Esta semana habrá una reunión clave para definir quién será el candidato a gobernador bonaerense de Javier Milei

La provincia de Buenos Aires es un distrito clave en la pelea por llegar a la Presidencia (Franco Fafasuli)

El precandidato presidencial Javier Milei observa con atención cómo continúa el armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde aún no eligió al dirigente que va a competir por la gobernación, aunque en el último tiempo circularon varios nombres, tanto de adentro como de afuera del espacio, y esta semana habrá una reunión clave que podría terminar de acomodar las cosas.

Luego de que trascendiera que su compañera de banca en la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel, será quien lo secunde en la fórmula con la que buscará llegar a la Casa Rosada, lo cual será confirmado por el propio economista en estos días, también podría haber definiciones en lo que respecta a la estrategia en el territorio bonaerense.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el jueves o viernes próximo el equipo de campaña del referente opositor, liderado por su hermana, Karina Milei, y Carlos “Chino” Kikuchi, al frente de las negociaciones nacionales, recibirán a Sebastián Pareja, que coordina la estrategia en la provincia, para conocer la situación en los distintos municipios.

Según señalaron algunas fuentes partidarias, durante este encuentro podría decidirse tanto quién será el candidato a gobernador, como quiénes encabezarán las boletas de diputados y de senadores nacionales, aunque Milei dijo en varias oportunidades que ese dato lo revelará más cerca de la fecha de cierre de listas.

En este sentido, ante la falta de una figura de consenso, en un momento el mismo Pareja apareció como posible elegido para competir por suceder al actual mandatario local, Axel Kicillof, dado que conoce el distrito por la tarea que viene realizando desde hace más de un año.

Sebastián Pareja, armador bonaerense de Milei

Si bien no hubo una oferta concreta y por ahora las conversaciones no avanzan en ese sentido, en caso de que se lo propongan, el armador bonaerense, que incursionó en la política del club San Lorenzo y se acercó a La Libertad Avanza por recomendación de un miembro de la familia Menem, no dudaría en aceptar.

Por otra parte, también generó revuelo las declaraciones del dirigente de Juntos por el Cambio Joaquín de la Torre, cercano a Patricia Bullrich, quien recientemente ratificó que trabaja “todos los días para explicarle a la gente que está cerca” de la ex ministra de Seguridad, “la posibilidad de hacer en la provincia un frente a frente” con el espacio de Milei.

“Jurídicamente es complejo, pero hay distintas formas de hacerlo. Pero lo importante es tener claro que eso va por un objetivo que le conviene a todos. Y una vez que están convencidos, después se ve lo jurídico-electoral de cuál es la forma para arreglarlo”, manifestó en diálogo con Futurock.

El ex intendente de San Miguel Joaquín De La Torre

El ex intendente de San Miguel se mantiene firme en su postura de ser el candidato de Bullrich, pero si finalmente La Libertad Avanza no tiene una figura de peso, considera que podría no presentar a nadie, como ha sucedido en otras partes del país, y terminar apoyándolo a él de manera implícita o explícita.

Además, también resta saber si Kicillof va a desdoblar o no las elecciones de las nacionales, lo cual cambiaría todo el panorama. El problema es que el gobernador tiene tiempo para decidirlo hasta mediados de julio, casi un mes después de la fecha límite para el cierre de listas, por lo que la oposición podría estar obligada a definir su estrategia sin saber qué sucederá en ese sentido.

El jueves último, el mandatario reconoció que separar los comicios locales de los presidenciales “es una posibilidad”, aunque recordó que, por ley, las PASO se tienen que hacer necesariamente en conjunto.

Otro de los dirigentes del PRO que apareció en escena fue el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, también candidato del sector de Bullrich y que tiene buena relación con determinadas personas vinculadas a Milei, pero tampoco piensa en cambiar de bando.

Patricia Bullrich con Javier Iguacel

Otra hipótesis es que, si cada presidenciable lleva un solo aspirante a la gobernación, De la Torre quede fuera de la competencia dentro de su coalición y pueda dar el salto hacia el frente del economista, algo que por el momento está lejos de ocurrir.

Por el contrario, fuentes de la Libertad Avanza remarcaron a Infobae que “no hablan sobre supuestos” y que “hoy ambos están dentro de Juntos por el Cambio” y trabajando por la candidatura de la titular del PRO, por lo que no hay posibilidad de acuerdo.

Además, en el entorno de Kikuchi reniegan de estos dos dirigentes porque no son del riñón del liberalismo y sospechan que, si se incorporan en plenas elecciones, podrían irse una vez que finalicen, razón por la cual prefieren seguir buscando a alguien propio. Por lo pronto, esta semana escucharán de boca de Pareja cómo sigue el armado en los principales municipios y, principalmente, en La Matanza, donde ya contarían con una figura mediática importante para competir por la intendencia.

