Victoria Tolosa Paz apuntó contra los piqueteros oficialistas: “Que gasten menos en movilizaciones”

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, hizo referencia este miércoles a las movilizaciones que se llevarán a cabo a lo largo del día por parte de movimientos sociales y sindicales oficialistas. Ante este panorama, la funcionaria nacional les pidió a las organizaciones que gasten menos en movilizaciones para instalar la idea de que el Gobierno ajusta.

Las organizaciones sociales reclaman que no se den más bajas a los programas sociales y que se universalice el Potenciar Trabajo para todos los que los necesitan.

“Hay una instalación constante de los sectores, que adentro de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) presionan sobre nuestro gobierno. Poniendo la etiqueta de que somos la cara del ajuste, que seguimos la receta del fondo... A esos señores, que normalmente gritan en la 9 de Julio les decimos que al FMI lo trajo Macri, y que nosotros acordamos con el Fondo porque es la única salida para no entrar en un default”, manifestó la ministra.

En diálogo con Radio 10, Tolosa Paz añadió: “Es cierto que en ese acuerdo (para salir del FMI) hay un artículo muy importante que nos permite poder modificar algunas metas. No es que acordamos seguir una línea inamovible, esas líneas se revisan, nosotros hacemos nuestra parte pero también les dijimos que ante condiciones exógenas que impidan el cumplimiento de alguna de esas metas, iba a haber una revisión. Y esto pasó”.

Asimismo, la titular de la cartera de Desarrollo Social, se mostró en desacuerdo con una de las organizaciones oficialistas que se suma a la movilización. “El Movimiento Evita tiene presión y genera esta movilización, que a mi no me gusta, y lo hablé con Emilio (Pérsico). Y lo voy a hablar con Gildo Onorato porque leí declaraciones de él que, como secretario general del Evita, me duelen. Esta ministra no ajusta, esta ministra garantiza el aumento de la Tarjeta Alimentar. Acá no hay ajustes, acá hay tensiones políticas, y les decimos: resuélvanlas en las urnas”, dijo.

“Armaron un partido de los comunes y quiero ver a todos esos sectores yendo a buscar la representación, que sí tiene el Frente de Todos. Quizás hay tres listas y un partido que integra el Frente de Todos que, capaz, lleva un representante. Quizás tengan los movimientos sociales a un (Juan) Grabois, a un (Emilio) Pérsico, a un Chucky (Daniel) Menéndez que represente a esas voces que creen que este ministerio está ajustando”, enfatizó Tolosa Paz.

“Leyeron mal ese documento del Fondo y no leyeron algo muy importante. Que es que hay una ministra y un gobierno que le dice al Fondo ‘esta es la radiografía de este año en materia social’. Que se movilicen, pero les decimos guarda, porque nosotros tenemos que ser conscientes de lo que representamos nosotros y qué representa esta derecha nefasta, que quiere recetas fáciles y que quiere el ajuste”, añadió.

Y reiteró: “A los movimientos sociales les digo que gasten menos en movilizaciones”.

En las últimas horas, el Gobierno decidió el aumento del subsidio que otorga la Tarjeta Alimentar de un 35%, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales. De esta manera, pasará de $12.500 a $17.000 para una familia con un solo hijo o hija de 0 a 14 años que también cobre la AUH, quedará en $26.000 para un hogar con dos hijos y en $34.000 para los que tengan tres hijos. Representará para el fisco un gasto de $121.000 millones.

Sobre este tema, Victoria Tolosa Paz aseguró: “Fue necesario el anuncio del aumento de la tarjeta alimentar, lo trabajamos en función de lo que veníamos diciendo. El estado tiene que articular decisiones que puedan mejorar el salario de las personas. Tenemos que sostener la canasta básica alimentaria”.

“El ministerio sigue invirtiendo, le seguimos diciendo a la gente que somos un Gobierno que tiene una curva de inversión social grande, nadie nos va a condicionar. Es una inversión muy importante que repercute en todos los negocios de barrio. Sabemos que el fin de la pobreza es con una argentina en crecimiento constante”, dijo.

Y agregó: “Somos un gran equipo, trabajamos codo a codo, sabemos que tenemos que bajar la inflación y eso es un problema de todos”.

