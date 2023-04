Un mensaje para el próximo gobierno: los movimientos sociales oficialistas organizan una “gran marcha contra el FMI”

Marcha de movimientos sociales en Plaza de Mayo

Las organizaciones sociales oficialistas enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el Movimiento Evita a la cabeza, preparan una “gran marcha” contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de “ajuste” que acordó con el gobierno de Alberto Fernández -que ellos mismos integran. Si bien en la superficie la medida puede interpretarse como una acción contra la administración del Frente de Todos, en la profundidad será un mensaje a un posible gobierno opositor.

Los dirigentes que encabezarán la demostración de fuerza afirman que el Gobierno no recortará los 400 mil planes que pide el FMI pero sí lo hará “una Patricia Bullrich, un Javier Milei, un Horacio Rodríguez Larreta”. Desde el entorno de Emilio Pérsico, uno de los lideres del Evita, agregan: “Por eso hay que mostrarles que no perdimos el manejo de la calle. Qué quede claro, si un compañero o compañera no gana las elecciones, la avenida 9 de Julio volverá a ser nuestra”, amenazan.

“Queremos que el Fondo no nos joda más”, dice directo y sin metáfora Castro, el poderoso secretario general de la UTEP y dirigente del Evita y del Movimiento Misioneros de Francisco.

En diálogo con Infobae agregó: “No queremos que el FMI imponga sus políticas económicas sobre el gobierno porque se meten directamente con el bolsillo de los más pobres, los humildes y los trabajadores”. Además, Castro añadió que “las medidas del Fondo repercuten en los salarios de los trabajadores formales y vienen por el salario social complementario”. Para terminar sus definiciones Castro sostuvo que de avanzar estas políticas económicas “no sólo se atenta contra el salario y la organización popular, además se va a potenciar la narcocriminalidad que es en definitiva la madre de la inseguridad”.

La idea de los organizadores no solo es convocar a los movimientos que integran la UTEP, sino también a ATE, las dos CTA, a sindicatos, y a organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y Libres del Sur, entre otros.

“Me llamaron para mantener una reunión para realizar una gran marcha contra el FMI, algo que nosotros hacemos hace rato. Aun no acordamos nada. Si es antes o después del 1° de mayo, no hay problema, para ese día, tan simbólico como es el Día del Trabajador ya tenemos organizado una concentración con el Frente de Izquierda. El mensaje para este o cualquier gobierno para nosotros es claro: No a los ajustes que impone el Fondo Monetario Internacional”, reconoce ante este medio Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

A ocho meses del fin del mandato de Alberto Fernández, los principales movimientos sociales oficialistas no expresaron de manera pública si apoyarán o no su reelección. Un importante número de ellos no acuerdan con impulsar su búsqueda de un segundo gobierno. Tampoco hay conceso con el apoyo a una eventual candidatura del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, o del ministro de Economía Sergio Massa.

El “Gringo” Castro, quien no suele expresar definiciones estridentes, esta vez sí lo hizo: “Con Sergio Massa no tengo coincidencia. Tengo mucha más cercanía a Juan Grabois. Él está haciendo planteos que tienen mucho que ver cuando organizamos la CETP hace más de diez años vinculado a la tierra, el techo y trabajo. Tiene una firmeza conceptual en eso que no veo en otro candidato”.

El referente social, quien recibió en su casa de Luján a Alberto Fernández después que el Frente de Todos fuese derrotado en las elecciones PASO de 2021, hacía mención al líder del Frente Patria Grande y al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Grabois, un dirigente social vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, fue uno de los primeros en lanzar su precandidatura dentro del Frente de Todos. Su slogan de campaña es “Juan XXIII”. Amigo personal de Papa Francisco, Grabois hace referencia a otro soberano de la Ciudad del Vaticano, que fue beatificado por Juan Pablo II el 3 de septiembre de 2000.

Grabois afirmó que bajará su postulación si en una posible interna oficialista se candidatearan “Wado” de Pedro o el gobernador Axel Kicillof, dos kirchneristas de paladar negro. “No vamos a tolerar una candidatura de ningún sector que representa una continuidad con el programa del Fondo Monetario Internacional “, anticipó un Grabois en pie de guerra.

Tanto él como Castro, Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie, y Pérsico, entre otros, serán parte de la amplia movilización que el Evita organiza contra el FMI.

Grabois fue uno de los primeros críticos del acuerdo que Alberto Fernández suscribió con el organismo internacional de crédito. Los tres diputados de Patria Frente Grande que forman parte del bloque oficialistas no lo votaron en la Cámara Baja en sintonía con la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque oficialista como señal de protesta por la decisión del Gobierno.

Desde el Movimiento Evita ya hay diálogo con las organizaciones de izquierda para que participen en la marcha contra el FMI Franco Fafasuli

Grabois aclaró que su espacio siempre exigió la “anulación del acuerdo ilegítimo del gobierno de Macri con el FMI”, y avisó: “Nosotros nunca participamos de gobiernos kirchneristas, pero en 2018 nos unimos para derrotar a Macri, para dejar atrás aquel nefasto gobierno”.

La aglutinación de todo el arco social y parte del político en una protesta en las calles contra el FMI encuentra su epicentro en un documento divulgado por este medio el 5 de abril pasado. Sin rodeos, y antes de que Sergio Massa llegara a Washington para celebrar reuniones con sus máximas autoridades, el FMI hizo hincapié en que la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda sostengan “el sendero de reducción de déficit fiscal y el control del gasto público” y aconsejaba que se profundicen los esfuerzos para “focalizar” adecuadamente los beneficios del programa y evitar la superposición de planes para lo cual, mencionó, se está desarrollando una auditoría que contribuya a limitar el beneficio a aquellos que reciben otro tipo de prestaciones sociales. En ese contexto, destacó “la expectativa de que unos 400.000 beneficiarios se incorporen al mercado laboral, lo que también redundaría, eventualmente, en una reducción de las partidas destinadas al plan”.

El 12 de abril organizaciones sociales oficialistas como el Evita, Somos Barrios de Pie, el MTE, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras, adhirieron a la marcha por las bajas en el plan Potenciar Trabajo dispuestas por Victoria Tolosa Paz

Juan Grabois y Máximo Kirchner, junto a Ofelia Fernández se mostraron en contra del acuerdo del gobierno con el FMI apenas se firmó (@OfeFernandez_)

La ministra reaccionó de inmediato: cuestionó a los dirigentes sociales aliados al Frente de Todos que se movilizan para denunciar “ajustes” en la ayuda social. “Acá no hay ajustes, acá hay tensiones políticas; resuélvanlas en las urnas”, desafió.

“Queremos que el Fondo no nos joda más. De ahí que a algunos que nos gusta recorrer con la Virgen de Luján, porque somos cristianos y peronistas, recordamos que en la Biblia cuando habla la Virgen dice que Dios vino a bajar a los soberbios y poderosos de su trono y alzar a los humildes”, respondió Esteban “Gringo” Castro a la hora de expresarse frente al Palacio de Hacienda ubicado a metros de la Casa Rosada y Plaza de Mayo. En ese acto, el secretario general de la UTEP anticipó: “Creemos que la estrategia es hablar con el movimiento obrero organizado y los humildes de la patria para construir una gran movilización el 1 de mayo”.

Más tarde, consultado por este medio Castro fue contundente: “Lo hablamos con el Presidente, se lo transmitimos a la Vicepresidenta y lo hablamos con los ministros. No pueden resolver si siguen hablando con el FMI pagando todos los meses. No se puede así. Para poner freno a esa ruptura social que quiere el Fondo y todos los países imperialistas que están detrás, es con el Gobierno apoyado en las organizaciones sociales y el movimiento obrero organizado”.

Castro, como el resto de los dirigentes de la UTEP y de las organizaciones oficialistas entiende que la próxima marcha será una advertencia para el próximo gobierno.

En esa línea también se manifestó la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales: “No se puede admitir que el gobierno nacional le de prioridad al FMI por encima de nuestros justos reclamos”. Y reforzó: “Necesitamos herramientas y derechos, porque nuestro sueldo no puede estar atado a condiciones de organismos internacionales que no votamos ni elegimos en este país “.

Los líderes sociales vinculados al Frente de Todos proponer demostrar fuerza y unidad ante el próximo gobierno

Las principales consignas que se escucharán y leerán en la cartelería antes y durante la convocatoria a la marcha serán: “Basta de ajuste del FMI” y “La deuda es con el pueblo, el hambre no espera”.

Mientras avanzan los planes de esta movilización, que se espera sea masiva, la interna del Frente de Todos sigue al rojo vivo. El kirchnerismo refuerza el “operativo clamor” para que Cristina Kirchner busque su tercer mandato, y Alberto Fernández aún no define si jugará o no en la interna oficialista.

