La crisis en JxC y el lanzamiento de Scioli suman incertidumbre al armado electoral del Frente de Todos porteño

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz en la Plaza de Mayo (Ministerio de Desarrollo Social)

A pesar de que faltan cuatro días para la definición de las alianzas electorales y tan sólo quince para la presentación de las listas, las negociaciones electorales del Frente de Todos porteño continúan congeladas hace semanas a la espera de una definición a nivel nacional. Al mismo tiempo, los recientes chispazos internos en Juntos por el Cambio sumaron más razones para mantener la cautela: “Si la coalición se rompe podría cambiar el panorama, tiene lógica que esperemos a ver qué pasa”, analizaba un legislador que apunta a renovar su banca tras el fuego cruzado que desencadenó la propuesta de sumar al gobernador Juan Schiaretti.

Según las encuestas que se han hecho públicas, Leandro Santoro se mantiene como el candidato con mayor intención de voto del FdT en la ciudad de Buenos Aires, el bastión que controla el PRO desde hace 16 años. El diputado nacional fue el primero en lanzarse como representante de un armado político que incluye al ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, y al sector del peronismo porteño que lidera el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

La Cámpora y sus aliados, como el gremialista Víctor Santa María, juegan al misterio y no dejan trascender los nombres de sus posibles candidatos. Argumentan que solo se puede definir una fórmula cuando se sepa quién será el candidato a presidente, tal como se hizo en 2019. Aunque dentro de la coalición hay sectores que consideran que el kirchnerismo duro no tiene otra alternativa más que negociar una lista de unidad encabezada por Santoro debido a que no tiene otro candidato que le gane. “Se durmieron, no instalaron a nadie”, analizaba una referente que sigue de cerca la disputa por las internas.

Leandro Santoro, Matías Lammens, Graciana Peñafort y Claudia Neira

El lanzamiento de Daniel Scioli como candidato a presidente junto a Victoria Tolosa Paz -que aspira a la gobernación bonaerense-, volvió aún más compleja la negociación. Si el embajador en Brasil decide desoír los reclamos del kirchnerismo, el massismo y los gobernadores para avanzar con una lista propia, deberá también presentar sus propios candidatos a diputados nacionales. Incluso podría sacudir el escenario local con un postulante propio a la Jefatura de Gobierno, algo que está en tratativas pero sin nombres trascendidos.

La lista de diputados tiene un rol central en la negociación porteña ya que Lammens buscaría un lugar en la Cámara baja si Santoro es candidato a jefe de Gobierno (ambos acordaron no competir entre sí). El lugar del ministro de Turismo será importante para cerrar un acuerdo de unidad. Pero también aspiran a renovar sus bancas la camporista Paula Penacca (que podría ser reemplazada por Lucía Cámpora, del mismo espacio), Itai Hagman, de Frente Patria Grande de Juan Grabois, y Eduardo Valdés, quien supo tener buen diálogo tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner. Si el FdT saca entre el 20 y el 25%, tal como adelantan los sondeos, es probable que sólo ingresen los primeros tres de la lista.

Mariano Recalde junto a Elizabeth Gómez Alcorta, Victoria Montenegro, Victor Santa María, Itai Hagman y Paula Penacca

Desde La Cámpora aseguraron a Infobae que no están obligados a negociar y que el senador Mariano Recalde “está dispuesto” a encabezar una interna contra algún candidato “del albertismo”. Pero solo habrá dos candidatos, aclaran. Confían en que el postulante del kirchnerismo se impondría ante un representante del sector más cercano al Presidente.

La posibilidad de una interna multitudinaria tampoco es anticipada por otros sectores, como el liderado por Grabois. El periodista Pedro Rosemblat y la legisladora Ofelia Fernández conforman la fórmula de Patria Grande. Pero cerca de Grabois calculan que si Recalde es confirmado como el candidato del kirchnerismo se “pondrían de acuerdo” de alguna forma para no competir entre sí. Tal como el líder social anunció que haría ante una candidatura de Eduardo “Wado” de Pedro.

Por lo pronto, el embajador en Brasil es el único que sigue a toda máquina con su plan electoral. Scioli participará el lunes de un plenario en la ciudad de Buenos Aires, tal como hizo el martes pasado en Lanús ante más de 400 representantes de diferentes organizaciones de la Tercera Sección electoral. Mientras sigue a la búsqueda de un candidato que los represente en la capital.

Seguir leyendo: