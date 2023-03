El renunciamiento de Ferrario: ¿el principio de la paz en el PRO o un espejismo que mantiene la tensión entre Macri y Larreta?

Horacio Rodríguez Larreta y Emmanuel Ferrario

“Es una señal de unidad hacia el PRO”. Así calificaron en el larretismo el anuncio de Emmanuel Ferrario de que bajaba su candidatura a jefe de Gobierno porteño, pero lo que no está claro es si la decisión fue pactada en el desayuno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta o responde a un gesto unilateral de buena voluntad del jefe de Gobierno hacia el ex presidente en medio de las fuertes tensiones que desató la competencia en el distrito porteño entre 4 candidatos del partido.

Aunque en los corrillos políticos se sabía desde hace semanas que Ferrario iba a hacer ese anuncio en cualquier momento, haberlo anunciado a tan pocas horas de la cumbre Macri-Larreta tuvo un fuerte significado político. Porque es evidente que quien habilitó ese renunciamiento es la misma persona que sacó a la cancha al legislador porteño del PRO para competir en las urnas: el jefe de Gobierno.

¿Será un guiño que comenzará a destrabar la pelea del PRO en su principal bastión electoral? Es cierto que alivia el escenario de fricciones que se había instalado, ya que Macri quiere que se bajen los 3 candidatos larretistas (además de Ferrario, Fernán Quirós y Soledad Acuña). Sin embargo, cerca de Larreta advierten que sus ministros de Salud y de Educación mantienen el plan de disputarle la postulación del PRO en la ciudad a Jorge Macri, el elegido del ex presidente y de Patricia Bullrich.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, reunidos en enero pasado en Villa La Angostura

Es más, alguien que conoce el alcalde porteño aseguró que el gesto de Ferrario apunta a fortalecer la candidatura de Quirós, la figura en la que más confía hoy el larretismo para suceder a su jefe. Si fuera así, la decisión del vicepresidente primero de la Legislatura se convertiría en un desafío hacia Macri, obsesionado con que todo el PRO se encolumne cuanto antes detrás de la postulación de su primo.

Sería extraño: Rodríguez Larreta, quien mantiene un enorme hermetismo sobre lo que habla con Macri hasta con sus íntimos colaboradores, dijo a algunos allegados que su reunión de este viernes con el ex presidente había sido “bastante buena”. A otros les precisó que hubo “buena onda”, que compartieron su “preocupación” por la pesificación de los bonos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y que repasaron el mapa electoral de Juntos por el Cambio. ¿Y la interna del PRO porteño? “Hablaron muy poco de la ciudad”, dicen que les confesó.

En el entorno macrista no lo niegan, pero resaltan que el ex mandatario le dijo algo así al alcalde porteño durante el desayuno en Palermo: “Sabés que el PRO no puede perder la ciudad de Buenos Aires y que mi candidato es Jorge (Macri). Vos, como jefe de Gobierno, tenés que asegurar el triunfo en la ciudad. Armá las listas, buscá los vices, pero acá no podemos perder. Esa es tu responsabilidad”.

Fernán Quirós, de campaña con Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica

Si esa frase, o alguna parecida, realmente estuvo en boca de Macri y poco después Rodríguez Larreta bajó la candidatura de Ferrario se confirmaría que el jefe de Gobierno acomodó su estrategia para ofrendar un gesto de paz. ¿El ex presidente estará dispuesto a responderle en términos similares?

El larretismo espera que Macri anuncie por fin que no se presentará en las elecciones y, además, que apoyará a Diego Santilli como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, un distrito clave en el que el Frente de Todos sigue midiendo bien en las encuestas y, para colmo, lo ayuda la dispersión opositora en 5 postulantes del PRO (además de Santilli, ganador en 2021, están el vidalista Cristian Ritondo y los bullrichistas Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel).

Por ahora, las candidaturas de Quirós y Acuña son inamovibles. Hay dirigentes opositores que reconocen que la campaña del ministro de Salud para suceder a Larreta “sigue sin arrancar”. Se perfilaba como la gran apuesta del jefe de Gobierno para equilibrar en términos electorales el impulso que le dieron el ex presidente y la jefa del PRO a a Jorge Macri. Pero Quirós, dueño de una elevada imagen positiva luego de su gestión en la pandemia, se lanzó en noviembre casi en soledad: el equipo de expertos en campañas del larretismo desembarcó para ayudarlo recién dos meses después. Mantiene sus recorridas por la ciudad, en algunas acompañado por Elisa Carrió y la dirigencia de la Coalición Cívica, pero no transmite la idea de ser el elegido de su jefe: Rodríguez Larreta se muestra al lado de todos los candidatos de JxC, aunque parece tener más fotos con el radical Martín Lousteau.

Mauricio Macri y Soledad Acuña

Macri sigue sospechando que Rodríguez Larreta rubricó un pacto secreto con Lousteau: apoyo implícito para sucederlo en la ciudad a cambio del apoyo de la UCR al proyecto “Horacio presidente”. El jefe de Gobierno lo niega, aunque desconcierta hasta a los propios con su estilo ecuménico de decir que respaldará a un candidato del PRO, pero, a la vez, promover una competencia interna que sería letal para su partido: con el voto dividido en las PASO se allana el camino para que gane Lousteau.

¿Hasta cuándo mantendrá Rodríguez Larreta las candidaturas de Quirós y de Acuña, la ministra que levantó su perfil, fue elogiada por Bullrich y hasta dijo tener el aval de Macri para su postulación?

Patricia Bullrich y Jorge Macri, en la polémica foto que abrió la batalla en el PRO porteño

Pase lo que pase, Ferrario seguirá siendo un dirigente clave del larretismo, ahora con más influencia: se sumará a la mesa nacional de su jefe político para apuntalar la campaña. Pero su renunciamiento puede ser un sólo espejismo. Si este esquema actual se mantiene hasta que el ex mandatario anuncie si será o no candidato, la tensión en el PRO se estirará hasta mayo, el mes en el que el macrismo estima que su líder hará conocer la gran decisión (el año pasado se decía que iba a producirse en marzo y luego en abril). Hasta entonces, Jorge Macri no sería el único candidato del PRO porque el jefe de Gobierno necesita sostener sus apuestas propias para la negociación final con el ex mandatario (o, si finalmente se postula, para romper con él y competir a todo o nada en las PASO).

Por ahora, el tablero del PRO mostró un movimiento: Rodríguez Larreta sacrificó a Ferrario, una de sus piezas, en la pelea porteña. Nadie sabe aún si Macri contestará de la misma manera. O si buscará quedarse con el tablero y todas las piezas para una partida de aristas riesgosas y resultado incierto.

