba el nombre de su frente: Unión Mendocina.

La otra lectura que dejarán las PASO mendocinas le pega en forma directa al peronismo, que irán las urnas divididos en cuatro postulaciones distintas: Omar Parisi, de La Cámpora; Guillermo Carmona, alineado con Agustín Rossi; Alfredo Guevara, del kirchnerismo duro, y Nicolás Guillén, respaldado por los movimientos sociales. Los precandidatos del Frente Elegí se consuelan calculando cuántos votos sumarán entre todos para demostrar su poder e imaginan que pueden quedar segundos.

Hay otro número que mirarán los dirigentes de JxC en Mendoza: hacia dónde irán los votos de Javier Milei, quien, según Alejandro Catterberg, director de la consultora Poliarquía, es el candidato preferido por los mendocinos. Si esos apoyos se extrapolaran, el beneficiado sería De Marchi, quien sumó a los partidos Libertario y Demócrata, alineados con el líder de La Libertad Avanza. Sin embargo, se sabe que la política no es una ciencia exacta y que los votantes ya no se rigen por la lógica de “la casta”. Sea como fuere, Cornejo tiene preparado el festejo por las PASO e incluso la foto con Bullrich (¿y con Larreta?), en un “superdomingo” que Juntos por el Cambio espera extender por todo el país.

