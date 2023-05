“No podemos más”: el descargo de un intendente santafesino tras un doble crimen en su ciudad

Alberto Ricci, jefe comunal de Villa Gobernador Gálvez, se expresó sobre la problemática de la inseguridad en su provincia. "Así no podemos seguir", señaló

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en las últimas horas en la provincia de Santa Fe. Esta vez fue en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, ubicada a 10 kilómetros de Rosario, donde dos jóvenes fueron baleados en el marco de un doble crimen que provocó una fuerte reacción de su intendente, Alberto Ricci. “No podemos más”, se quejó enfurecido.

Su descargo fue después de que se conociera la muerte de ambas víctimas, quienes fueron encontradas sin vida cerca de las 7:40 sobre un callejón ubicado atrás de una empresa maderera, a metros del cementerio municipal.

No fueron los únicos ataques que ocurrieron en las últimas horas en la ciudad: en la tarde del miércoles otro hombre murió y un comercio localizado en plena avenida fue blanco de una balacera. La seguidilla de episodios similares hicieron estallar a su jefe comunal que reclamó soluciones para “evitar más tragedias”.

Fue en diálogo con la radio local LT8 que Alberto Ricci se descargó al respecto de la problemática: “Hoy lamentamos la pérdida de ese muchacho, pero también podrían haber sido las dos chicas o cualquier otra persona. Realmente así no podemos más. Yo pedí una reunión con el ministro, aparentemente la vamos a tener el lunes, pero así no podemos seguir”, remarcó.

Lindera a la ciudad de Rosario, el intendente dijo que su localidad también forma parte de “ese conglomerado” que sufre la escalada de la violencia y la inseguridad hace meses.

En comparación con semanas atrás, señaló: “Seguimos igual o peor. Acá hay cualquier cantidad de robos por día de domicilios, robos de vehículos, de motos, intentos de robo. La verdad que se está viviendo muy mal. O sea realmente estamos viviendo una situación, para simplificarlo, de mierda”, subrayó con hartazgo.

En este sentido, volvió a quejarse por la falta de acción de las autoridades, aseguró que no encuentran soluciones y que el contexto los “está superando y sacando de eje”.

“Imagínate, la gente dice que los políticos no hacen nada y en eso realmente los entiendo, porque el primero que uno se le agarra es con el político. Nosotros, los gobiernos locales, tratamos todos los días de estar pidiendo. Pero estamos pidiendo a gritos que nos den una mano con todo esto y no encontramos esa respuesta”, indicó Ricci en el reportaje.

Y añadió: “La verdad que esto nos está superando y nos está sacando de eje porque hoy hablamos más allá. Vos podés arreglar una calle, podés hacer una obra, inaugurar una plaza, lo que sea, pero hoy el eje fundamental es la seguridad o la inseguridad”.

Finalmente, concluyó: “¿De qué te sirve tener una plaza si no la podés usar? ¿De qué te sirve tener un centro comercial si no podés salir a la calle? sinceramente, estamos muy abocados a seguir gestionando, pero no encontramos las respuestas que necesitamos”.

