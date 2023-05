Sergio Massa y la CGT se reunirán para unificar una postura sobre la realización de las PASO

Sergio Massa, con Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, cotitulares de la CGT

Sergio Massa se reunirá la semana próxima con la CGT, pero no para hablar sobre la inflación, los precios o los salarios: los dirigentes cegetistas, que ya se pronunciaron en favor de las PASO para definir las candidaturas del Frente de Todos, quieren entender por qué el ministro de Economía rechaza las primarias y tratarán de unificar una postura.

“Un gobierno, por más que sea de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre. No tenemos que pelearnos en público, sino puertas adentro. Esto de exponer en primarias si hay o no diferencias es un gravísimo error, lo que hace es generar incertidumbre, y nosotros estamos para dar certidumbre”, dijo Massa en el AmCham Summit 2023, organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina. Al día siguiente, en un acto con Axel Kicillof, habló en la misma sintonía: “Los que gobernamos tenemos que demostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro, y no andar perdiendo el tiempo e internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas”.

Massa fue más explícito todavía este jueves: “No nos entra un quilombo más, necesitamos orden político para que haya orden económico”, sostuvo en un acto en la ciudad bonaerense de Navarro.

La postura del titular de Economía deja descolocada a la cúpula de la CGT, dominada por “los Gordos”, los independientes y el barrionuevismo, que predica en favor de las PASO para evitar que las listas sean digitadas nuevamente por Cristina Kirchner y su hijo Máximo, y, en cambio, surjan de una competencia interna que les garantice una mayor presencia electoral. En los comicios de 2021, la Vicepresidenta y La Cámpora excluyeron a la CGT de las listas y privilegiaron a los gremialistas K.

Pero el objetivo cegetista de limitar la influencia camporista en las candidaturas choca contra la posición de Massa en contra de las PASO y abre un interrogante acerca de cómo el ministro conformará a sus sindicalistas más cercanos porque se sabe que Cristina Kirchner no los quiere y prefiere a incondicionales como Sergio Palazzo (bancarios), Abel Furlán (UOM), Hugo Yasky (CTA kirchnerista), Mario Manrique (SMATA) e incluso un aliado como Pablo Moyano (Camioneros).

Por eso en las últimas horas hubo contactos urgentes entre Massa y la CGT. Primero mediante mensajes de WhatsApp y esta tarde el ministro de Economía y el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, confirmaron el encuentro de la semana próxima cuando coincidieron en el Palacio de Hacienda, en el acto en el que se mostró la última soldadura del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

“Tenemos que consolidar el debate democrático a través de las PASO”, exclamó Héctor Daer (Sanidad), cotitular de la CGT y representante de “los Gordos”, en el acto que realizó la central obrera el 2 de mayo por el Día del Trabajador. Fue la última defensa enfática hacia el mecanismo electoral que Massa, el candidato presidencial elegido por la dirigencia cegetista, cuestionó luego en público.

Siete meses atrás, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), del sector de los independientes, hizo una apología de las primarias durante el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista, en el estadio de Obras: “El movimiento obrero merece cargos en el Congreso y no con el dedo de nadie, sino con la decisión orgánica”. Más explícito fue Carlos Acuña (estaciones de servicio), otro de los cotitulares de la CGT, que afirmó: “Las PASO son buenas porque la gente elige y los que gobiernan tienen más responsabilidad de cumplir con los compromisos”. No es cualquier dirigente: Acuña milita en el Frente Renovador y es el sindicalista más próximo a Massa.

