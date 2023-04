Pablo González, jefe de YPF, se sumó a la lista de candidatos K para las elecciones

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández antes de iniciar las sesiones ordinarias del Congreso, el miércoles 1 de marzo de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Cristina Kirchner aún no volvió a pronunciarse sobre su futuro político. El operativo clamor para que revea su decisión de no participar de las elecciones parece perder fuerza y en el Frente de Todos domina la incertidumbre. En este contexto, un grupo de dirigentes aguarda un anuncio de la Vicepresidenta para el próximo 25 de Mayo y el nombre de Pablo González, actual titular de YPF, se sumó a la lista de posibles candidatos.

De 54 años, González tiene un amplio recorrido en Santa Cruz, la provincia que dominan los Kirchner, por la que fue senador nacional, diputado nacional y luego vicegobernador de Alicia Kirchner entre 2015 y 2019. Quedó al mando de la empresa petrolera en enero de 2021 y sumó mayor exposición pública con la consolidación de Vaca Muerta como proyecto clave en el área energética.

Pablo González, presidente de YPF (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hasta ahora no estaba en el radar como un eventual postulante a un cargo de relevancia. Hay quienes recuerdan, con malicia, que en mayo de 2019, Cristina Kirchner utilizó el mismo método con Alberto Fernández. Allegados a la estructura política del Frente de Todos sostienen que González podría compartir fórmula con Martín Insaurralde, actual jefe de Gabinete bonaerense.

“Si hay un plan B lo decide Cristina. A quién apoya lo va a decidir ella. Vamos armando distintos escenarios, está dentro de las posibilidades que sea el 25 de mayo. El kirchnerismo tiene muy claro que es una fecha muy que fue el inicio de un cambio muy rotundo en la política”, anticipó el intendente de Ensenada, Mario Secco, en FM Nacional Rock esta mañana.

En el que será un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo se cumplen dos décadas de la llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003.

Secco, muy cercano a la titular del Senado Nacional, fue uno de los participantes del plenario que se realizó en Chaco, el sábado por la noche con la consigna “Democracia sin proscripción. Nordeste con Cristina” como eje principal.

Allí, sin la presencia de Máximo Kirchner, Axel Kiciloff, Andrés Larroque y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el mandatario chaqueño Jorge Capitanich, a quien algunos anotan en la carrera hacia la presidencia si CFK declina participar, pidió: “Argentina necesita una líder política fuerte para afrontar los desafíos de esta coyuntura y generar las condiciones para que una nueva generación política la pueda suceder en el futuro. Hoy Cristina es insustituible en el liderazgo y para plantarnos en el mundo”.

Jorge Capitanich presidió en su provincia el plenario de la militancia del Nordeste donde pidió por Cristina como candidato. Crédito: Gobernación de Chaco.

El movimiento que desplegó el presidente Alberto Fernández para que las candidaturas se diriman en las PASO se reforzó, a pesar de los esfuerzos del kirchnerismo para abortar esa iniciativa. En la entrevista del domingo por la noche en “El Método Rebord”, reiteró que “el Gobierno funciona con una organización clara y definida, con diferencias políticas, puede ser, pero eso no es lo que más me importa. Estamos convencidos de que es necesario una mesa para diseñar el proceso electoral que viene”. Aunque todavía no se estableció una fecha para esa segunda reunión, luego del primer encuentro que se desarrolló el 16 de febrero en la sede del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta se mantiene y en el kirchnerismo aceptan ese desafío.

Wado de Pedro, una de las espadas más importantes dentro del Gabinete nacional, afirmó, por su parte, que la fuerza se encamina a “un proceso de entendimiento de cómo se llega a las PASO con dos fórmulas”. Fernández reiteró más de una vez que nadie puede hacerse el sorprendido por esta convocatoria a las internas ya que lo había dejado en claro el 17 de noviembre de 2021, tras haber perdido el oficialismo las elecciones de medio término, frente a una Plaza de Mayo colmada de militantes peronistas.

Wado de Pedro estuvo el sábado en Mercedes en un acto oficial junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. El titular de Interior está de acuerdo con competir en las PASO para definir a los candidatos del Frente de Todos.

El funcionario nacional reafirmó que “ese es el escenario definido por el presidente el año pasado, cuando muchos sectores del Frente de Todos le proponían distintas alternativas y él como presidente del Partido Justicialista definió que lleguemos hasta esta instancia. Con lo cual hoy estamos siguiendo la estrategia propuesta por Alberto Fernández: que se usen las PASO para definir las candidaturas del frente”. A De Pedro se lo señala como otro de los posibles candidatos en una interna y él ya manifestó que estará “en el lugar que se lo pidan”.

El otro actor fuerte que aparece en escena, más cercano al albertismo, es Daniel Scioli. El actual embajador en Brasil ya se lanzó en su precandidatura con el aval del Presidente, quien le dio libertad de acción para que muestre sus cartas. Claro que sus intenciones dependerán de la decisión que tome el jefe de Estado. Si Fernández se presenta, Scioli estaría dispuesto a dar un paso al costado.

Mientras los nombres probables sobrevuelan la escena, la senadora bonaerense María Teresa García, ex integrante del gabinete de Kiciloff en la provincia, convocó a una mega marcha a Tribunales donde pidió una amplia participación del peronismo para repudiar las acciones judiciales que afectan a la Vicepresidenta. El escenario judicial permanece presente en la agenda del kirchnerismo como un tema preponderante.

