Rompió el silencio la asesora de Milman acusada por CFK de participar de su intento de asesinato: “Parece que haber sido Miss Argentina es un delito”

Carolina Mónaco, la asesora de Gerardo Milman acusada por Cristina Kirchner (Fuente)

Un testigo aseguró ahber escuchado una conversación en un bar cercano al Congreso entre el diputado Gerardo Milman y dos colaboradoras, durante la cual hicieron referencias a un posible atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Una de las mujeres que estaba con el legislador es Carolina Mónaco que esta noche habló por primera vez en el programa La Cornisa que conduce Luis Majul.

El 10 de noviembre del año pasado Cristina Kirchner difundió un video en sus redes sociales en el que vinculó al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, con el intento de asesinato que la tuvo como víctima el 1 de septiembre, en la puerta de su departamento de Recoleta.

En esa misma publicación anticipó que recusaría a la jueza federal que investiga el hecho, María Eugenia Capuchetti, porque consideraba que había desestimó las pruebas que involucrarían al legislador opositor con la trama del ataque. La Vicepresidenta, finalmente, la recusó.

“Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”, posteó CFK junto a una edición de imágenes de poco más de 3 minutos sobre las cuales se escucha la voz de la periodista Julia Mengolini, que enumera una serie de circunstancias vinculadas al caso.

Mengolini relata en el video que días después del intento de asesinato se presentó un testigo en el juzgado de Capuchetti para aportar información. “Declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa””, precisó.

Carolina Mónaco junto al periodista Luis Gasulla ingresando al bar Casablanca (Fuente)

De acuerdo a la interpretación realizada por la Vicepresidenta, los dichos del testigo se constataron judicialmente porque el testigo estaba ese día en el lugar y a la hora que indicó, Milman estaba en el mismo bar acompañado por dos asesoras y al otro día viajó a la Costa Atlántica.

Una de esas mujeres es Carolina Elizabeth Mónaco, asesora de Milman, que en la noche de este domingo respondió a las acusaciones que fueron perpetradas por la Vicepresidenta en el final del año pasado.

La asesora de Milman, quien supo ser mano derecha de la titular del PRO, Patria Bullrich, es experta en inteligencia y ex Miss Argentina. Para brindar la entrevista regresó, por primera vez desde el 1 de septiembre del año pasado, al bar Casablanca, lugar en el que Jorge Abello, asesor del diputado kirchnerista de Santa Fe Marcos Cleri, declaró haber escuchado a Milman conversar con Mónaco sobre el asesinato de Cristina Kirchner antes de que “la banda de los copitos” perpetuase el ataque fallido.

En la investigación judicial realizada por la jueza federal, María Eugenia Capuachetti, las expresiones de Abello no fueron corroboradas por otros testigos. Mónaco descartó haber conversado sobre el hecho con Milman y explicó que es imposible escuchar lo que dialogan dos personas en un bar lleno y a dos mesas de distancia.

Gerardo Milman junto a Patricia Bullrich, titular del PRO y candidata a presidenta de la Nación

La asesora respondió a las acusaciones públicas realizadas por la Vicepresidenta en Avellaneda, el 27 de diciembre pasado: “Trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero no tenía la oficina de Inteligencia a mi cargo como dijo Cristina Kirchner. Lo que hacíamos era manejar distintas áreas para lo que me capacité y formé”, sostuvo.

Entrevistada por el periodista Luis Gasulla, Mónaco indicó: “Se dijo que no tenía capacidad, que era prostituta, ñoqui, que no tenía idoneidad ni experiencia. Parece que para ellos haber sido Miss Argentina es un delito”.

“Nunca existió la frase que el falso denunciante dice que escuchó”, aseguró Mónaco sobre los dichos de Abello que declaró haber escuchado a Milman decirle a su asesora: “Cuando la maten estaré viajando a la Costa”.

En ese sentido, indicó que “todas las pruebas demuestran que eso es imposible”. De hecho, en la causa judicial, el cuñado de Abello que lo acompañaba la tarde del 30 de agosto en Casablanca, desmintió su relato ante la jueza Capuchetti, al igual que otros diputados presentes esa jornada.

“Abello se presentó 23 días después a hacer esa denuncia, en esos días trabajaron el tema para hacer este circo mediático y político”, sentenció.

Cristina Kirchner acusó a Milman y sus asesores de estar en conocimiento del atentado que le harían (Franco Fafasuli)

Para Mónaco “esa tarde fue un encuentro de trabajo normal” y “si vemos un video de cualquier otra fecha, van a ver los mismos movimientos, pero a mí me necesitaban en el lugar porque es más atractivo el show porque era una Miss Argentina que, según Cristina, era “formadora de espías””.

En el final de la entrevista Mónaco se refirió a la denuncia del diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade y de la Inspección General de Justicia en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. “El Centro de Estética no es una sociedad pantalla, acá lo ves, lo vengo armando desde el año 2012 y hoy es duro que me involucren en hechos falsos que me impidan trabajar”, sostuvo.

La asesora indicó que está a “disposición de la justicia y presente mi teléfono, a pesar de que es, algo contrario a lo que pienso, pues creo que como ciudadanos nos merecemos conocer la verdad del hecho y sobre lo que nos hemos visto envueltos personas que no tenemos nada que ver”.

