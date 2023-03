Juicio político a la Corte: el Frente de Todos pedirá el desafuero de Stornelli si no se presenta en Diputados

El fiscal Carlos Stornelli

Diputados del Frente de Todos amenazan con pedir el desafuero de Carlos Stornelli, si el fiscal mantiene firme su postura y no se presenta este martes en la Comisión de Juicio Político.

En el marco del proceso que inició el kirchnerismo contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por presunto mal desempeño, Stornelli fue convocado como testigo porque fue quien dictaminó por cerrar la denuncia por los chats ilegales entre Silvio Robles, asesor del presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires en licencia, Marcelo D’Alessandro.

El funcionario judicial fue convocado la semana pasada pero no se presentó y solicitó que las consultas de la comisión sean remitidas por escrito. De acuerdo al artículo 63 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, puede declarar de esta forma. Sin embargo el oficialismo rechazó esa modalidad alegando que “como esta comisión no es un tribunal ordinario, no procede esta excepción”, contestó su titular, Carolina Gaillard.

La legisladora del Frente de Todos señaló que el reglamento establece que las declaraciones de los testigos son presenciales. Stornelli sostiene que una ley está por encima de lo que dicta el reglamento de una comisión del Congreso.

No obstante, la mayoría oficialista aprobó volver a citar al funcionario judicial de manera presencial este martes a las 13 bajo apercibimiento de que si no se presenta se lo considerara un testigo reticente y se pedirá su desafuero para llevarlo al Congreso por la fuerza pública. Como fiscal, Stornelli tiene fueros de inmunidad de arresto. Este nuevo foco de conflicto abrió la discusión sobre si el fiscal puede declarar por escrito o si debe hacerlo in situ. Desde la oposición, el diputado Juan Manuel López le recriminó a Gaillard tomarse “la atribución de interpretar el reglamento” y señaló que Stornelli no se negó a declarar sino que pidió hacerlo por escrito y, por lo tanto, “no es un testigo reticente”.

“Si lo quieren acá para tirarle piedras, digan que quieren tirarle piedras. Si no, mándenle las preguntas, que las responda y listo”, resumió el legislador del PRO Álvaro González.

Según le informaron fuentes oficiales a Infobae, el fiscal le hizo saber al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que mantendrá su postura de declarar por escrito. De no asistir, el oficialismo reclamará su desafuero.

“Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”, advirtió Gaillard (FdT), en la última reunión del cuerpo al referirse a la situación del fiscal.

Semanas atrás, cuando declararon los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, el Frente de Todos argumentó que el primero de estos decidió archivar la causa de los chats filtrados entre D’Alessandro y Robles en base a un dictamen de Stornelli. Lo que motivó que el kirchnerismo plantee convocar al fiscal para que explique los fundamentos de su decisión.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (Maximiliano Luna)

Si bien la oposición se opuso, el FdT hizo valer su peso en la comisión y aprobó la citación. Para el oficialismo, el precedente que sentaron los jueces federales Ramos y Ramos Padilla, que se presentaron a declarar, dejaría en una posición muy incómoda a Stornelli si decidiera no asistir.

En aquella oportunidad, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le preguntó al juez Ramos si tenía alguna relación con D’Alessandro. El magistrado contestó negativamente. Martínez señaló que, a partir de nuevas filtraciones de presuntos chats entre el juez Ramos y D’Alessandro, se podría “analizar el posible falso testimonio”.

“Lo que venimos advirtiendo desde la primera reunión se viene confirmando. Claramente tenían el conocimiento de que existía un chat ilegal y entonces hicieron la pregunta que luego pudiera colisionar con esa prueba. Es muy clara la maniobra”, acusó la semana pasada la diputada del PRO Silvia Lospennato.

Además de Stornelli fueron citados los abogados Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación), Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del Presidente de la Corte).

Hasta ayer por la tarde habían confirmado su presencia Olima Espel, Garay y Monayer, mientras se aguardaba una definición de Mazzeo, informaron fuentes parlamentarias a Agencia Télam.

