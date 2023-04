Fernán Quirós: “Hay que terminar con los líderes mesiánicos”

Fernán Quirós habló sobre la gestión política en plena pandemia como así también de la interna del PRO

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló esta mañana en radio La Red acerca de la interna en el PRO para liderar la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos tres personas que le están comunicando a la sociedad lo que pensamos (Jorge Macri, Soledad Acuña y él), qué mirada y principios tenemos y cómo pensamos trabajar y, con base en eso, la sociedad tendrá que ordenarnos y definir cuál es la propuesta que más le interesa, cuál es la más confiable”, expresó.

“El único detalle que complica es que, al ir los frentes a las PASO, cada una de las facciones debía tener al mejor candidato posible pero eso descoloca al propio partido“. Y repitió para luego enfatizar: “Que la opinión de la sociedad nos ordene. Necesitamos un liderazgo, pospandémico, horizontal y empático, saliendo de la dinámica de la política sentada en la política“.

Te puede interesar: En la cumbre del PRO, no hablaron de candidaturas y acordaron una reunión de JxC con economistas y José Luis Espert

La palabra “liderazgo” estuvo presente en la entrevista, Pablo Vilouta -conductor del programa- ubicó a Quirós como “una persona de diálogo, que no grita, con un sistema de trabajo no imperativo: una forma distinta de hacer política”.

El funcionario tomó el guante al respecto. “Sí, de una forma distinta y con una preparación diferente. Hay que ir a mirar los países desarrollados cómo se gobiernan. Todo el mundo se queja de cómo venimos hace décadas pero el mecanismo de liderazgo que tenemos es muy pobre, es paternalista, autoritario, inquisidor y muy poseedor de una verdad única, circunstancia que luego, a los dos años, te dicen lo contrario de la misma manera”. Y remarcó: “hay que terminar con los líderes mesiánicos, tenemos que entender que la inteligencia es colectiva, es muy superior a la persona más inteligente de la Tierra”.

Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta

“¿Cuál es la fecha límite del espacio para definir soy o no soy el candidato?”, le preguntaron desde el programa. “Tenemos el mes de mayo para definirlo, todavía hay tiempo, recién a mitad de junio hay que presentar las listas, los precandidatos están comunicando su decisión y sus propuestas por eso el que luego sea el candidato por el espacio ya tendría todo el recorrido hecho”, sintetizó Quirós.

“¿Va a ir un solo candidato del PRO?”, repreguntó Vilouta. “No, no es mi posición y convicción. Venimos hace 16 años haciendo un gobierno en la Ciudad que la gente ha valorado y valora. Tenemos los equipos, la gente trabajando y los planes montados para seguir como PRO, lo que la sociedad opina es que el partido hizo un gobierno muy transformador y tiene voluntad de que les proponga una superación de esto y en eso estamos”.

Te puede interesar: Una nueva encuesta marcó que Rodríguez Larreta saca ventaja en la interna y queda bien posicionado para el balotaje

“Si Fernán Quirós queda como único candidato, ¿le gana a Lousteau?”, fue otra de las inquietudes de los integrantes del ciclo radial. “Tengo una propuesta superadora y, si no creyera en ello, no me hubiera presentado. No vine al espacio público a alcanzar puestos o a lograr progresos políticos: vine a dar lo que tengo a la sociedad”.

Otra de las inquietudes radiales fue que algunos lo consideran “más técnico que político“ y que ahí faltaría algo para dar el salto definitivo para ser el candidato único, porque el sostén de Rodríguez Larreta no es suficiente. A lo que Quirós respondió con seriedad: “Esa afirmación tiene dos errores conceptuales, el primero es que no creo que haya habido una situación más compleja, interministerial, profunda y desafiante que la pandemia. Y más dura para los gobernantes. Durante ese período mostré un estilo de gobierno del que, yo creo, hay que llevar en esta etapa de la evolución”.

Fernán Quirós al recibir una distinción de la UCES

Y agregó: “Lo segundo, es que creo que hay que evolucionar la política que veníamos teniendo, pospandémica, más conectada y empática con la sociedad, mas cercana y respetuosa, más de dialogar, escuchar y aprender. Si vos me mirás con los ojos de la política clásica, tal vez digas ´eso no es un político´ y es eso lo que yo no quiero, busco ser diferente”.

“¿Lo viste a Alberto Fernández cuando se emocionó que dijo que una señora se le murió la familia pero agradecía que fue en una cama digna? El Presidente insiste sobre algunas cuestiones de la pandemia que dejaron muchas sombras”, lo consultó Vilouta. A lo que Quirós rápidamente contestó: “Me cuesta tomar la palabra del Presidente después de la fiesta en Olivos. Ahí mostró que su palabra no tenía valor y, luego de eso, no hizo ningún esfuerzo para recuperarla. Por eso la gente vota con bronca o no vota, cada vez la tasa de votantes es menor”.

Te puede interesar: La Coalición Cívica apuntala su armado y profundiza el apoyo a Quirós en la ciudad de Buenos Aires

Y cerró el tema: “Si a la palabra no le podes creer, ¿qué te queda para poder construir un diálogo con un líder? ¿cómo conectás a millones de personas con un jefe de Gobierno si no es hablando? Sin palabra no hay construcción política”.

Vacunación contra la gripe y el estrés económico

Quirós también fue consultado acerca de la campaña para combatir la gripe. “Venimos vacunando hace más de un mes, en los vacunatorios de los centros de salud y hospitales públicos. También en los lugares que abrimos para el covid. La gente está tan harta de las vacunas que niega el tema. Hay que ponerle foco, porque salvan la vida de los adultos y los niños”.

“¿Cuánto influye el tema del estrés en esto de los cambios del dólar y la inflación?”, fue la última pregunta de la entrevista, realizada por Vilouta. “La sociedad argentina pre pandemia ya venía expuesta cotidianamente a un nivel de estrés intolerable. No es lo mismo del estrés, de un segundo, que descarga la adrenalina, es momentánea”, contestó el ministro de Salud de CABA.

Y cerró: “Otra cosa es el estrés permanente, que angustia todos los días y genera emociones negativas. Esto levanta el cortisol que, sostenido en el tiempo, es muy dañino, originando el burn out y mucho daño físico”. Y dejó un consejo final: “Tenemos que cambiar nuestra forma de vincularnos y relacionar la política con nosotros”.

Seguir leyendo: