Hernán Lacunza: “Dicen que la deuda en pesos no importa y un día te despertás y tenés la inflación en 100%”

Con una inflación en alza, precios que aumentan constantemente y una economía que tambalea mes a mes, el rumbo del país parece no estar claro a meses de las elecciones presidenciales. Ante este panorama, Hernán Lacunza criticó las medidas antiinflacionarias y disparó contra la gestión del Gobierno: “Cuando tenés una política económica voluntarista que dice todo el tiempo ‘a cada problema más estado’, sin preocuparse con cómo lo va a financiar y dice que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, bueno un día te despertás y tenés la inflación en 100% y nadie te quiere renovar la deuda”.

Las palabras del economista llegan luego de que la inflación anual superara el 100% por primera vez desde principios de los 90 y a la espera del dato del mes de marzo, el cual se prevé que no será muy esperanzador. Ante estos números, el ex ministro reconoce la fragilidad de la situación y analiza la postura del Gobierno: “La economía está en una situación delicada, no de ahora, de hace tiempo, tiene un deterioro parsimonioso pero resistente, las reservas netas son menos del 1% del PBI, la inflación es 100%, la brecha cambiaria 100% y la pobreza 40%. Esto no es una novedad, no es de esta semana, es un deterioro gradual que el gobierno suele reaccionar reprimiendo las consecuencias. Sobre la inflación hace controles de precios, sube la brecha cambiaria entonces interviene en el mercado de cambios, le faltan dólares entonces reprime el cepo importador, todo eso tiene daños colaterales, uno de ellos que está sintiéndose en los últimos 6 meses es la recesión, la economía está cayendo”.

Como si fuera poco, el Gobierno ve cómo sus iniciativas no logran contener el problema. Parte de ello lo refleja lo ocurrido con Precios Justos, ya que los productos que salieron del programa aumentaron casi 10%, más de lo esperado por la Secretaría de Comercio.

Los economistas estiman que la inflación de marzo sería del 7%

“La inflación está cómodamente instalada en 6%, eso es más del 100% anual, para que baje hay que hacer algo distinto y lo que se hizo fue más de lo mismo, hoy la única herramienta anti inflacionaria que se les ocurre son los controles de precios, es tan repetida que le tienen que cambiar el adjetivo, ‘precio cuidado’, ‘precio justo’, se le acaban los adjetivos pero es siempre lo mismo”, sostuvo Lacunza en diálogo con TodoNoticias.

A esta situación se suma el análisis de los economistas que estiman que la inflación de marzo sería del 7%. El dato surge en un contexto de suba de precios de los alimentos impactados por la sequía, inercia inflacionaria y un mes que históricamente suele tener componentes estacionales que lo suelen ubicar con índices por encima de los promedios anuales.

Por otra parte, a meses de las elecciones, Lacunza piensa en la posibilidad de que la oposición asuma el Gobierno y por lo tanto deba desarrollar un plan económico: “Nosotros vamos a hacer un programa consistente que sea una programa que nos saque de este estancamiento, tenemos una relación con el fondo que vamos a mantener pero va a estar de acuerdo a un programa. Lo que necesita argentina es recuperar la estabilidad y el crecimiento con un plan que no es que vamos a invitar la pólvora, vamos a hacer lo que dicen los libros en todo el mundo, hay 5 países en el mundo que tienen inflación de dos dígitos altos, los otros 190 no tienen entonces no e que no se sabe que hacer”.

Las palabras del economista llegan luego de que la inflación anual superara el 100% por primera vez desde principios de los 90

Además, el ex ministro también habló de los roces dentro de la oposición y de las diferencias entre los distintos candidatos presidenciales: “Las discusiones dentro de Juntos por el Cambio son naturales de un espacio que ha pasado de tener una conducción unipersonal, porque así se gestó y un liderazgo claro a un esquema mucho más plural con muchos candidatos presidenciales, que tiene la ventaja de nutrirse de más cantidad de ideas pero tiene la desventaja que es más anárquica la consolidación de esas ideas pero esa es la democracia interna dentro de los partidos. Me parece natural que haya esas discusiones previas a unas elecciones primarias donde cada candidato quiere distinguirse de su colega o competidor ocasional pero eso no inhibe que haya una matriz común de pensamiento que estamos trabajando. Las ideas son las mismas.”

