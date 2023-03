Mempo Giardinelli pidió alojarse 9 noches gratis en la sede argentina en Italia: la dura respuesta del embajador

Mempo Giardinelli

El embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, cuestionó en duros términos al escritor Mempo Giardinelli luego de que este lo insultara por teléfono porque no le permitió alojarse gratis durante nueve noches en la sede diplomática ubicada en la Piazza dell’Esquilino, en Roma.

Aunque sin nombrarlo directamente, el representante en el país europeo explicó que el autor de libros como “¿Por qué prohibieron el circo?”, “La revolución en bicicleta”, “El cielo con las manos” y “Qué solos se quedan los muertos”, entre otros, le había reclamado una habitación en el histórico edificio a cambio de dar una charla.

“Lamentable que haya personas que se crean con derecho a alojarse en una embajada, por su curriculum o por tener un cargo público y, peor aún, que se ofendan y envíen mensajes insultantes si se les informa que no hay habitaciones disponibles (ocupadas por mi propia familia)”, precisó Carlés a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Uno de los 10 drones que el gobierno bonaerense compró por casi 7 millones de dólares se cayó durante el vuelo de prueba

El diplomático remarcó que no dará “jamás el nombre” de la persona que hizo esa solicitud, pero aseguró que le “impactó la violencia de su mensaje” cuando le explicó que no podía quedarse tanto tiempo en el inmueble ubicado en pleno centro de la capital italiana.

La embajada argentina en Italia

“Tanto se ofendió que decidió cancelar su participación en una actividad por el 24 de marzo, demostrando su real compromiso. Por cierto, no pidió quedarse una noche, sino nueve”, agregó.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el conflicto comenzó cuando el propio Carlés, al enterarse de que Giardinelli se encontraba en Italia, lo invitó a dar una charla en el marco de los actos por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Previamente, el embajador había conseguido que Amazon le cediera los derechos de la película “Argentina, 1985″ para poder proyectarla en el Cine de la Casa Argentina en Roma, en un evento especial que se realizará el 23 de marzo, en la víspera de que se cumplan los 47 años del inicio de la última dictadura militar.

En realidad, cuando habló con el escritor oriundo de Chaco para sumarlo al programa, este estaba en la ciudad de Bolognia, hasta donde había viajado a principios de este mes para participar en la Feria del Libro Infantil junto a su esposa, Natalia Porta López, directora del Plan Nacional de Lectura.

El duro mensaje de Roberto Carlés

Ante esta propuesta, Giardinelli, que ya estaba solo en Europa porque su pareja había regresado a Buenos Aires, le respondió que estaba dispuesto a dar la charla si le garantizaba el alojamiento en Roma durante esa cantidad de noches.

Te puede interesar: El kirchnerismo convocó a la marcha del 24 de marzo con una consigna política pese al pedido de Estela de Carlotto

En el edificio de la Piazza dell’Esquilino se han alojado importantes figuras, como la cantante de tango Patricia Malanca, el reconocido dibujante Miguel Rep y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida.

La sede diplomática, un palacete con fachada de estilo tradicional, no cuenta con habitaciones para huéspedes, sino que solamente tiene dos cuartos disponibles que el embajador de turno pone a disposición de las visitas en algunas ocasiones, pero que forman parte de la residencia oficial.

Sin embargo, este lunes Carlés llamó a Giardinelli para explicarle que en esta ocasión no iba a poder recibirlo porque no había lugar en el establecimiento y, por cuestiones técnicas, no podía alojarlo más de dos días allí, tras lo cual el escritor comenzó a insultarlo, como luego siguió haciendo por mensajes de Whatsapp.

Esta no era la primera vez que el novelista le hacía un pedido de estas características: ya le había solicitado quedarse un tiempo en el inmueble de Piazza dell’Esquilino para hacer escala en Roma antes de partir hacia Bolognia para asistir al evento junto a su esposa.

Seguir leyendo: