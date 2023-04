Los cuatro videos que Sergio Massa envió a la Casa Blanca y la frase inoportuna de Alberto Fernández sobre Joe Biden

Sequía, Vaca Muerta, Minería y Economía del Conocimiento. Los videos que Massa envió a la Casa Blanca.

“Argentina enfrenta hoy la sequía más grave de su historia”, empieza uno de los cuatro videos que el ministro de Economía, Sergio Massa, envió a funcionarios clave de la Casa Blanca antes de la reunión que encabezaron la semana pasada los presidentes Alberto Fernández y Joe Biden en el Salón Oval. Buscó así explicar la dimensión de la catástrofe climática que soporta la Argentina y le puso un número al daño: 20 mil millones de dólares. También abordó las oportunidades que tiene la economía para recuperarse, por eso sumó tres piezas audiovisuales sobre Vaca Muerta, la minería -principalmente el litio- y la economía del conocimiento.

Los videos enviados por Massa a la Casa Blanca detallaron el complicado presente que enfrenta la economía argentina, que igual convive con una indudable potencialidad fundada en el desarrollo energético, minero y tecnológico. El objetivo era que tanto la poderosa Janet Yellen (secretaria de Tesoro) como el decisivo Anthony Blinken (secretario de Estado) contaran con la información sobre las urgencias argentinas ante el acuerdo vigente con el Fondo Monetario.

La información incluida en los videos acercados a Juan González, el funcionario para América Latina del Consejo de Seguridad, sirvió de insumo para que la administración de Biden apoyara luego una flexibilización de las metas pactadas con el FMI, vinculadas a la acumulación de reservas. Un “puente”, describieron en el Ministerio de Economía, para superar el impacto de una sequía sin precedentes que dejará en el camino menos ingresos, menos dólares y menos recaudación. Y una fragilidad creciente.

Fue el corolario de una gestión en la que Massa volvió a utilizar sus vínculos con la política de Washington para evitar que un incumplimiento en el acuerdo con el Fondo Monetario comprometa la estabilidad económica y política del gobierno, en medio de un año electoral. La reunión en la Casa Blanca y el alivio por el guiño de la Casa Blanca, de todos modos, no dejó afuera las internas. Y las declaraciones de anoche de Alberto Fernández diciendo que se rieron juntos con Biden de Donald Trump no hicieron más que agitarlas.

El presidente Joe Biden se reunió con Alberto Fernández en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington.

El contenido de los videos

En la pieza audiovisual que elaboró el Ministerio de Economía sobre la sequía, lo más importante es que le puso un número a la tragedia climática. Los 20 mil millones de dólares que estimó se basan en que contabilizaron 173 millones de hectáreas afectadas, y cerca de 11,5 millones de hectáreas dedicas a la producción agrícola en riesgo, más 24 millones de cabezas de ganado y aproximadamente 726.000 hogares golpeados por la crisis hídrica.

En cuanto a los rendimientos, el video estableció que la producción de trigo disminuyó 43%, la de soja 25,2% y la de maíz 21,4%. Esa caída redondearía, según las previsiones oficiales, en unas 28 millones de toneladas. Semejante impacto “afecta la generación de divisas porque las exportaciones representan más del 65% de las ventas al exterior”.

En el caso de Vaca Muerta, el Ministerio resaltó que se trata de un yacimiento que cuenta con la segunda reserva más importante del mundo en recurso no convencional de gas y la cuarta de petróleo no convencional, donde operan las principales petroleras de Argentina y del mundo, con inversiones estimadas para este año de 8.000 millones de dólares.

De acuerdo con el video, en febrero se produjeron 324.470 barriles diarios de petróleo y se estima llegar a los 400.000 barriles diarios para diciembre. Mientras que la producción de gas alcanzó los 91 millones de metros cúbicos por día, la estimación para este año es alcanzar los 113 millones de metros cúbicos. “En febrero se registró un aumento del 12% de la producción de petróleo del país, el número más alto desde 2009″, se indicó y se anticipó que este año la sustitución de importaciones de energía estará en el orden de los USD 21.700 millones.

