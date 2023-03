Carrió afina su estrategia electoral: tendrá una foto con Quirós y hará una gira por el sur

Elisa Carrió (Cristian Gastón Taylor)

El video de Mauricio Macri declinando participar de las elecciones sacudió el tablero político en Juntos por el Cambio. Una de las que no se sorprendió es la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien asegura que lo veía venir y, quizás por eso, ya avanza en su estrategia en medio de las internas de la coalición.

Lo primero que hizo es avisarle a su círculo íntimo que mantiene su precandidatura a presidenta y que sigue apoyando a sus candidatos, en especial a Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño que disputa la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo segundo fue hacerle saber a sus socios de Juntos por el Cambio que si bajan al candidato que apoya como parte de un acuerdo entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para que Jorge Macri sea el único candidato, su agrupación competirá por la Ciudad con un candidato propio en una interna.

En ese contexto, Carrió tiene programada una actividad con Quirós a la que solo hace falta ponerle fecha para que la agenda de ambos coincidan. Lo hará lo más pronto que se pueda para dejar en claro el posicionamiento de la Coalición Cívica en la disputa electoral de Juntos por el Cambio en general y del PRO en particular.

Mientras tanto, la ex diputada avanza en su estrategia electoral y se prepara para salir de recorrida. En principio todo está supeditado a que termine la festividad de Semana Santa. “Va salir después”, señalaron desde su entorno.

La líder de la Coalición Cívica junto a Fernán Quirós

Pero en la previa a eso, esta semana irá a la tierra prometida del macrismo. Carrió tiene planeado desembarcar en Córdoba, a donde irá para dictar algunos cursos y tendrá una actividad con el partido. Puede ser que en ese viaje se muestre con Luis Juez, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio que ella apoyó desde un principio.

Lo otro que tiene ya estipulado es una recorrida por el sur del país. Entre el 10 y el 13 de abril, recorrerá las provincias de Neuquén y de Río Negro como parte de la campaña y en apoyo a sus candidatos locales.

La recorrida comenzará en Río Negro para apoyar a los postulantes que integrarán las listas de legisladores y concejales en Cambia Río Negro, el frente que lleva a Aníbal Tortoriello como candidato a la gobernación el próximo 16 de abril.

También hará lo propio en Neuquén, a donde irá para acompañar y apoyar a Valeria Todero, candidata a intendenta de la ciudad capital de la provincia patagónica y también a Pablo Cervi.

En el caso de Cervi, la visita seguramente encontrará a un candidato más relajado luego del video de Macri. El radical que va por la gobernación en ese distrito estaba en la lucha debido a que el ex presidente fue el que más movilizó para que se efectivizara la alianza del PRO con Rolando Figueroa, el ex miembro del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que busca ser el próximo gobernador. La visita de Carrió, y con el ex presidente fuera de competencia, el diputado de la UCR tiene más chances de atraer al electorado del PRO.

En medio de esto, Carrió y su equipo trabajarán en la lista de candidatos con la intención de, como mínimo, mantener el número de bancas en la Cámara de Diputados. Hoy la Coalición Cívica ARI tiene once diputados y pone en juego siete.

La cantidad de bancas a renovar no es un dato menor y sería una de las causales de la precandidatura de Carrió. Hoy, aunque no esté en el centro de la escena como están Bullrich y Rodríguez Larreta, la dirigente sabe que su presencia divide más el voto y esto le habilita una silla en la mesa de negociación de las listas.

“Por ahora será tranquilo el ritmo, recorridas en apoyo a los nuestros e iremos viendo, después de Semana Santa ya nos largamos con mayor fuerza”, explicaron a Infobae desde el entorno de Carrió.

Seguir leyendo: