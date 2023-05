Federico Angelini: “En Santa Fe vivimos una tragedia; el narcotráfico siente que puede hacer lo que quiere”

Federico Angelini: "El kirchnerismo agrandó la bomba económica y estira la mecha lo más que puede"

Podría decirse que Federico Angelini es un “halcón” al cuadrado. Es uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri y, además, se convirtió en uno de los principales operadores de Patricia Bullrich en su proyecto presidencial. Aun así, desde que la jefa del PRO pidió una licencia de 90 días para hacer campaña, el diputado nacional por Santa Fe la reemplazó y, desde entonces, tendió puentes internos para evitar que las peleas de sus líderes dinamitaran la paz en la oposición.

Esta ascendente figura del semillero del PRO sumó su condición de precandidato a vicegobernador de Santa Fe de la fórmula que encabeza Carolina Losada, que competirá en las PASO contra otro binomio radical, que lidera Maximiliano Pullaro, y uno del Socialismo, que postula a Mónica Fein.

En la entrevista con Infobae, Angelini mantiene una mirada implacable sobre el kirchnerismo, al que acusó de “agrandar la bomba económica y estirar la mecha lo más que puede”, y aseguró que no le preocupa el crecimiento de Javier Milei, mientras no descartó futuros acuerdos con el libertario: “Me voy a sentir mucho más cómodo avanzando con diputados y senadores que estén cercanos a las ideas de la libertad antes que con (Carlos) Heller o (Sergio) Massa, que atrasan 40 años en la Argentina”.

Federico Angelini: "El narcotráfico en Santa Fe siente que puede hacer lo que quiera"

El legislador relativizó también un acuerdo electoral de Juntos por el Cambio con el peronismo disidente de Juan Schiaretti y confirmó que la conducción del PRO se reunirá la semana próxima con el liberal José Luis Espert para analizar su incorporación a la coalición opositora. Además, negó que Mauricio Macri quiera armarle el gabinete a Bullrich,. aunque no descartó que si gana las elecciones sume a ex ministros del gobierno de Cambiemos: “Patricia va a armar su equipo y puede que algún nombre coincida, pero porque va a estar convencida de que es el mejor nombre para ese lugar”.

Sobre la situación que existe en la provincia de Santa Fe, dijo que “estamos viviendo una tragedia” y detalló: “Hay un narcotráfico que siente que puede hacer lo que quiere, un gobernador que no sabe para dónde salir disparando y los santafesinos estamos a la deriva”.

— ¿Qué le pareció el acto de Cristina Kirchner del 25 de mayo?

— Cristina y el kirchnerismo dicen ser del pueblo, de un pueblo al que no escuchan, del pueblo por el que no han trabajado, de un pueblo que está inmerso en la pobreza y preso de la inseguridad. El kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años, aunque no se hagan cargo. Los argentinos estamos cansados de discursos vacíos, que no tienen nada que ver con la realidad como el del otro día de Cristina Kirchner. Nos encontramos ante la posibilidad de poner fin a esto, una posibilidad histórica de que Nación y provincia avancen en conjunto hacia un cambio profundo y duradero. Personalmente, y sé que somos millones más, vamos a dejar la vida para que esto sea así. Lo que empezaron hace 20 años afortunadamente termina. Y nosotros, desde Juntos por el Cambio, vamos a tener la enorme responsabilidad de poner orden y cada cosa en su lugar. No nos va a temblar el pulso para hacerlo.

Patricia Bullrich, Carolina Losada y Federico Angelini

— ¿Cuál es la mirada que tienen en Juntos por el Cambio sobre la economía?