En 2023 el Gobierno estimó que habrá exportaciones del sector por 4.000 millones de dólares. En clave geopolítica, indicó que “la importancia de esta formación es central para la consolidación de Argentina como un jugador fundamental respecto de la agenda de seguridad energética global a partir de 2025″. Y finalizó con la previsión de que Vaca Muerta para el 2025 producirá 1.100.000 barriles de petróleo por día y 250 millones de metros cúbicos por día de gas; mientras que para 2030 se prevén 2.200.000 de barriles por día, y 400 millones de metros cúbicos por día de gas.

Sergio Massa fue a Washington con Leonardo Madcur y Guillermo Michel. (foto).

Sobre la minería, el Ministerio destacó que Argentina, junto con Bolivia y Chile, conforman el triángulo de litio, una zona fundamental para el proceso de transición hacia energías renovables a nivel global. En ese sentido resaltó que están en marcha 19 proyectos con multimillonarias inversiones, con 37.700 empleos directos, de los cuales 4.000 son mujeres. Subrayó que se anunciaron inversiones por 11,31 mil millones de dólares, de los cuales 5,14 corresponden a litio. “En 2022 las exportaciones alcanzaron sus mejores cifras desde 2012, con más de 3,8 mil millones de dólares, con exportaciones de litio que llegaron a los 696 millones de dólares”, indicó el video.

“Para el 2030 las exportaciones mineras argentinas alcanzarán los 18 mil millones de dólares, impulsadas por litio y cobre, minerales clave para la transición energética. Argentina es un país minero y tiene los recursos naturales, el capital humano y el conocimiento científico del futuro”, indicó el material que fue enviado a los funcionarios norteamericanos.

Sobre la economía del conocimiento, el Ministerio de Economía resaltó que la Argentina tiene “potencialidad en desarrollo de industrias del software, bio y nanotecnología, aeroespacial y satelital, videojuegos, audiovisual y servicios profesionales basados en tecnología. “Hoy es el tercer sector exportador más importante del país. En 2022 vendió al mundo por 7.000 millones de dólares y para este año se esperan USD 9.000 millones″.

Además, precisó que el sector “emplea a 454 mil profesionales, técnicos y nuevos talentos, Hay 684 empresas, de las cuales el 85% son pequeñas y medianas empresas. 375 empresas exportan sus bienes y servicios”, resaltó el informe del Ministerio de Economía, que describió la serie de programas que puso en marcha para formentar la actividad y sobre todo las exportaciones”.

Una frase polémica

Mientras la política de Estados Unidos está en vilo por lo que pueda pasar desde hoy con Trump, que enfrenta una causa penal que lo podría llevar a la cárcel, Alberto Fernández no sólo ratificó que habló sobre el ex mandatario con Biden, sino que afirmó, incluso, que se rieron juntos de él durante el encuentro bilateral que mantuvieron en la Casa Blanca.

El Presidente aseguró que la reunión con su par estadounidense fue "diferente a la que tuvo con otros gobiernos". (Fuente Método Rebord)

El presidente había contado la semana pasada que Biden “dijo tres veces que los dos teníamos en común haber heredado una situación económica destruida de los gobiernos que nos precedieron”. Ese diálogo en las transcripciones que difundió la diplomacia norteamericana como resumen del encuentro no fue incluido. La Casa Blanca suele difundir las conversaciones que tienen los presidentes cuando se reúnen pero no expone aquellas cuestiones reservadas entre mandatarios.

En la entrevista difundida por Youtube la noche del domingo y que se grabó apenas regresó de Estados Unidos, Alberto Fernández no sólo ratificó el diálogo. Fue más allá: “Nos reímos de Trump. Nos reímos con Biden de Trump”. “¿Con Biden se rieron de Trump?, le preguntaron y el primer mandatario respondió: “Y... un poco... Los dos tenemos una mala opinión de Trump”.

Se trata de una revelación incómoda, tanto por el contexto político norteamericano como por la necesidad que tiene el gobierno argentino de contar con todo el apoyo posible de la administración demócrata para atravesar meses económicos muy complicados por el impacto de la sequía, el freno a la actividad económica y la falta de dólares. Hasta ahora, Biden se había cuidado de referirse en público a Trump, sobre todo después que estallara el escándalo con la actriz porno Stormy Daniels.

Funcionarios que participaron del viaje oficial de la semana pasada a Estados Unidos dejaron trascender diferencias entre la actividad que se desarrolló en Washington, con reuniones con organismos multilaterales, gestiones con la Secretaría de Estado y del Tesoro, y con el Consejo de Seguridad Nacional, versus las actividades que se desarrollaban en Nueva York. “Iban a los museos, al Central Park. Creo que hasta se hicieron tiempo para verlo a Martín Guzmán”, le escuchó decir a un ministro una fuente que pidió reserva de identidad y no quiso abundar en detalles. “Dejalo ahí. Bastante tenemos con lo que dice el Presidente de Biden”. Internas que no conocen de territorialidades.

Internas para todos los gustos

Alberto Fernández: “Mi problema no es si Cristina conduce o no conduce” (Fuente Método Rebord)

Además de la polémica frase sobre Biden, Alberto Fernández se enfrentó anoche también el costado más amargo de su situación. Repudiar aquello que lo llevó a ocupar el lugar que ocupa. En la entrevista con el periodista Tomás Rebord, el presidente se encontró en vivo y en directo ante el dilema de lo que plantea para resolver la interna del Frente de Todos.

“Mi problema no es si Cristina conduce o no conduce. Yo quiero que conduzca por decisión popular, porque así lo deciden. Y yo quiero conducir si es que el pueblo dice que yo conduzca. Lo que no podemos seguir haciendo es sentándonos dos o tres que digan bueno, ahora le toca a Tomás ser el conductor. No. Esto no funciona así. No puede funcionar así”, manifestó con una solidez que se desvaneció con apenas una repregunta.

“¿No es loco, porque en tu caso funcionó exactamente así?”, le retrucó Rebord. “Sí... y yo... fueron los tres días de charla que tuve con Cristina, si eso era correcto o no. Porque además, yo sentía una cosa moral que me hacía mucho ruido”, atinó a responder.

Lo dijo Alberto Fernández, que mantiene su resistencia pacífica a bajar la candidatura, mientras el kirchnerismo exaspera para que se baje y sea la vicepresidenta -que no cambió su decisión de no ser candidata- quien decida la estrategia electoral del conjunto.

También en la oposición aparecen las contradicciones entre el pasado y el presente. Es el caso de Jorge Macri, que tiene que lidiar con el video de hace dos años donde se pregunta con soltura ¿qué pensarían si yo quisiera ser candidato en la ciudad de Buenos Aires?

“Las decisiones de quién es candidato en cada distrito la definen en ese distrito. Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires va a decidir quién es el candidato o la candidata. Los candidatos no se ponen desde otro lugar. Déjenme plantearlo al revés: si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes?”. Lo decía para criticar la postulación de Diego Santilli en la provincia y María Eugenia Vidal en la ciudad.

Ese contraste entre pasado y presente todavía no tiene solución. En la coalición opositora algunos piden que sea la Corte porteña, mediante una declaración de certeza, la que defina si el ex intendente del partido bonaerense de Vicente López, presidente del PRO bonaerense y ex titular del Grupo Bapro puede ser candidato a jefe de Gobierno porteño. Elisa Carrió, que no lo quiere, anoche aclaró que ella en ese tema por ahora no se mete. Sólo apoya a Fernán Quirós.

