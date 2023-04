Los movimientos sociales del oficialismo evalúan apoyar a Daniel Scioli como candidato presidencial en las PASO

Daniel Scioli

La decisión del presidente Alberto Fernández de no buscar su reelección fue muy bien recibida entre los movimientos sociales que abrevan en el Frente de Todos. Ya habían decidido no darles su apoyo. Estiman que con su paso al costado la interna dentro del oficialismo “se ordenará mejor” y que hasta se podría llegar a un “candidato de consenso”.

Fernando “Chino” Navarro, uno de los líderes del Evita calificó la decisión sorpresiva del Jefe de Estado como “responsable” e “inspirada en su compromiso con la Nación y el Pueblo argentino”. Si bien en las últimas horas no se reunieron para debatir el posible candidato de “consenso”, o a quien apoyarán las organizaciones populares, un nombre emerge en el tablero peronista: el del ex gobernador bonaerense y actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

Los nueve dirigentes consultados por este medio señalaron al motonauta por encima del ministro de Economía, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande.

El dirigente social, de los más próximos a Cristina Fernández de Kirchner, había asegurado antes del cimbronazo del viernes, que bajaría precandidatura dentro del Frente de Todos si decidían competir en la interna el kirchnerista de paladar negro De Pedro; o el gobernador Axel Kicillof.

El mandatario bonaerense anunció su intención de buscar un segundo mandato y tuvo apoyo inmediato de los espacios sociales. Daniel Menéndez, también funcionario de Alberto Fernández, y coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, instaló el sábado 15 de abril casi mil “mesas de información”, en los barrios populares del Gran Buenos Aires para promocional la reelección del ex ministro de Economía.

Consejo Nacional del PJ

¿Por qué Scioli?

La buena relación del ex Vicepresidente con los dirigentes sociales no es nueva. Ya en 2015 Emilio Pérsico había apoyado de manera pública la candidatura a presidente de Daniel Scioli para competir contra Mauricio Macri.

Fue después de varias reuniones entre Pérsico, por entonces subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, para hablar de los problemas del sector. El intercambio de ideas derivo en una promesa potente del gobernador bonaerense: “Desde el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos que proyectar un Ministerio de la Economía Popular para cumplir los sueños del papa Francisco de techo, tierra y trabajo”.

El anuncio de Scioli fue ante 400 delegados y representantes de distintas ramas de la economía popular -convocados por el líder del Evita- que festejaron la decisión.

Ese 25 de junio de 2015 al tomar la palabra, Pérsico precisó: “Nos llena de orgullo lo conquistado -durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner- pero tenemos que ir por lo que falta” y agregó que Scioli y él son “dos compañeros diferentes, con diferentes experiencias” pero que “pertenecen a un mismo proyecto político”. Y enfatizó: “Te vamos a ayudar a ganar Daniel porque a vos la realidad no te la cuentan, la ves, porque caminas todo el país”.

Hasta el día de hoy, los movimientos sociales oficialistas se inclinar por apoyar la candidatura presidencial de Daniel Scioli (Movimiento Evita)

En ese acto también estuvieron presentes el precandidato a parlamentario del Mercosur Jorge Taiana -hoy ministro de Defensa- y entre otros, el entonces legislador provincial y jefe de bloque del Frente para la Victoria en la cámara baja bonaerense Fernando “Chino” Navarro.

La historia es conocida. El deportista perdió en segunda vuelta con el ex alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la secuencia cronológica no termina ahí. El 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, después de vencer en las urnas a Macri que buscaba su reelección. El ex jefe de gabinete de Cristina de Kirchner nombró a Pérsico, Menéndez y Navarro en puestos claves del Ministerio de Desarrollo Social y de la Jefatura de Gabinete.

Al igual que Daniel Scioli -y esto lo contó el propio Pérsico- Alberto Fernández les prometió la creación del Ministerio de la Economía Popular. Fueron defraudados. Fernández incorporó a su gabinete una nueva cartera, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero no el de la Economía Popular.

Ese 2015 no fue la primera vez que Pérsico y la dirigencia “piquetera” se pronunciaban a favor de Scioli. El 2 de diciembre de 2006, Scioli, Vicepresidente de Néstor Kirchner se había lanzado a competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cargo al que finalmente accede el 10 de diciembre de 2007.

En esa oportunidad, Pérsico, que era el vicejefe de Gabinete del entonces gobernador Felipe Sola, declaró ante los medios de comunicación: “Puede ser que le resulte gracioso o extraño, pero Scioli es un gran compañero y lo vamos a acompañar. Estoy muy contento con él”.

Daniel Scioli fue el vicepresidente de Néstor Kirchner y dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires (NA)

Pérsico no dejó dudas de su alineamiento con el entonces Vicepresidente: “Yo hable con Scioli algunas semanas atrás y es un hombre con el cual se puede trabajar muy bien. El tendrá nuestro apoyo y el de Barrios de Pie. Haremos todo lo que sea necesario para que las cosas salgan bien”. Y salieron de la forma esperada, el ex secretario de Deportes de la Nación fue consagrado dos veces gobernador bonaerense.

Con estos antecedentes no sorprende que los movimientos sociales oficialistas, o buena parte de sus dirigentes, vean con buenos ojos la posibilidad de la designación del embajador en Brasil para disputar, una vez más, la primera magistratura del país.

Disputa territorial

Los nueve dirigentes sociales consultados por este medio coincidieron en opinar que, por ahora, la motivación de La Patria de los Comunes, la fuerza política integrada por el Movimiento Evita y Barrios de Pie, es disputarle poder territorial a los intendentes oficialistas y opositores de municipios como La Matanza, Tres de Febrero, San Martín, San Isidro, Vicente López, Lanús y La Plata, entre otros. De hecho, Menéndez es el candidato por ese espacio para competir en Tres de Febrero, gobernada desde hace ocho años por Diego Valenzuela.

Pérsico pondrá el cuerpo en el corazón del peronismo bonaerense, La Matanza. Allí el mandamás es Fernando Espinoza. La candidata que intentará hacerle sombra es la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría, la pareja de Pérsico.

La tercera comuna en la que concentrarán fuerzas es Moreno, allí gobierna Mariel Fernández, pareja de Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular. Esa organización agrupa a la mayoría de los movimientos oficialistas. Son más de dos millones de personas que trabajan en la economía informar. La UTEP oficia como el gremio de este sector, muy postergado y a veces marginado por la política y los funcionarios, de allí radica el poder e importancia territorial de la UTEP.

La Patria de los Comunes, el partido político del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie disputarán por las principales intendencias del conurbano bonaerense

La explicación es valida para entender la razón por la cual el primer objetivo de los referentes sociales es limarle poder a los intendentes y ganar espacio en los consejos deliberantes de las alcaldías. Pretenden repetir lo que Mariel Fernández hizo en Moreno: en 2019 le ganó la interna del Frente de Todos al peronista Walter Festa.

La historia está abierta. La política es el arte de lo posible.