Por eso la CGT se movilizó rápidamente para debatir el tema de las PASO con el ministro de Economía. Según cree el sindicalismo, Massa rechazó las primarias como una forma de tratar de disipar las tensiones internas en el Frente de Todos por la definición de las candidaturas. “Debe creer que le van a hacer alguna trampa para complicarle la candidatura y no confía en Cristina ni en Alberto”, interpretó un directivo cegetista. Si finalmente lanza su postulación presidencial, Massa lo hará con el apoyo de la Vicepresidenta, pero aspira a incidir en el nombre de quien lo secundará. Las versiones consignan que el kirchnerismo impulsaría a Eduardo “Wado” de Pedro o a Claudia Ledesma Abdala, presidenta provisional del Senado y esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

La supuesta desconfianza de Massa tiene sus fundamentos: esta mañana, Alberto Fernández se diferenció del ministro de Economía al sostener que las PASO son “el mejor mecanismo para preservar la unidad”. En diálogo con Radio 10, el Presidente hizo sugestivas declaraciones: “Creo que la mejor estrategia es convocar a todos los nuestros a que busquen al mejor representante nuestro para que me suceda. Que puede ser Cristina, puede ser Sergio (Massa), puede ser (Daniel) Scioli, puede ser (Agustín) Rossi, puede ser (Gabriel) Katopodis... ¡qué se yo, no sé quién puede ser! Pero creo que eso es lo mejor y vamos a generar una gran movilización en nuestra tropa que por momentos se siente también desanimada y todos temen quedar excluidos por decisiones dirigenciales”.

En la cúpula de la CGT sospechan que el Presidente empuja la candidatura de Scioli a la Presidencia y que se resiste a que Cristina Kirchner y Massa acuerden una fórmula única sin su consentimiento. “Alberto no tiene poder, pero sí capacidad de complicar el escenario”, razonan en la central obrera.

La pelea electoral del Frente de Todos contamina la interna del sindicalismo. Hoy están frente a frente los partidarios del proyecto Sergio Presidente en la CGT (encabezados por Héctor Daer, Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri) y los ultrakirchneristas que esperan señales de Cristina Kirchner antes de alinearse con cualquier candidato, siempre con la esperanza de que la propia Vicepresidenta termine compitiendo para volver a la Presidencia.

Hay matices aun dentro de cada sector: el massista Acuña no comparte en un 100% la postura de su jefe sindical, Luis Barrionuevo (gastronómicos), quien apuesta a la postulación de “Wado” de Pedro. Los independientes se muestra como los más entusiastas aliados de Massa: a las definiciones públicas de Daer y Martínez se sumaron las de Lingeri, quien elogió al ministro por “su compromiso y dedicación en la búsqueda de soluciones” y porque “reúne las condiciones necesarias, como capacidad de diálogo y equilibrio, para enfrentar el momento difícil que atravesamos”. Inclusive hay dirigentes que se mantienen equidistantes en la interna oficialista como Sergio Romero (UDA), un peronista clásico.

También hay diferencias en un clan familiar como el de los Moyano: Pablo volvió a acercarse al camporismo desde el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), agrupación en la que está asociado con un “moderado” como él: Mario Manrique (SMATA), el fanático kirchnerista que pidió “prenderles fuego” a los empresarios del Foro Llao Llao. Hugo, Facundo y Jerónimo Moyano, por su parte, funcionan cada vez más como un tándem en el plano sindical. Estuvieron en el acto de la CGT por el Día del Trabajador y esta semana compartieron el escenario en el lanzamiento de la rama juvenil del Sindicato de Peajes. Sin embargo, no hay tanta sintonía política: Hugo y Jerónimo, su hijo menor, se muestran cerca de Massa, pero Facundo, pese a su buena relación con el ministro de Economía y ex jefe político, toma distancia del Frente de Todos y reivindica al peronismo a secas.

La radicalización del sindicalismo K es proporcional a los esfuerzos del sector mayoritario de la CGT por mostrarse en una actitud moderada y predispuesta al diálogo, a la medida de Massa, como lo demuestran su reunión de esta semana con el ex senador del PRO Esteban Bullrich para hablar de su propuesta “antigrieta” y el encuentro que realizarían la semana próxima con los empresarios del G6.

¿Aceptará la CGT resignar la defensa de las PASO en respaldo de Massa y arriesgarse a que las listas electorales vuelvan a quedar en manos de una adversaria interna como Cristina Kirchner? Las semanas que vienen serán clave para responder este tipo de preguntas, pero, como es tradicional, todo es posible en la dimensión desconocida de un sindicalismo en busca de recuperar el poder.

