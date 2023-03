María Eugenia Vidal, con un mensaje de unidad en Mendoza y en favor de “cambios profundos y urgentes”

María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, en Mendoza

Después de la foto de Patricia Bullrich en la Fiesta de la Vendimia, María Eugenia Vidal tuvo este jueves su postal de campaña con los radicales Alfredo Cornejo y el gobernador Rodolfo Suárez: en la capital de Mendoza, la candidata presidencial del PRO almorzó con ambos y los tres coincidieron en la necesidad de preservar la unidad de Juntos por el Cambio más allá de los roces electorales.

El encuentro cobra un significado particular en la interna de JxC porque Mendoza es uno de los distritos donde el PRO y la UCR están en conflicto luego de que el larretista Omar De Marchi anunció que quería competir por la candidatura a gobernador con Cornejo por afuera de la sigla de Juntos por el Cambio. Y De Marchi se mantiene en su postura, pero fue perdiendo apoyos internos. El propio Larreta le pidió que compitiera dentro de las PASO de JxC, pero, después de Bullrich, Vidal es la primera referente de peso del partido que se reunió y se fotografió con Cornejo y Suárez, entre apelaciones a la unidad opositora y un formal respaldo a De Marchi como candidato del PRO.

En su visita a Mendoza, Vidal fue acompañada por su jefe de campaña, Darío Nieto, legislador porteño del PRO y uno de los principales colaboradores de Mauricio Macri. Luego del almuerzo con Cornejo y Suárez, en la residencia del gobernador, compartieron una visita a una planta recicladora de residuos y luego tenían previsto visitar la ciudad mendocina de Santa Rosa y volver a la capital provincial para hablar con vecinos. Este viernes visitarán una bodega que utiliza la tecnología blockchain.

María Eugenia Vidal con Cristian Ritondo, Alex Campbell y Lucas Yacob, en Avellaneda

“Veo una enorme preocupación por la inflación y por el incremento de la seguridad y el avance del narcotráfico -declaró Vidal-. Son respuestas que no pueden esperar y que todos debemos aportar desde nuestro lugar. No hay otro camino que no sean las reformas con cambios profundos y urgentes”.

Con respecto al conflicto de Juntos por el Cambio en Mendoza, la candidata del PRO agradeció a Cornejo y Suárez porque “sostenemos juntos la unidad (de JxC) a nivel nacional y provincial” y afirmó que “en todos los lugares del país, y Mendoza no es la excepción, lo que tiene que haber unidad, de la misma manera que fuimos responsables sosteniendo la unidad durante ocho años”.

Aun así, Vidal respaldó a De Marchi: “Omar es referente del PRO y yo voy a apoyar a los candidatos del PRO, como Alfredo (Cornejo) lo hará con los radicales en todo el país, pero con el entendimiento de que tenemos que sostener la unidad a nivel nacional y provincial una vez que terminen las PASO”.

María Eugenia Vidal, reunida con vecinos en Avellaneda

La ex gobernadora sigue con sus viajes al interior, en contacto con vecinos y sectores productivos, como parte de su estrategia de afianzar su candidatura presidencial, apoyada por Macri. Vidal mantiene equidistancia de sus rivales en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Antes de viajar a Mendoza, como parte de sus incursiones bonaerenses, Vidal recorrió la ciudad de Avellaneda junto con Cristian Ritondo, su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en los próximos días volverá al conurbano con una visita a un bastión electoral del peronismo como La Matanza. En el interior, tiene en agenda a la provincia de Entre Ríos como su próximo destino.

“Nos estamos preparando para gobernar y tenemos que tener bien en claro para qué queremos hacerlo”, sostuvo la ex mandataria en su recorrida por Avellaneda, donde también estuvo acompañada por el diputado provincial del PRO Alex Campbell y el concejal Lucas Yacob, candidato a intendente.

La campaña electoral de Vidal se interrumpirá unos días por motivos personales: se casará el sábado 25 de este mes con el periodista Enrique “Quique” Sacco luego de casi cuatro años de relación.

