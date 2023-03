Continúa la polémica en el Senado: ahora el kirchnerismo apuntó contra la oposición por las demoras para designar a los jueces de Rosario

El Senado está paralizado desde hace 6 meses

La Cámara de Senadores de la Nación está paralizada hace 6 meses. La falta de acuerdos y de consensos hace que los bloques no logren un punto de encuentro que le permita a la Cámara Alta avanzar en una serie de temas entre los que se destaca la aprobación de los pliegos de jueces y fiscales, en especial los que tienen como destino la ciudad de Rosario, epicentro de la violencia narco.

Aunque hubo encuentros esta semana entre representantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio para intentar destrabar esta situación, en las últimas horas la oposición acusó a Cristina Kirchner del parate.

Estos dichos cayeron mal en el kirchnerismo, que anoche emitió un comunicado en donde señalan que es Juntos por el Cambio quien tiene inmovilizado el recinto, y así lo explicó la vicepresidenta del interbloque oficialismo Anabel Fernández Sagasti en conversación con Infobae.

Anabel Fernández Sagasti

“Desde diciembre que podríamos tener aprobados los jueces de Rosario y no los tenemos por un capricho de Juntos por el Cambio”, dijo la senadora que preside la Comisión de Acuerdos. “Nosotros propusimos sesionar el 22 de diciembre, que ya teníamos los pliegos, y no dieron quorum. Propusimos una sesión consensuada con Ley Lucio, Alcohol Cero, Ley de Cardiopatía, Certificado Único de Discapacidad; y un montón de temas que están esperando muchos colectivos, y no nos dieron quorum. Lo volvimos a proponer el 23 de fbrero, en la sesión preparatoria, están los dictámenes y no hay objeciones y tampoco quisieron sesionar”, señaló.

Fernández Sagasti niega que haya una orden de Cristina Kirchner de frenar los pliegos y arremete contra Juntos por el Cambio. “Hasta les propusimos sesionar el 24 de marzo con temas de Derechos Humanos y por los 40 años de democracia y tampoco quisieron. Ahora estamos en conversaciones para sesionar el 30 de marzo”.

Según explicó, ahora empezó otra discusión en torno a la sesión del 30 -que no está confirmada-. La oposición sólo quiere discutir los pliegos de los 3 jueces de Rosario, mientras que el oficialismo aspira a avanzar con 34 cargos de magistrados y fiscales que ya cuentan con dictamen.

Frente a la consulta si habían “cajoneado” los nombramientos por la relación de Elena Beatriz Dilario, una de las juezas ternadas para ir a Santa Fe, con la doctora Capuchetti -magistrada que lleva la causa del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación- lo negó rotundamente. “Tiene el pliego con dictamen, está todo listo, son ellos los que lo frenan porque la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio dio la orden de no sesionar y de paralizar la institución”.

Presentación de la jueza Elena Dilario en la Reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado

Los pliegos que tienen dictamen para tener como destino Rosario son los de Eduardo Daniel Rodríguez Da Cruz, Elena Beatriz Dilario y de Gastón Alberto Salmain. Los dos primeros fueron propuestos para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 y el tercero para el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1.

“Tenemos 34 liegos de todo el país, 3 son de rosario. la deficiencia en las designaciones es altísima y es consecuencia de un capricho de la oposición por tratar de paralizar las instituciones no le damos respuesta a millones de argentinos. En esto, como en otras tantas cosas, en Juntos por el Cambio juegan a cuento peor mejor. Los gobiernos pueden cambiar de color político, pero las instituciones deben funcionar, debe haber un acuerdo y lealtad de la palabra”, sentenció la senadora.

Seguí leyendo: