La posibilidad de una PASO en el Frente de Todos, impacta en el armado bonaerense y pone en alerta a los intendentes

Eduardo de Pedro y Martín Insaurralde

El Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires empieza a prepararse para asimilar la estrategia electoral planteada -y hasta el momento vigente- por el presidente Alberto Fernández: definir las candidaturas del espacio a través de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el territorio, los distintos espacios que forman parte de la coalición de gobierno están midiendo el impacto de ir a una interna y en qué categorías transitar dicho camino. Un grupo de intendentes peronistas busca la unidad y clausurar la chance de internas en sus distritos. Otros están dispuestos a ir a una primaria contra competidores locales. Los cálculos previos al cierre de listas podrían alcanzar, incluso, la confección de las listas para la Legislatura bonaerense.

A nueve semanas del cierre de listas, el presidente parece haber conseguido condicionar al cristinismo para ir a una interna en el Frente de Todos que defina la candidatura presidencial. Así lo interpretan cerca de la Vicepresidenta. “Estamos en un proceso de entendimiento de cómo se llega a las PASO. Hoy lo que más está adentro del resto de los actores es ir a unas PASO con dos fórmulas”, reconoció el ministro del Interior y eventual presidenciable ligado al sector cristinista, Eduardo de Pedro, días atrás en declaraciones a Radio Con Vos. Pese al operativo de desgaste activado por el ala dura K, Fernández sostiene el plan que planteó el 17 de noviembre de 2021. Hasta ahora el candidato -o candidata- del Frente de Todos se definirá en una interna. La discusión pasará también sobre cómo se ordena “hacia abajo”.

La provincia de Buenos Aires es un territorio clave. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca ir por la reelección. Trabaja bajo ese plan junto a sus laderos que le acercan el acompañamiento de distintos sectores del peronismo. El articulador más visible en este menester es el Jefe de Asesores, Carlos Bianco. También algunos ministros y ministras bonaerense dan señales con el mismo objetivo.

Axel Kicillof junto a un grupo de intendentes peronistas del conurbano bonaerense

Kicillof se aseguró el acompañamiento de sindicatos, movimientos sociales como Barrios de Pie o el Movimiento Evita e intendentes del interior y algunos del conurbano. Falta la explicitación de La Cámpora, de Máximo Kirchner y de algunos intendentes de peso en el conurbano; una explicitación que, si llega, será más sobre el cierre de listas. En la provincia de Buenos Aires, La Cámpora y Máximo Kirchner no harán gestualidades hasta que Cristina Kirchner defina la estrategia electoral de su espacio y la suerte de Kicillof.

Sin embargo, subidos a la instrucción de las PASO, cerca de Alberto Fernández pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el gobernador se someta a una elección primaria. Fue el dirigente del Movimiento Evita y Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, el que dijo que la provincia de Buenos Aires no era Suiza y que le “causaba gracia” que parezca que “el Gobierno nacional es un desastre y la Provincia está en un ‘super ranking’”.

Te puede interesar: Axel Kicillof se apoya en los intendentes en medio de la puja por las candidaturas y ratifica que va por la reelección

El planteo de Navarro advirtió que desde Casa Rosada las miradas también se posaban sobre Kicillof. La relación política entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense desde hace un tiempo pasa por un clima hostil. El último cortocircuito fue la disputa por el despliegue de fuerzas federales en el conurbano bonaerense y las reuniones que se encabezaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Aníbal Fernández junto a secretarios de Seguridad de los municipios de la zona metropolitana para coordinar los puntos donde marcar presencia con efectivos federales. Se trató de tres reuniones que se llevaron adelante el miércoles de esta semana en medio del reclamo de mayor seguridad tras el asesinato del colectivero de la línea 620, Daniel Barrientos, ocurrido en la madrugada del último lunes en Virrey del Pino, La Matanza. Pero la situación también se enmarca en la coyuntura y convivencia política del Frente de Todos.

“La Provincia no fue invitada y eso es un error grosero”, planteó Bianco en declaraciones a Radio Provincia. El funcionario bonaerense -y vocero ad hoc del gobernador- enfatizó también en la cuestión electoral y la mira que se posa sobre Kicillof. Es que con el reclamo público que hizo la provincia de Buenos Aires para el envío de efectivos de fuerzas federales al conurbano, Aníbal Fernández sostuvo que eso ya sucedía y que Kicillof “estaba viendo otra película”. El asesor del gobernador contestó: “Yo tengo un profundo respeto por Aníbal, pero me parece que estas declaraciones no suman para nada. Quizás él conoce más la provincia que el gobernador. En ese caso, Aníbal se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, ahora que se habla de una PASO a nivel nacional y provincial, podría ser Fernández presidente y Fernández gobernador. Los Fernández, sería la fórmula”, ironizó. Aníbal Fernández, hábil declarante, no contestó.

Aníbal Fernández en el despacho de Axel Kicillof

Más allá de los cruces, lo que se materializa es que Kicillof está dispuesto a ir a una elección primaria para validar su candidatura; siempre y cuando la estrategia del FdT sea que haya PASO también en territorio bonaerense. Los intendentes buscan esquivar públicamente este debate y enfocarse en sus distritos.

Es que la mayoría de los jefes comunales no quieren tener internas en sus municipios. “La idea es llegar a una unidad. Si no hay unidad, iremos a las PASO”, explica un jefe comunal de la Primera sección electoral que en el 2021 trabajó para que en su sección todos los distritos cierren listas únicas.

Sin embargo ya asoman algunos casos donde es inevitable la definición de una candidatura por primarias. Hurlingham es el más evidente. El intendente Juan Zabaleta, está dispuesto a enfrentar a La Cámpora y un grupo de organizaciones K. Será Damián Selci la figura del cristinismo elegida para pelearle la candidatura al jefe comunal. Se trata del concejal que durante el período en el que Zabaleta estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ocupó la intendencia y forma parte del esquema de La Cámpora que en Hurlingham tiene al subdirector ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez, como referente.

Desde ambos espacios sostienen que la candidatura se dirimirá en unas PASO. El final y la campaña interna puede llegar a ser impredecible y álgida por demás; entendiendo que la elección se gana por un voto.

Otro distrito cuya campaña será compleja es La Matanza. El Movimiento Evita no tiene intenciones de declinar la precandidatura a la intendencia de la diputada provincial, Patricia “Colo” Cubría. La legisladora y esposa del líder del Evita, Emilio Pérsico, está decidida a disputarle el poder interno al intendente Fernando Espinoza, que ya avisó que irá por otro mandato. La pelea será territorial y de base. En los últimos meses ya se denunciaron algunos episodios de violencia política por la potestad de paredones y pintadas en el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires. Por ahora, La Cámpora no da apoyos explícitos ni a Espinoza ni a Cubría.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza (foto:Aglaplata)

La discusión planteada también impacta en el tercer socio del Frente de Todos, el Frente Renovador de Sergio Massa. Esperan que en los distritos donde gobiernan no haya Primarias; sin embargo hay un municipio que el massismo intenta “recuperar”: Tigre. La presidenta de AySA, Malena Galmarini buscará ser candidata a la intendencia. Antes deberá imponerse al intendente Julio Zamora, que tiene el mismo objetivo. “Que florezcan todos los candidatos posibles”, dijo Zamora semanas atrás cuando se le consultó de la posibilidad de ir a una PASO. Hoy en Tigre, el debate también pasa por la instalación de una Alcaidía a construirse por parte del gobierno provincial en Dique Luján.

Galmarini hizo propio el reclamo de un grupo de vecinos que se oponen a la instalación del edificio que alojará detenidos que pasan sus días en los calabozos de las comisarías bonaerenses. Mantuvo algunas reuniones con el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, para buscar una alternativa. Zamora, por su parte, incita contra la política económica que lleva adelante Sergio Massa y los resultados de las mismas. Dice que las medidas están lejos de una matriz peronista.

En Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk volvió a su cargo luego de su paso por la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, que conduce Massa. Sujarchuk vuelve para afrontar la campaña y candidatura 2023 en su municipio. “Sin necesidad de cargos y en equipo, seguí trabajando todos los días, gestionando y ocupándome de los temas del municipio. En estos meses incluso nuestra gestión consiguió la mayor cantidad de fondos de la historia para hacer obras que siguen transformando nuestras localidades”, planteó en un pasaje de su carta de despedida del cargo en el ministerio que conduce Massa. Quiere tener el camino allanado

Ariel Sujarchuk junto a Sergio Massa

Las deliberaciones y falta de acuerdos que se exhiben hasta la fecha tampoco le cierran la puerta a una interna oficialista en otras categorías como por ejemplo la Legislatura bonaerense. Algunos dirigentes no descartan que esta vez sí pueda plantearse una interna para las listas de diputados o senadores provinciales. “No vamos a aceptar que pongan candidatos que nunca pisaron la sección”, dicen en el interior bonaerense. La lógica de migrar dirigentes funciona elección a elección en la mayoría de los espacios políticos.

Más allá de lo que defina la superestructura, hay dirigentes que tienen su propio armado territorial y esta vez buscarán sacarlo a la cancha. En 2021, quién estuvo a punto de presentar una interna a diputados provinciales fue el propio Sergio Berni. Horas antes al cierre de listas, el ministro de Seguridad bonaerense presentó una lista a diputados provinciales por la Segunda sección electoral dentro del Frente de Todos con él como cabeza de lista. El kirchnerismo se la bajó. En la Séptima sección electoral (región centro de la provincia) también se estuvo a minutos de presentar una boleta propia bajo el armado de los intendentes y algunos referentes de la región. Esta vez, la posibilidad de ir a una interna en secciones electorales es más tangible.

Seguir leyendo: