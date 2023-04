Javier Milei criticó a Larreta, resaltó a Macri y se mostró optimista para las elecciones: “Si llego a segunda vuelta, les gano a todos”

El diputado nacional Javier Milei

Luego de que se desatara la polémica dentro del PRO por el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta sobre el sistema de votación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el diputado nacional Javier Milei cuestionó la decisión del jefe de Gobierno porteño, valoró algunas decisiones de Mauricio Macri y se mostró optimista para las próximas elecciones. “Si llego a segunda vuelta, les gano a todos”, proyectó.

La interna se agitó el lunes dentro del partido amarillo cuando Rodríguez Larreta sorprendió con un anuncio en el que informaba que el modo de votación en el territorio porteño sería a través de la boleta única electrónica, dividiendo a los candidatos nacionales de los que aspiran a llegar a la sede de Uspallata, y evitando romper su acuerdo con Martín Lousteau, pero sin compartir boleta con Jorge Macri.

En consecuencia, las críticas de algunos referentes del PRO no se hicieron esperar. el expresidente manifestó su “profunda desilusión”, mientras que María Eugenia Vidal lanzó:. “No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo”.

En este contexto, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza acusó a Juntos por el Cambio de “acomodar el sistema electoral a sus intereses”, por lo que mencionó: “Tenés declaraciones de todos que estaban en contra de las PASO y las quería eliminar y, ahora, como les servían, las querían”.

Larreta y Macri se reunieron en reiteradas oportunidades para acercar posiciones sobre el candidato del PRO para la Ciudad

Con respecto al sistema de boleta única electrónica, consideró que Larreta tomó esa decisión porque “tiene miedo”, por lo que, al ser consultado en TN si creía que el jefe de Gobierno porteño le temía a él, Milei respondió: “Obvio que me tiene miedo a mi”.

De esta manera, recordó que “fue un sistema muy cuestionado, que se usó y que el propio Lousteau denunció fraude” y tildó a este mecanismo de votación como “un sistema muy vulnerable”.

Pese a sus críticas al sistema, descartó que vaya a complicar su elección; sobre todo, en la Ciudad donde aún no definió su estructura, al defender que “la gente elija el sistema que quiere”. “La verdad es que no me importa. ¿Sabés por qué? Si entro en la segunda vuelta, les gano a todos”, proyectó optimista.

Además, afirmó: “Yo una de las cosas que sí tengo claro es que sean cuatro o ocho años, yo termino y me voy. Luego, quiero dedicarme a estar con mis hijitos de cuatro patas, a leer la torá, a dar conferencias y escribir”. En el caso de ser elegido, aseguró también que su hermana será “la que custodie los límites morales”, puesto que se refirió a ella como “la jefa” a la que acude cuando “la vida pone trampas”.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Milei informó que, en una semana, consiguió 30 mil fiscales, número que alcanzó luego de realizar un proceso de depuración, puesto que los inscriptos fueron aún más, según sus declaraciones.

El mensaje a Mauricio Macri

En medio de la interna del PRO, Milei envió un guiño a Mauricio Macri tras valorar que haya decidido ingresar a la política. “¿Sabés qué le valoro a Macri? que tenía la vida resulta y se metió en este barro de la política inmundo”, aseguró y agregó que él entiende “de qué se trata” tras mencionar la polémica en la que estuvo envuelto hace unos días, en la que lo vincularon con la empresa Nosis.

Macri confirmó que no competirá en las elecciones presidenciales de este año

De igual forma, aclaró que tiene diferencias con Macri, ya que “no es un liberal de la misma línea” que él. Sin embargo, resaltó que “tenía la orientación correcta”, por lo que volvió a manifestar que “el problema del Gobierno de Macri fue los que lo acompañaron”, en referencia a la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y algunos referentes del PRO, a quienes culpó de “ser parte del problema y no de la solución”.

