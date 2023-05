Rodolfo Tailhade reveló que está a la espera de un trasplante de riñón

Rodolfo Tailhade reveló que sufre una enfermedad renal incurable

El 30 de mayo se celebró el Día Nacional de la Donación de Órganos y el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Rodolfo Tailhade reveló que es uno de los ciudadanos que aguarde un trasplante. “Me parece oportuno contarles que soy uno de los más de 7 mil argentinos y argentinas que esperan un trasplante. En mi caso, de riñón, ya que soy paciente renal hace muchos años y estoy en diálisis hace poco más de dos”, expresó el legislador en su cuenta de Twitter.

Además, posteó un video en donde informó la patología que padece. “Desde que nací, sufro una enfermedad renal que, hasta el día de hoy, no se conoce su cura: poliquistosis. Es una enfermedad genética que heredé de mi madre que, a su vez, la heredó de su padre. Con el correr del tiempo, la enfermedad provocó que mis riñones dejaran de funcionar. Y, desde hace más de dos años, soy uno de los 30.000 argentinos que están en diálisis”, completó.

El posteo en donde Tailhade contó la enfermedad que padece

Además, agregó, que “hoy hay 7044 argentinos que están en la lista de argentinos que están en la lista de espera del Incucai para recibir un trasplante de órgano”.

Para ello, contextualizó citando a la Ley Justina [aprobada en 2018 y que dispone que “toda persona capaz mayor de 18 años” es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario] que, “pese a la solidaridad de los argentinos y argentinas que explicitan su voluntad de donar, conseguir órganos no es fácil”. Y brindó un dato preocupante: “Sólo 4 de 1000 personas fallecidas, son aptas para donar órganos y, muchas veces, la donación no se concreta porque los hospitales y clínicas no tienen la estructura necesaria para preservar los órganos”.

Para ello, según el diputado nacional, “necesitamos que las provincias y municipios de nuestro país adhieran al Procurar, el programa nacional lanzado en enero de este año por el ministerio de Salud de la Nación para que los hospitales y clínicas tengan una unidad de procuración de órganos y tejidos”. Y cerró: “Con muy poco, podemos hacer mucho”.

El dardo hacia Milei

Tailhade aprovechó la temática de sus recientes posteos en redes sociales para también poner en tela de juicio la propuesta de Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza y precandidato presidencial, quien se mostró a favor de la venta de órganos. ”Conozco el daño profundo que causa en nuestras familias la idea de mercantilizar el sistema de ablación y transplante por parte de quien pretende ser presidente de la Nación. Esa propuesta es el sálvese quien pueda: los que tienen plata consiguen órganos, los que no, se mueren”, publicó en Twitter, en referencia al dirigente libertario.

Y completó, haciendo referencia al Día Nacional de la Donación de Órganos: “Es un gran momento para reivindicar los principios de solidaridad, organización pública y equidad que moldean el sistema argentino, frente al mensaje perverso de quienes pretenden convertir la vida en una mercancía”, expresó.

