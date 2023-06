Para la dirigencia del FdT solo una definición de CFK podrá ordenar la interna

La vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto del 25 de mayo. (Foto: Franco Fafasuli)

El tiempo político que atraviesa el oficialismo es una carrera a contrarreloj con dos deadline. El primero es en cuatro días, cuando se deban presentar las alianzas que competirán en las elecciones de agosto primero y las generales de octubre. El segundo es el 24 de junio, momento en el que se oficializarán las candidaturas. Hasta el viernes por la noche, el escenario no había cambiado. No hay acuerdo sobre la estrategia electoral del Frente de Todos: PASO para elegir candidatos o lista de unidad. Por ahora, también continua el silencio público de la vicepresidenta Cristina Kirchner. No es un factor menor. La coincidencia es que cuando abandone esa condición, el posicionamiento de la ex mandataria será determinante.

“Sucederá lo que defina Cristina, como siempre”, plantea un importante dirigente del kirchnerismo que forma parte del diálogo político que por estas horas no cede en la alianza peronista. El mismo dirigente -que podría inclinarse por una eventual candidatura presidencial de Eduardo de Pedro- tampoco da por confirmada esa apuesta, si la vicepresidenta dispone lo contrario. Ese contrario podría ser, finalmente, poner a Axel Kicillof a competir electoralmente por la presidencia o respaldar al ministro de Economía, Sergio Massa.

El mismo escenario asumen los intendentes del peronismo que este jueves se reunieron con el gobernador bonaerense en La Plata. Al salir del encuentro en la capital bonaerense, uno de ellos -que pidió mantener el anonimato- deslizó que no hubo posición unificada sobre la chance de que haya una sola lista, ni de un pronunciamiento en ese sentido -es decir, un comunicado- tal como lo habían planteado los gobernadores del peronismo el día anterior, en el que exigieron una lista de unidad y con concepción federal.

“Nosotros no podemos arreglar esto, ustedes ya saben quién lo va a ordenar”, soltó el intendente mientras descendía por las escaleras de la gobernación. “¿Cristina?”, fue la pregunta de rigor. “Exactamente, Cristina”, contestó antes de subir a su automóvil.

Intendentes peronistas del conurbano reunidos con Kicillof en La Plata

Lo cierto es que el operativo clamor de una candidatura de Cristina Kirchner que se venía trabajando desde el año pasado por distintos sectores del kirchnerismo quedó desarticulado cuando la propia vicepresidenta dijo que había dado todo y caracterizó como una “letanía” el cántico de “Cristina presidenta” que la militancia expresa -y seguirá expresando- cada vez que CFK hace alguna aparición pública. La última fue el 25 de mayo con un multitudinario acto en Plaza de Mayo. En esa jornada la vicepresidenta ubicó bien cerca suyo en el escenario al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; al ministro del Interior, Eduardo de Pedro y al ministro de Economía, Sergio Massa; además de su hijo, el jefe de La Cámpora y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner junto a su familia y los principales dirigentes del Frente de Todos (Foto: Franco Fafasuli)

Esta tarde, el ministro de Economía cerrará el congreso partidario del Frente Renovador. En la semana que culmina, a la par que se mostraba enfocado en la agenda de trabajo al frente de Economía, habilitó a algunos de sus dirigentes a iniciar un operativo de presión y llamado de atención hacia la vida interna del Frente de Todos, con el objetivo de conseguir una lista de consenso y evitar las PASO. La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, fue una de las escuderas para dicha misión.

Así, el massismo plantó bandera en la previa a su congreso de esta tarde. “Me preocupa que los funcionarios, especialmente el embajador en Brasil, no estén trabajando para atraer inversiones en medio de una situación económica complicada para el país”, cruzó. Tanto el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli como la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, le contestaron a la legisladora. Días atrás, Moreau, insinuó que Massa estaba fastidiado de la interna. “Lo veo en un nivel de hartazgo importante”, dijo sobre su jefe político.

Las internas no descansan. La señal que dio la vicepresidenta tras aquella entrevista en C5N parece haber quedado lejos. Cuando la ex mandataria nacional dijo que ella esperaba que tomen la posta “los hijos de la generación diezmada”, las acciones de De Pedro crecieron de manera tal que el dirigente histórico de La Cámpora aceleró su instalación con videos y afiches en la vía pública, además de la búsqueda de respaldo político.

Eduardo "Wado" de Pedro, Malena Galmarini y Axel Kicillof, juntos al inaugurar una obra cloacal en Tres de Febrero

Massa se mueve en acuerdo con el kirchnerismo y también está entrando nuevamente en el radar de presidenciables. La Cámpora apuesta por De Pedro, pero espera y se muestra orgánica a CFK.

Como adelantó Infobae, la organización que comanda Máximo Kirchner saca a la calle a toda su militancia este sábado para una jornada solidaria y como una demostración del poder de despliegue que tiene. En medio del frenesí, por acción u omisión los tiempos en el oficialismo los vuelve a marcar la vicepresidenta.

Seguir leyendo: