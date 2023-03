Patricia Bullrich buscará contener a los votantes de Mauricio Macri y que no se vayan a Javier Milei

Patricia Bullrich, presidenta del PRO

Patricia Bullrich sabe que no tiene mucho tiempo y que su objetivo político urgente será contener a los votantes de Mauricio Macri y evitar una fuga hacia Javier Milei. Después del anuncio del “renunciamiento” del líder del PRO, la precandidata presidencial dialogó con sus colaboradores más estrechos y decidió apurar el paso de la campaña, con tres prioridades: la provincia de Buenos Aires, avanzar con los contactos con el círculo rojo y dar señales de que tiene detrás un equipo sólido de gobierno.

En el entorno de la ex ministra había entre satisfacción y euforia contenida. En las redes sociales, donde se disputó el sentido de la decisión del ex presidente de no volver a competir por la primera magistratura, creían que había quedado mejor posicionada. Mostraban el horario de publicación de la felicitación a Macri y, sobre todo, el impacto que tuvo entre los usuarios.

La comparación era con respecto al rival interno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los dos quedarán cara a cara en una carrera en la que también están anotados, mucho más, lejos María Eugenia Vidal y los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes. Son los cinco presidenciables que reaccionaron con elogios y reconocimiento al paso al costado que dio Macri. Pero la preocupación fundamental en Juntos por el Cambio es evitar que los votantes de Macri prefieran a Milei.

Patricia Bullrich junto a su esposo, Guillermo Yanco, y Mauricio Macri, con Juliana Awada, en Villa La Angostura.

El verbo “contener” lo acercó el propio Mauricio Macri. Esa fue la respuesta a la pregunta de Valeria Cavallo en el reportaje que publicó Infobae horas después de la publicación del video:

— Bullrich es la que más retiene ese voto…

— Ella contiene, es una gran contenedora.

No fue el único guiño. En contraste, el propio ex presidente reconoció que en el último diálogo con Rodríguez Larreta le expresó su diferencia con el mensaje que eligió para lanzar su precandidatura presidencial. “Volví a discutir el sábado con él. Yo no creo en la grieta, para mí no existe la grieta, es una creación del kirchnerismo”, resaltó Macri y planteó que esa idea se aplicaría si dos sectores tienen diferencias sobre una base común. “Si te vas de la cancha y vale soltar presos y vale robar y vale mentir o vale decir que Maduro es un demócrata, eso no es una grieta. Son ideas trastornadas o ideas contemporáneas y modernas”, afirmó en LN+.

En diálogo con Infobae, Patricia Bullrich manifestó que el anuncio de Macri fue “la contracara de lo que planteó Cristina Kirchner. Tomó una decisión que no es para quedarse atrás de bambalinas ni para manejar a alguien como una marioneta. Es distinguir que hay un equipo que entra en la cancha y que va a haber alguien que va a liderar, que no va a ser un líder mesiánico, que va a ser un liderazgo con un equipo en el que todos tienen un rol. Mauricio planteó esa concepción del poder bien distinta a la kirchnerista”.

En esa frase está una clave para el futuro: en el equipo de la presidenta del PRO está claro que una debilidad en la construcción de su candidatura está la falta de un equipo sólido de gobierno alineado detrás de su proyecto. Por profundizará el trabajo para dar señales ante el círculo rojo de que cuenta con un plan de acción y hombres y mujeres preparados para asumir la gestión. En este contexto, tenía agendada una reunión con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), y por la noche participaría de encuentros en la Fundación Libertad y en CIPPEC.

Mauricio Macri viajó la semana pasada a Rosario. Una semana después, se confirmó la decisión de que no será candidato a presidente.

“Hernán Lombardi y Humberto Schiavoni van a tener un rol importante en ese trabajo en la consolidación de los equipos”, indicaron a este medio fuentes cercanas a la ex ministra.

El otro aspecto será ordenar la oferta electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Patricia Bullrich no resolvió a quién llevará en la boleta: el diputado Cristian Ritondo, el ex jefe comunal de San Miguel, Joaquín De la Torre, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y su colega de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, están caminando la provincia y podrían ser candidatos. “Ninguno se despega. Patricia sigue siendo la que tira la boleta desde la presidencia”, explicaba anoche a Infobae un dirigente clave en el entorno de la ex ministra.

Esa definición es clave porque Larreta ya tiene a Diego Santilli ungido como el único postulante para competir con Axel Kicillof, en caso de que el gobernador no termine eyectado a una candidatura presidencial. El otro actor en la geografía bonaerense es José Luis Espert, que está anotado en la grilla y podría cerrar un acuerdo con el Ejecutivo porteño. ¿Fue tema de discusión con Macri ese acercamiento?

“No pueden haber tres o cuatro candidatos a gobernadores, como tampoco no tener cerrado candidatos propios a intendentes y concejales y fiscales que nos vayan a contar los votos nuestros y que eviten que nos roben boletas”, decía la misma fuente. En el conurbano bonaerense el pedido es que se imponga candidato único a intendente con dos presidenciales.

El tema provincia de Buenos Aires, y sobre todo Conurbano, adquirirá en los próximos días tal importancia que habrá al menos dos “bajadas” esta semana. Mañana irá un lugar aun por definirse y el jueves un distrito vital para cualquier sueño presidencial: La Matanza, que el PJ define como “la capital nacional del peronismo”.

Combituit. Los mensajes que publicaron Larreta y Bullrich después del anuncio de Macri.

Más allá de que los guiños, Macri detecta ciertas inconsistencias la acción política de Patricia Bullrich: no quedó conforme con lo ocurrido en Salta, donde hubo un cierre de alianzas que marginó a Inés Liendo, una dirigente que contaba con el apoyo de Macri y de Vidal, e incorporó a Juntos por el Cambio a un partido cercano al gobierno peronista de Gustavo Sáenz.

Por eso, es que en cercanías de Bullrich anticipaban que buscarán incorporar más dirigentes y figuras identificadas con Macri. “El pedido es abrir las puertas y contener a todo el mundo. Quieren instalar que Patricia no tiene equipos y por eso hay que trabajar para que se visualice quiénes están, qué ideas tenemos y cómo se van a instrumentar”, explicaban anoche en el entorno de la ex ministra de Seguridad.

“Tenemos medido que de cada 10 votos de Mauricio, Patricia puede retener ocho. Los otros dos no se van a Horacio o a María Eugenia. Se van a Milei”, alertaba la misma fuente. Se entiende por qué al líder libertario, que se mantuvo en silencio todo el domingo, el kirchnerismo todos los días le prende velas.

