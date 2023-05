Guillermo Marijuan explicó por qué pidió sobreseer a Cristina Kirchner en la ruta del dinero K

El fiscal Guillermo Marijuan cuando viajó a Santa Cruz para buscar las propiedades de Lázaro Báez

El fiscal federal Guillermo Marijuan explicó por qué decidió pedir el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por la “ruta del dinero k”, en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. En diálogo con Jorge Lanata, el periodista que realizó la investigación que originó la causa judicial hace 10 años, Marijuan aseguró que no encontró pruebas para vincular a la vicepresidenta a los negociados de Báez y que por ese motivo le requirió al juez Sebastián Casanello que cierre la instrucción contra la Vicepresidenta.

“Logramos recolectar un montón de prueba, conectar a muchas personas y que varias de ellas vayan a juicio y hayan sido condenadas”, afirmó Marijuan y luego profundizó en la situación medular. “El lavado de dinero tiene un delito precedente que es el fraude al Estado Nacional, una cosa es el lavado y otra el fraude”. Y dijo que “podés haber condenado a Cristina Fernández y a Lázaro Báez por lo primero pero no quiere decir que todas esas personas hayan participado de otra obra delictual, que es el lavado”, desarrolló en radio Mitre.

Marijuan enfatizó que “una cosa es el fraude al Estado y otra el lavado”. Y comenzó a explicar el génesis de la investigación que comenzó en 2013 a través de un informe (La ruta del dinero K) emitido en el programa Periodismo Para Todos (PPT) conducido por Jorge Lanata. “Investigamos la salida de dinero por parte de Lázaro Báez, que la plata llegó a Suiza y volvió al país para invertir en construcciones: ahí está la figura del lavado de dinero”, contextualizó.

Lázaro Báez, condenado a cumplir arresto domiciliario (EFE / Carlota Ciudad)

“Báez y otras personas han lavado pero no encuentro elemento de prueba para vincular a Cristina Fernández con eso”, anunció el fiscal. Y agregó que luego de que la causa fue a juicio -por la cual se condenó al titular de Austral Construcciones- en el juzgado quedaron otras pequeñas “investigaciones remanentes“. “No es que estamos resolviendo solamente lo de esta mujer (en referencia a la vicepresidenta), tenemos que ir terminando porque transcurrieron muchísimos años de investigación”, enfatizó Marijuan y fue contundente al decir que “no se pueden tener causas eternamente abiertas o la expectativa de que una prueba mágica pueda revertir una situación”.

La ruta del dinero

En palabras del fiscal, Lázaro Báez convoca al ex empresario Leonardo Fariña, quien tuvo un rol de arrepentido en la causa (pasó 2 años y 20 días en prisión y este año la Justicia le redujo la pena a 3 años y 6 meses) y declaró que se reunió con el empresario patagónico. Y Marijuan reconstruyó al aire la reunión entre ellos. “Báez le cuenta a Fariña que estuvo reunido con Cristina Fernández. Allí ella le pregunta si estuvo enviando plata al exterior. ´¿Y qué le dijiste?´, le pregunta Fariña. ´Se lo negué´”, dice que le contestó Báez.

Por esta frase, Marijuan dice que “tenemos un testimonio indirecto, porque Fariña no estuvo en esa reunión y, a partir de ahí, lo tratamos de sustentar con pruebas para tratar de ver, no solo la existencia de esa reunión, que pudimos acreditar pero no pudimos determinar algo distinto de eso: de que Cristina se interesa por lo que estaba haciendo Lázaro, lo que no quiere decir que ella haya participado porque, de hecho, Lázaro se lo niega”, agregó el fiscal.

Una foto de archivo de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el Mausoleo de Néstor Kirchner, en Santa Cruz

Y destacó “el esfuerzo” por tratar de reconstruir esa reunión y que, después de varios años, “no hemos podido”. Por ende, justificó el sobreseimiento a la vicepresidenta. “Tenía que elevar a juicio, por eso esta persona (por CFK) tenía la falta de mérito. Logré indagarla pero para mandarla a juicio“.

En el dictamen que acercó Marijuan, en donde detalla las 372 comunicaciones entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner o sus colaboradores, (“en la misma ventana de tiempo que él logra lavar esos 55 millones de dólares”, según el fiscal) la periodista Lucía Salinas, le pregunta si esas comunicaciones podrían haber sido indicio de otra cosa o podría haberse profundizado, más allá de eso. “Sabemos que Lázaro Báez volcó una gran cantidad de dinero para comprar un montón de propiedades que nadie conocía y que nosotros pudimos desentrañar, le dio dinero a Fariña para comprar terrenos en Uruguay y Mendoza, eso demuestra un vínculo”, explicó.

Te puede interesar: Una foto, dos visitas a Olivos y más de 300 llamados: las pruebas de Marijuan para demostrar el vínculo entre CFK y Lázaro Báez

“Pero las pruebas que existen no sustentan la participación o que Cristina haya dado una orden o estado en los lugares concretos que tiene que ver con las acciones del lavado de Lázaro”, en referencia a La Rosadita o la concreción de sociedades en el exterior y los viajes hechos a Suiza, para concretar la apertura de las cuentas. “Cruzamos un millón y medio de llamadas y cuando vino este informe tomé la decisión que tuve que tomar tomar”, cerró Marijuan.

Y agregó que “la manifestación de Fariña o que Cristina sale caminando del mausoleo de Néstor Kirchner con Lázaro Báez o sus visitas a la Quinta de Olivos demuestra un estado de sospecha que nos permitió indagarla y por eso se la sentó en Tribunales”, redondeó.

En el programa le preguntaron si desde el Gobierno o la oposición se comunicaron con él luego de darse a conocer el sobreseimiento. “Nadie de la política me llamó”, respondió Marijuan. “Este dictamen valoriza lo que la gente trabajó durante años para llevar a buen término. Luego del sobreseimiento, esto queda en manos del juez, quien dictó la falta de mérito. Yo hubiera hecho lo mismo con cualquier otro ciudadano”, cerró.

Seguir leyendo