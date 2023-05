Una comitiva de 18 funcionarios argentinos viajará a la Asamblea General de la OEA en Washington

Una imagen del último encuentro de los representantes de la OEA

Un total de 18 funcionarios argentinos viajarán a la ciudad de Washington DC para participar de la 53° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), según se desprende de la nómina difundida por la Misión Permanente dela República Argentina ante la Organización de los Estados Americanos. El evento se realizará los días 21, 22 y 23 de junio de 2023.

“La Misión Permanente dela República Argentina ante la Organización de los Estados Americanos presenta sus atentos saludos a la secretaria General de la OEA y en adición a la nomina enviada por Nota OEA 072 del 23 de mayo de 2023 tiene el agrado de solicitar la acreditación del consejero Gonzalo Rabian Rodríguez Newbound y Rocío Naon, funcionarios de la Dirección Nacional de Ceremonial quienes asimismo participarán del Lili Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se llevará acabo enla Sede dela OEA en la ciudad de Washington, DC”, detallaron en el comunicado.

La delegación se compone, además, por el canciller Santiago Cafiero, que estará acompañado por el embajador Carlos Raimundi; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Anselmo Tettamanti; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; la jefa de Gabinete de Asesores del Canciller, Luciana Tito; el subsecretario de Asuntos de América Latina, Gustavo Martínez Pandiani; la directora nacional de Malvinas e Islas de Atlántico Sur, Sandra Rosana Pitta; y el director de prensa y difusión, Marcos Abot.

La nómina la completan el funcionario de la Dirección Nacional de Ceremonial, Gonzalo Fabián Rodríguez Newbound; el funcionario de la Dirección de Asuntos Regionales, Andrés Nadur; la funcionaria de la Dirección Nacional de Ceremonial, Rocío Naon; el asesor del prensa Martín Sachella; y la fotógrafa oficial Irina Dambrauskas. Por otro lado, viajarán los representantes alternos y administrativos de la Misión Permanente de Argentina ante OEA: María Cecilia Villagra, Alexis AM, Guido Pierri, Rubén Alejo Perie y Viviana Paola Laraia.

De esta manera, a poco más de seis meses de la finalización del mandato de Alberto Fernández, otra delegación de casi 20 funcionarios emprenderá un viaje internacional, del que incluso no participará el propio Presidente.

Este martes, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria para abordar el tema “Implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos”. Durante la sesión hubo presentaciones de varios expertos sobre una serie de distintos temas: la democracia y el sistema interamericano; la democracia y los derechos humanos; democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza; fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática; la democracia y las misiones de observación electoral; promoción de la cultura democrática; la Carta Democrática Interamericana y el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática de la Novena Cumbre de las Américas.

También hubo un debate temático, moderado por la embajadora Alejandra Solano, Representante Permanente de Costa Rica, con presentaciones de los expertos Maxwell A. Cameron, Profesor de la Universidad de British Columbia (Canadá), Thomas A. Shannon, Jr. ex subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos y Copresidente del Diálogo Interamericano, Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores de la República de Chile y ex presidenta de la CIDH, Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República de Guatemala (por confirmar).

