Aníbal Fernández: “Teniendo una posibilidad como Cristina, ¿quién no quiere que sea candidata?”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, junto al Presidente en un acto oficial

En la previa del acto que encabezará Cristina Kirchner este jueves en La Plata, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a ratificar que la Vicepresidenta “no está proscripta” y que incluso tendría buenas chances si presenta su candidatura en el Frente de Todos para las elecciones presidenciales de este año.

Al ser consultado por el “operativo clamor” en torno a la dirigente peronista, Aníbal Fernández insistió en que “la proscripción no existe” y cuestionó a los sectores del Frente de Todos que estuvieron detrás de estrategia para que la ex mandataria revise su declinación a competir, una decisión que ella anunció después de conocerse la condena en la causa “Vialidad”.

“Yo nunca hablé (de proscripción), hay que preguntarle a los que sí lo hicieron. No sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé cuál es la ventaja que se busca. No está proscripta”, subrayó en declaraciones a CNN Radio.

Inmediatamente, el ministro fue más allá con la proyección electoral de la Vicepresidenta y respaldó una eventual postulación a la Casa Rosada. “Teniendo una posibilidad como Cristina, ¿quién no quiere que sea candidata?”, se preguntó, retóricamente. La frase es llamativa. Desde que asumió en el Gabinete, el funcionario se mantuvo alineado políticamente al presidente Alberto Fernández en la interna del Frente de Todos y se posicionó en la vereda de enfrente a La Cámpora en las disputas del oficialismo.

A fines del año pasado, Cristina Kirchner aseguró que en estas elecciones no sería “candidata a nada”, ante la sentencia judicial en primera instancia por administración fraudulenta del Estado en el juicio por irregularidades en la obra pública. Pese a ello, su figura viene sometiéndose a un operativo clamor de un sector del kirchnerismo para que revierta esa decisión, que la atribuye a una supuesta “proscripción” en su contra orquestada por el Poder Judicial.

Sin embargo, Aníbal Fernández advirtió que lo más probable es que Cristina Kirchner se mantenga en su decisión de evitar la competencia electoral este año. “No es la forma de hacer las cosas que tiene normalmente Cristina. Trabaje muchos años con ella, le tengo mucho cariño, la conozco demasiado. Sé lo cuidadosa que es en cada uno de los pasos que da en pos de sacar el mejor beneficio electoral”, concluyó.

Cristina Kirchner hará su primera reaparición, tras la renuncia del presidente Alberto Fernández a competir electoralmente (REUTERS/Matias Baglietto)

Mientras crecen las especulaciones y el pedido de la militancia para que Cristina Kirchner sea la principal candidata del Frente de Todos, la Vicepresidenta será la protagonista hoy de acto de alto impacto político en La Plata, en donde el oficialismo tiene la esperanza de que arroje alguna señal que sirva para ordenar políticamente a la tropa.

A las 18, la jefa del kirchnerismo encabezará un discurso en el reinaugurado Teatro Argentino de la capital bonaerense (su ciudad natal) titulada “27 de abril 2003 – 2023. La Argentina Circular”, y que lleva como subtítulo “El FMI y su histórica receta de inflación y recesión; fragmentación política y concentración económica”.

Más allá de que la presentación de la ex presidenta tendrá lugar en momentos críticos de la renegociación de las metas del programa de la deuda que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, se tratará de la primera presentación pública luego de que el presidente Alberto Fernández comunicara que no se irá por su reelección.

