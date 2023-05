Comenzó la reunión entre los líderes del PRO: buscan una solución electoral que evite el enfrentamiento interno y el ascenso de Milei

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando de Andreis, en la reunión del PRO del 28 de abril

Los máximos líderes del PRO intentan esta tarde avanzar hacia definiciones electorales que permitan alcanzar una tregua en la dura pelea que mantienen el eje Mauricio Macri-Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. La interna en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se pondrán sobre la mesa en el segundo encuentro de la “mesa de diálogo permanente” del partido, que debutó el 28 de abril pasado en una reunión realizada en la casa de Jorge Triaca, en San Isidro.

Desde a las 17, en Uriarte al 1800, en Palermo, Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando de Andreis empezaron un nuevo intercambio para ponerse de acuerdo a fin de impedir una guerra a todo o nada en el PRO, mientras que el clima de pelea interna trae consecuencias: diversas encuestas registran una baja en la imagen de Juntos por el Cambio y un ascenso del libertario Javier Milei.

“La decisión es no eludir las cuestiones que tenemos que discutir sí o sí”, anticipó un dirigente que estuvo en contacto con sus pares para preparar la nueva cumbre del lunes. En su primera reunión, los miembros de la llamada “mesa de diálogo permanente” se preocuparon más por dar una señal de unidad con una foto conjunta. Allí no hablaron sobre las candidaturas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia y centraron su charla en la situación económica y la incorporación del liberal José Luis Espert a Juntos por el Cambio, tema que fue aprobado por todos los presentes.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, al llegar a la casa de Jorge Triaca, el 28 de abril pasado

Luego del encuentro en la casa de Triaca, el martes pasado por la noche tuvo lugar en San Isidro una comida reservada en la que 2 representantes designados por Macri, Larreta, Bullrich y Vidal empezaron a preparar el terreno para tratar de llegar a acuerdos electorales. Estuvieron De Andréis y Jorge Triaca, en representación de Macri; Santilli y Federico Di Benedetto, por Rodríguez Larreta; Angelini y Juan Pablo Arenaza, por Bullrich, y Alex Campbell y Federico Salvai por Vidal.

No hubo grandes definiciones en ese contacto, aunque se analizaron alternativas para resolver los enfrentamientos en CABA y la provincia que agravaron la tensión en el PRO y que ayudaron a que Milei creciera más en las encuestas. Del encuentro de esa “submesa de contención” surgió un incipiente clima de acercamiento que permitirá que en la reunión de hoy se pueda abordar en concreto el tema de las candidaturas. ¿Hay un preacuerdo entre todos? Aseguran que no, aunque sí se sentaron las bases para que las discusiones electorales “vayan al hueso”, sin dilaciones.

La nueva reunión cumbre del PRO se hará luego del renunciamiento electoral de Vidal y de Soledad Acuña y poco después de la foto que impulsa Rodríguez Larreta como gesto de fortaleza en la interna, anticipada por Infobae, para mostrar a casi todo el gabinete porteño en apoyo de Fernán Quirós, su candidato a jefe de Gobierno, en el comando de campaña del larretismo, en el barrio de Belgrano. Allí obviamente no estará Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño e intendente de Vicente López en uso de licencia, que es el postulante que promueven el ex presidente y Bullrich para suceder a Larreta.

Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal tras el renunciamiento de la ex gobernadora a la candidatura presidencial

Otro tema que prendió las luces de alerta en la oposición en las últimas horas es que los “halcones” del PRO ahora quieren frenar la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio. Lo culpan por haber compartido en Twitter -y luego haber borrado- un artículo en el que comparaba las denuncias de corrupción entre Julio de Vido, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

“Debería pedir disculpas. No puede poner a Mauricio al nivel de Cristina o De Vido. ¿O se va a sumar a un espacio corrupto?”, ironizó un referente duro del PRO. El traspié no es menor: la figura de Espert en el espacio de JxC era la apuesta para captar el voto liberal e intentar ponerle un freno a la fuga de votos hacia Milei. Hasta ahora, lo único que no estaba definido es si el diputado de Avanza Libertad iba a ser candidato presidencial o a gobernador bonaerense. Hoy, tambalea su incorporación a JxC.

¿Surgirán acuerdos concretos durante la reunión del PRO de esta tarde? Parece muy difícil, pero la necesidad de no perder votos en un electorado que reclama unidad puede ser determinante.

