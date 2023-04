Malestar en el kirchnerismo con Cafiero por no repudiar el proyecto de un senador de EEUU contra Cristina Kirchner

Teresa García, senadora provincial y ex ministra del gobierno de Axel Kicillof

De manera pública, y a través de diferentes entrevistas concedidas tanto por el presidente Alberto Fernández como por el canciller Santiago Cafiero, el Gobierno destacó los logros políticos obtenidos durante la gira por Estados Unidos que culminó con un encuentro formal entre el jefe de Estado y su par de aquel país, Joseph Biden.

Sin embargo, desde el kirchnerismo no ocultaron el malestar hacia Cafiero, sobre todo, por no repudiar el proyecto presentado por el senador republicano Ted Cruz, en el que pidió sanciones a la vicepresidenta Cristina Kirchner por corrupción. “Merecía una respuesta inmediata; ahí quedan en evidencia las diferentes internas que tenemos”, indicó la senadora bonaerense Teresa García, ex ministra y dirigente cercana al gobernador Axel Kicillof.

“El canciller tiene la obligación de repudiar todo aquello que intervenga en la vida política del país”, agregó la ex funcionaria en diálogo con Radio Perfil. También consultado por el mismo medio, Cafiero replicó: “Ted Cruz es un marginal de la política, no fue un tema de conversación, es como que le estén contestando a Fernando Iglesias, que alguien tome en serio sus palabras”.

“Me llama la atención”, continuó el funcionario en relación a las críticas de la senadora provincial. “Cuando sí la agravió el hijo de Bolsonaro o el propio Ted Cruz antes, ahí sí la cancillería se expresó, yo me expresé, y es raro porque no recibí ningún tipo de salutación cuando se hizo eso”. “No es patrimonio de la política argentina tener marginales políticos, tampoco tener chupamedias”, completó Cafiero.

El canciller Santiago Cafiero. En la foto, saluda al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en el marco de la gira oficial que encabezó en aquel país Alberto Fernández

Cruz, que ya había pedido medidas contra la vicepresidenta argentina en agosto del año pasado, presentó la iniciativa contra la vicepresidenta antes del encuentro entre Alberto Fernández y Biden. “Es una política profundamente corrupta que ha socavado el estado de derecho de Argentina y sus instituciones políticas; la evidencia en su contra es pública, creíble y respaldada por los tribunales argentinos”, planteó en los argumentos del proyecto y reclamó sanciones como la prohibición de ingreso al país.

Una vez finalizado el encuentro Biden, Alberto Fernández fue consultado por este tema: “El presidente Biden no tocó para nada ese tema, marginales políticos hay en todos lados, también en los Estados Unidos”, contestó.

García: “Me parece absurda la insistencia en la candidatura del Presidente”

Más allá de esta crítica a Cafiero, Teresa García se refirió a la situación del Frente de Todos de cara a las elecciones. “Me parece un absurdo, y lo digo respetuosamente, la insistencia en la candidatura de la reelección (de Alberto Fernández); todos miramos encuestas y entendemos qué está pasando respecto de la sociedad y la oferta política del Frente de Todos. (...) Debe correrse de la contienda”, indicó.

“Llevamos tres años y medio de gestión, hoy la sociedad no refleja conformidad con la gestión; hay que definir el tema de la justicia, los recursos naturales, el pago al FMI. En esos términos hay que discutir hacia donde vamos”, agregó García.

Cafiero, por su lado, defendió la postulación del Presidente. “Se viene promoviendo que todos los que tienen vocación de participar que las expresa y eso es para todas las líneas, lo primero que hay fijar antes de los nombres es entender el proceso y qué se define, que es para la argentina que viene, Alberto Fernández está dejando los cimientos necesarios , ha hecho en su gestión, sembrado en la argentina del futuro, que va a despegar, que tiene potencialidades desde el punto de vista exportador”.

“Hay que abrir la discusión política, nadie está pensando los nombres, hay que fijar las pautas donde el peronismo en este tiempo expresa la voluntad y la vocación de todos los sectores dentro del frente de que se dirima a partir de unas PASO que dibuje un nuevo mapa del peronista hacia adelante, y es con todos, esto no es eximiendo a nadie”, finalizó.

Seguí Leyendo