— Es una angustia enorme la que estamos teniendo todos los argentinos. Lamentablemente el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando asumió el año pasado muchos creyeron que venía el gran político a solucionar los problemas de la economía argentina y fue un fiasco total porque no solucionó ninguno de los problemas estructurales que tiene nuestro país. No tomó medidas para avanzar en esas soluciones estructurales que necesita la Argentina. No acomodó ningún tablero. Lo único que hizo fue un “Plan Llegar” que, obviamente, en la situación delicada que tiene nuestro país, no iba a funcionar. Y entonces estamos teniendo la inflación con la que que hoy nos encontramos, que fue el mes pasado de 8,4%, y la del mes que viene también va a ser muy alta y así va a seguir. La Argentina necesita un cambio rotundo de rumbo, un cambio en donde se genere una estabilización de la economía a partir del equilibrio fiscal, a partir de reformas estructurales, como, por ejemplo, la modernización de las leyes laborales, la reforma tributaria y previsional. Una reforma del Estado y no parches como lamentablemente está haciendo el kirchnerismo para llegar, pero lo que no dimensiona es que los argentinos cada vez estamos peor y el próximo gobierno tendrá que tomar medidas muy difíciles.

— ¿Los economistas de JxC han variado su diagnóstico sobre cómo pueden llegar a recibir eventualmente el gobierno si ustedes ganan las elecciones?

— El kirchnerismo aplicó la teoría de agrandar la bomba y estirar la mecha hacia lo más que pueda, sin importarle lo que estamos sufriendo los argentinos. Nuestros economistas, nuestros equipos técnicos que coinciden en un 90% en lo que hay que hacer a partir del 10 de diciembre del 2023, están trabajando juntos con diferencias, pero entendiendo que el 10 de diciembre hay que aplicar el plan que se está elaborando y que no hay tiempo de diagnóstico, de discusiones, de peleas, sino que hay que avanzar en ese camino para solucionar los problemas estructurales de la Argentina.

— ¿Cómo analiza la interna del Frente de Todos para definir la candidatura presidencial?

— Lo que vemos es que hay una interna constante en el oficialismo, una guerra permanente, un presidente que no preside, una vicepresidenta que no se hace cargo de su propio gobierno, un ministro de Economía que está orejeando a ver si tiene alguna chance electoral y todo el tiempo juega a la política en vez de ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Ese es el problema del oficialismo que lo sufrimos todos. Nosotros desde el PRO y desde Juntos por el Cambio estamos acomodando los equipos de gobierno para que el 10 de diciembre, si los argentinos nos acompañan, podamos avanzar en un proyecto concreto que vuelva a la Argentina al camino del crecimiento.

Para Federico Angelini, "los argentinos estamos cansados de discursos vacíos como el del acto de Cristina Kirchner"

— Las encuestas marcan un crecimiento de Javier Milei y algunas consultoras advierten que se perfila un escenario de tres tercios para las próximas elecciones entre Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y la Libertad Avanza. ¿Cómo evitarán que se consolide ese panorama que torna tan incierta la posibilidad de que la coalición opositora gane las elecciones?

— Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones. Estamos haciendo todo lo posible para ganarlas con los mejores equipos, habiendo aprendido de nuestros errores y entendiendo que la Argentina el 10 de diciembre necesita medidas rápidas y que no hay tiempo para el gradualismo, sino que tenemos que solucionar los problemas de fondo. No me preocupa Milei sino tener los mejores equipos y la receta correcta para solucionar los problemas que tiene la Argentina. Con Milei tenemos algunas coincidencias y en otros temas estamos lejos. Hay muchas de las medidas que él anuncia que no son como las presenta si uno entra más en profundidad: por ejemplo, no hay país del Primer Mundo que no tenga Banco Central. Y cuando habla de la dolarización, yo creo en el bimonetarismo, en donde a partir de hacer una estabilización de la economía, eliminar el déficit fiscal y hacer todo lo que tengamos que hacer, en vez de depender de la Reserva de Estados Unidos, que el argentino pueda usar los pesos o que le dé lo mismo si quiere comprar dólares. Milei no es una preocupación porque los verdaderos enemigos de la Argentina son el kirchnerismo y el populismo.

— ¿Milei puede ser un aliado si ustedes ganan las elecciones?

— En eso soy categórico: en las reformas estructurales que tiene que hacer la Argentina me voy a sentir mucho más cómodo avanzando con diputados y senadores que estén cercanos a las ideas de la libertad antes que con (Carlos) Heller o (Sergio) Massa que atrasan 40 años en la Argentina.

— En un escenario de segunda vuelta electoral, ¿el factor Milei no los preocupa? Hay votantes peronistas que pueden elegir al libertario para que Juntos por el Cambio no gane.

— El kirchnerismo y el Gobierno Nacional están tan mal que no pueden desviar ni direccionar un mínimo porcentaje de votos para un lado o para el otro. El poder lo va a tener la gente y por eso me preocupa construir la mejor alternativa del PRO y de Juntos por el Cambio.

Federico Angelini, con los otros jefes de los partidos de JxC: Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro y Miguel Angel Pichetto

— La tradición indica que no se ganan elecciones diciendo la verdad y ustedes ya están alertando sobre los sacrificios que implicarán las reformas que hay que hacer. ¿Se puede triunfar así?

— No sólo vamos a ganar diciendo la verdad, sino que además vamos a gobernar diciendo la verdad y cuando haya sectores del status quo que quieren que la Argentina siga estando en la pésima posición que hoy está, lo vamos a hacer público constantemente. No nos vamos a callar nada y no vamos a permitir que nadie siga beneficiándose a partir de la inseguridad, la crisis económica que estamos viviendo o de los negocios que hay entre los distintos gobiernos y ese empresariado que constantemente necesita o vive de la teta del Estado. Estamos en un momento clave de nuestro país, una de las últimas que tenemos. No hay margen para nada y por eso estoy seguro que se gana diciendo la verdad y se gobierna diciendo la verdad, como corresponde.

— Los candidatos del PRO parecen ir en una sola dirección: Patricia Bullrich transmite que no quiere negociar con nadie si llega al gobierno, mientras que Rodríguez Larreta predica el diálogo y la construcción de mayorías políticas para hacer las reformas. ¿Son visiones irreconciliables?

— Siempre vamos a buscar acuerdos, pero siempre y cuando los intereses de la Argentina estén por encima de cualquier interés individual, de cualquier sector que quiera sacar su tajada por sobre los intereses de todos. Patricia es una persona de diálogo, de convicciones muy fuertes, pero en favor de la Argentina. Y en eso la sociedad también hizo un cambio en todo este tiempo. Entonces, como la sociedad también hizo un cambio, todos aquellos que nos sentimos identificados con el orden, nos sentimos identificados con que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y creemos que estamos ante una oportunidad para nuestro país de salir adelante después de tantos años de estar tan mal.

— Se habla mucho de un posible acuerdo electoral entre Juntos por el Cambio y el sector del PJ no kirchnerista que integra Juan Schiaretti. ¿Lo cree posible?

— Nosotros no tenemos diálogo con Schiaretti. Lo que queremos es ganarle en Córdoba con nuestra fórmula que encabeza Luis Juez y en eso pusimos nuestro objetivo.

Federico Angelini: "El liderazgo que tiene Mauricio es muy sano; va a ser una persona “cero intrometida” en la gestión de gobierno"

— ¿Estarían dispuestos a analizarlo después de las elecciones de Córdoba, entonces?

— Si Schiaretti quiere apoyar un proyecto político como el de Juntos por el Cambio lo puede hacer sin problema, pero eso no quiere decir que haya lugar para un espacio político donde sentimos que va por otro andar por otro nivel de los cambios profundos que necesita la Argentina. Insisto, en Córdoba queremos ganarle a Schiaretti y a lo que él representa. La sociedad también nos está pidiendo nitidez, claridad sobre hacia dónde vamos. Mezclar todo no es bueno. Queremos ganar Córdoba y que hemos elegido candidatos para gobernar la provincia, la capital y otros municipios que hoy gobierna el PJ.

— ¿Usted avala la incorporación a JxC del liberal José Luis Espert?

— Hay muchos liberales en Juntos por el Cambio. Yo soy liberal. Entré en política con Ricardo López Murphy. Y también hay innumerables dirigentes que se sienten totalmente identificados con las ideas de la libertad. José Luis ha expresado su intención de ingresar a Juntos por el Cambio. Tenemos que charlar con él. Hemos establecido una serie de reuniones con él y a partir de ese diálogo analizaremos su incorporación. Pero queremos escucharlo, a ver qué quiere hacer dentro de Juntos por el Cambio, cuál es su idea. Es difícil enterarse por los medios de las intenciones del propio Espert y por eso lo que hemos decidido desde el PRO es charlar con él, probablemente la semana que viene.

— ¿Lo que traba hasta ahora la incorporación de Espert son las diferencias que hay entre Rodríguez Larreta, que quiere que el dirigente liberal sea candidato presidencial, y Bullrich, que prefiere que se postule para la gobernación bonaerense?

— Hoy, la disyuntiva para nosotros es saber qué piensa José Luis Espert. Es muy difícil ponerle condicionamientos a su ingreso. Primero queremos saber qué piensa hacer.

— De todas formas, Espert ya lanzó su candidatura presidencial.

— El ya hizo muchas cosas sin haber tenido, en principio, un diálogo con una de las fuerzas más importantes dentro de Juntos por el Cambio, que es el Pro. Por más que él diga que haya hablado con algunos dirigentes, el diálogo institucional es muy importante.

José Luis Espert se reunirá la semana próxima con la conducción del PRO

— ¿Conspira contra su ingreso a JxC el hecho de haber publicado un tuit en donde estaba Macri involucrado en un ranking de corrupción junto con Cristina Kirchner y Julio De Vido?

— Más que nada es una contradicción de él mismo. Quiere ingresar a un espacio donde uno de los principales líderes está vinculado con la corrupción, algo totalmente falso. Mauricio es un dirigente que a casi cuatro años de haberse ido de la Presidencia no tiene ningún tipo de acusación que haya podido avanzar en la justicia, más allá del relato kirchnerista. Me sorprendió cuando leí ese tuit. No se me ocurriría exigirle que pida disculpas, pero es para analizar la contradicción o no de eso que escribió.

— Usted fue uno de los 8 dirigentes del PRO que lograron un acuerdo interno. ¿Esa paz será duradera? ¿Se puede creer que no habrá peleas en CABA y la Provincia de Buenos Aires?

— Tanto Mauricio como Mario Eugenia, Horacio y Patricia son personas que quieren lo mejor para el PRO, para Juntos por el Cambio y para la Argentina, y eso hace que, más allá de tener diferencias políticas, entiendan lo importante que es llegar a acuerdos para fortalecer el espacio y transitar un camino para ganar las elecciones y que la Argentina pueda retomar el camino del crecimiento.

— ¿Pero por qué costó tanto el acuerdo cuando las encuestas marcaban que por culpa de las peleas en Juntos por el Cambio se produjo una caída en la intención de voto de la coalición? ¿Es por culpa de ese ego del que hablaba Macri al bajarse de su candidatura?

— No, no creo que sea una cuestión de ego ni de vanidades sino de diferencias políticas. Tanto Horacio como Patricia coinciden en el camino que hay que tomar en la Argentina, o sea, en qué hay que hacer, pero no en cómo hacerlo. Y en eso valoro la posición de Patricia de expresar siempre las diferencias políticas y marcar que, a pesar de estar en el espacio político, lo que le va a dar poder a la gente para poder elegir si prefieren hacer los cambios de la forma que plantea uno u otro.

La reunión cumbre del PRO que selló la paz interna: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando de Andreis,

— ¿Cuándo definirá Bullrich su compañero de fórmula? ¿Será un radical?

— Hay tiempo. Hoy, Patricia está muy enfocada en la construcción de los equipos de gobierno y en las primeras medidas que hay que tomar. Se toma muy en serio los primeros 100 días de gobierno. Quien la acompañe en la fórmula tiene que ser una persona con afinidad con ella y que esté bien convencido de los cambios que hay que hacer. Tiene que ser alguien con mucha capacidad de diálogo, de generar acuerdos en el Congreso de la Nación porque muchas de las reformas que hay que hacer tienen que pasar por la vía legislativa. Su nombre no está decidido todavía. Puede ser un radical del interior.

— Luego del acuerdo en el PRO, se perfilar un escenario en el que Jorge Macri puede quedarse con la candidatura única del partido a jefe de Gobierno y ya se instaló Néstor Grindetti para disputar la gobernación bonaerense por el bullrichismo. Son dos dirigentes cercanos a Mauricio Macri. ¿Quiere decir que hubo un triunfo político del ex presidente en materia de candidaturas?

— Primero, Mauricio nunca pidió que Jorge Macri sea candidato porteño ni que pasara de la provincia a la Ciudad de Buenos Aires. Sí está totalmente convencido de que el PRO tiene que tener un candidato único porque los cambios y la mejora en la calidad de vida que hay en el distrito costaron muchísimo y fueron gracias a un modelo de gestión del PRO que transformó la ciudad de Buenos Aires, primero en los 8 años de Mauricio y después con la continuidad de Rodríguez Larreta. Fue un gran logro ponernos de acuerdo en definir cuál es el candidato único del PRO entre Fernán Quirós y Jorge Macri. Eso demuestra madurez ante la sociedad que también nos reclama ese tipo de actitudes.

— ¿Qué pasa en la provincia con Grindetti, más identificado con Macri?

— Todos los que tenemos años dentro del PRO somos parte del equipo de Mauricio. Y Grindetti lo es. Es más, trabajó muchos años con Mauricio en el sector privado, pero hizo un recorrido impresionante, dio vuelta a un municipio con tantas necesidades como Lanús, donde mejoró exponencialmente la seguridad. Ese modelo es el que quiere llevar a la provincia. Y Patricia lo comparte.

—¿No fue un candidato pedido por Macri?

— No, Mauricio Macri se enteró el día en que se enteraron todos.

Patricia Bullrich y Néstor Grindetti (Foto: Nicolás Stulberg)

— ¿Pero obviamente está de acuerdo con la elección de Grindetti?

— Iba a estar de acuerdo con la decisión que tomara Patricia.

— Hay muchas versiones de que Macri le está armando el gabinete a Bullrich. ¿Es así?

— Quien la conoce a Patricia sabe que ella va a armar su propio equipo. Lo que sí hace Patricia constantemente, y no solamente con Mauricio, es consultar por determinados nombres que a ella le interesan para averiguar, para profundizar en sus ideas. Pero Patricia tiene una gran capacidad de liderazgo y no tengo dudas de que va a armar un gran equipo que va a transformar la Argentina. Y Mauricio siempre habla de la necesidad de que quien esté en el Gobierno Nacional, sobre todo en la circunstancia crítica que en la que vamos a asumir, debe tener experiencia en la gestión.

— ¿Es posible que Bullrich incorpore a algún ex ministro de la gestión de Cambiemos?

— Voy a usar un ejemplo medio raro: si vos necesitás ir a Marte y conocés a alguien que haya ido, es bueno tenerlo de consulta para preguntarle cómo será esa experiencia. El propio Mauricio dice siempre que hubiera sido muy positivo para su gobierno haber tenido a alguien para consultarle cuando las cosas estaban difíciles. Y no lo tuvo porque la Argentina no tiene esa capacidad institucional de reconocimiento a los presidentes anteriores. Patricia va a armar su equipo y puede que algún nombre coincida, pero porque va a estar convencida de que es el mejor nombre para ese lugar.

— ¿Cuál será el papel de Macri si JxC gana las elecciones? ¿Va a interferir en la gestión?

— El rol va a ser de Patricia de presidenta y el e Mauricio, de ex presidente. Cuando Patricia necesite algo, Mauricio va a estar a disposición, como también lo va a estar de Horacio o de cualquier otro que sea presidente. El liderazgo que tiene Mauricio es muy sano. Va a ser una persona “cero intrometida” en la gestión de gobierno y va a estar al pie del cañón cuando haya algún pedido o alguna consulta. Y también a disposición para colaborar con todos los vínculos que tiene en el mundo. Si hay alguien que ha sido reconocido por el mundo es Mauricio Macri. El día de mañana, la Argentina necesitará que el mundo nos pueda tirar un centro y seguramente Mauricio va a ser un buen vínculo.

Federico Angelini y sus colegas opositores de Santa Fe armaron un "frente de frentes" para competir con el PJ

— Usted es precandidato a vicegobernador de Santa Fe. ¿Cómo está hoy la provincia?

— Viviendo una tragedia. Lamentablemente, con todo el potencial que tiene, en Santa Fe somos noticia por cosas negativas. Eso es gracias a años y años de malas decisiones que se tomaron en materia productiva, pero, sobre todo, en materia de “no lucha” contra la inseguridad y el narcotráfico. Hoy existen situaciones institucionales graves. Hay un narcotráfico que siente que puede hacer lo que quiere, un gobernador que no sabe para dónde salir disparado y los santafesinos estamos a la deriva. Pero también soy optimista a partir del 10 de diciembre porque lo que hay que hacer son cosas de sentido común, son cosas que con decisión política y con coraje se pueden realizar y no tienen que ver con cuestiones económicas sino con orden, con decisión política y con coraje.

— ¿Cómo se les gana la pelea a los narcos?

— Todos tienen un diagnóstico. Yo estoy seguro de que todos los candidatos que dicen que pueden ser gobernadores de la provincia de Santa Fe o que pueden ser gobierno saben lo que pasa en Santa Fe. Ahora, el grave problema es que cuando tuvieron la oportunidad de gobernar o de estar a cargo de distintas áreas o de áreas sensibles en Santa Fe no solucionaron el problema. Por eso es que es importante que haya gente nueva, gente que se la juegue, que estaba en otro ambiente y que se decidió a involucrarse y a hacer todo lo que se tenga que hacer para dar vuelta esta situación. Tenemos, junto con Carolina Losada, yo la acompaño a ella, ideas, equipos, pero por sobre todas las cosas, decisión política, coraje y mucho sentido común sobre lo que hay que hacer.

— ¿Los narcos se infiltraron en la política en Santa Fe?

— Diría que la policía es el eslabón más débil dentro de esta cadena. Han infiltrado a la policía, a la justicia, a la política y también no hay que olvidarse del movimiento del dinero porque hay un dinero que se genera, fruto del negocio ilícito de la delincuencia y del narcotráfico, que se termina blanqueando. Bueno, a eso también hay que caerle con todas las de la ley.

Patricia Bullrich y Federico Angelini

— Más allá del problema narco, ¿en qué otros ejes de gestión se concentrarán Losada y usted?

— La inseguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de los ejes principales, pero hay otros que no son nada menores. Uno es modelo de desarrollo económico que queremos para la provincia. Y en eso es importante tener un gobierno nacional que entienda lo que necesita Santa Fe, pero además por la potencialidad que tiene la provincia, que es una generadora enorme de dólares enorme y puede generar incluso muchos más. Por eso necesitamos dar reglas de juego claras, seguridad jurídica, que el Estado te quite el pie de encima como lo tiene hoy el sector privado, ayudar a todos los sectores productivos fundamentalmente encabezados por el campo para y bajar la carga tributaria, bajarle los impuestos para que puedan invertir más, sembrar más y así de esa manera tener mayor capacidad de ingreso de dólares, mayor capacidad de generar empleo. Eso te ayuda a bajar la inseguridad.

— ¿Algún otro eje para enfocarse si ustedes ganan las elecciones en Santa Fe?

— Sí, el otro eje es cambiar lo que estamos viviendo en materia educativa: hoy en Santa Fe hay chicos de tercer o cuarto grado que no saben leer ni escribir y no pueden solucionar un problema matemático. Por eso hemos avanzado en un proyecto educativo que garantice la alfabetización, que garantice que los chicos van a poder resolver cuentas y problemas matemáticos y que se puede solucionar ese deterioro en materia educativa. Las pruebas Aprender han sido muy duras en Santa Fe y por eso tenemos que hacer también una revolución para que la educación realmente sea pública y de calidad. Hay muchos que se llenan la boca hablando de educación pública, gratuita, de calidad, pero en el fondo, mientras lo están diciendo, se les está cayendo el techo del aula de alguna escuela pública.

