En la apertura de las sesiones, Gerardo Morales advirtió que “hay que tener cuidado con el narcotráfico”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, durante la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial. (Fotos: Télam)

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial y defendió su gestión luego de que la apertura del 162° período parlamentario haya sido postergada en dos oportunidades. Durante su discurso, defendió sus años de gestión y aprovechó la oportunidad para remarcar los principales problemas que debe enfrentar el Gobierno nacional, por lo que advirtió que “hay que tener cuidado con el narcotráfico”.

El mandatario optó por hacer un “repaso” de sus ocho años al frente de la provincia, por lo que resaltó algunos “hitos importantes”. En ese sentido, mencionó el impulso de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que apunta a “mejorar la selección de jueces, avanzar en la prohibición de los cortes de ruta en manifestaciones, la eliminación de fueros a la política, la eliminación de ley de lemas y el pronunciamiento contra la violencia de género”.

Para continuar con este proyecto, Morales adelantó que convocará la semana próxima a las fuerzas políticas para mantener un “diálogo permanente” sobre los temas que pretende abordar la reforma constitucional. El proceso para llevar adelante las modificaciones tendrá su puntapié inicial el próximo 7 de mayo con la elección de los convencionales constituyentes.

Durante su discurso, que se extendió por unas dos horas en un recinto colmado de radicales, Morales destacó las políticas públicas que llevó a cabo en materia de educación, por lo que sostuvo que “el objetivo es construir 258 escuelas”, iniciativa que “será la inversión en educación más importante de la historia de Jujuy”, de acuerdo con sus declaraciones.

Esta es la última apertura de las sesiones ordinarias que preside Gerardo Morales, puesto que se postula para presidente en las próximas elecciones

En esa línea, destacó que la salud tuvo como premisa “la descentralización de los servicios”, razón por la cual mostró los datos estadísticos de las intervenciones del sistema sanitario.

Con respecto a la economía, Morales hizo hincapié en el “cambio de la matriz energética” y anticipó el incremento de la producción del parque solar Cahchari para la generación de suministro. “Su ampliación, en principio, de 48 megas”, precisó.

Te puede interesar: La UCR se encolumna con Rodríguez Larreta, pero el “Grupo Malbec” se prepara para disputarle la interna

Además, habló sobre la puesta en marcha de la empresa estatal Cannava, dedicada a la producción de cannabis con fines medicinales. De esta manera, anunció “la convocatoria del sector privado para 40 proyectos emplazados en 100 hectáreas para que así se empiece invertir en la venta del frasco de cannabis al mundo”, según la información de Télam.

Morales llegó a la gobernación de Jujuy en 2015, cuando Mauricio Macri asumió como presidente de la Argentina. Sin embargo, ocho años después, el presidente de la UCR será quien intente convertirse en jefe de Estado.

Durante el discurso estuvieron presentes los legisladores provinciales

La apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura se realizaron un mes después de que el gobernador jujeño lanzara su candidatura a presidente. “Apenas me haga cargo de la Presidencia de la República Argentina, lo primero que voy a hacer es atender la cuestión de Rosario, porque esa es una mancha que se va a extender en todo el país. Todos somos Rosario. Y me voy a hacer cargo y no voy a mirar para otro lado, voy a enfrentar a las mafias”, se comprometió en esa oportunidad.

Durante su discurso en la Legislatura provincial, retomó sus promesas de campaña y enfatizó que “hay que tener cuidado con lo que está pasando con el narcotráfico”. “En algún momento dije que todos somos Rosario. Esa mancha que deja el narcotráfico tiene que ser atendida con Estados presentes, con firmeza, restableciendo orden con el mayor rigor posible para hacer cumplir la Ley”, planteó.

El gobernador jujeño se refirió a la aprobación de algunos juzgados para Santa Fe por parte del Senado y explicó cómo la provincia colabora con combatir el narcotráfico al señalar: “Estamos haciendo en aporte con la lucha contra el narcomenudeo”.

En un claro mensaje al Gobierno nacional, Morales diagnosticó que “el pueblo argentino está muy mal” y responsabilizó a la administración de Alberto Fernández, por lo que aclaró: “Desde los gobiernos provinciales y locales tendremos que redoblar los esfuerzos para hacer muchas cosas”.

En paralelo a la apertura de las sesiones ordinarias, diferentes organizaciones se reunieron frente a la Legislatura para hacer oír sus reclamos, como el “perseguimiento judicial y policial” a dirigentes políticos, sindicales y sociales a través del “armado de causas penales y contravencionales”; además de “la persistencia de bajos salarios” para empleados estatales locales a lo largo de sus mandatos, además de “la falta de acceso a viviendas”.

Seguir leyendo: