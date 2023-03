Javier Milei pone a prueba a su armado bonaerense con un acto en Morón

El diputado Javier Milei (Maximiliano Luna)

Desde hace tiempo el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, viene ratificando que el candidato de su espacio a gobernador de la provincia de Buenos Aires será uno de los últimos en confirmarse, aunque esto tiene que ver más con una estrategia que con la importancia que el economista le da a este distrito.

De hecho, el actual diputado nacional mira muy de cerca la organización del partido en el territorio bonaerense, el más populoso del país, no solo por la cantidad de votos que pueda obtener aquí, sino también por la preparación para la fiscalización durante las elecciones, un aspecto que considera muy importante.

En este marco, los principales integrantes del equipo de campaña del libertario tendrá una primera prueba este viernes por la tarde, para cuando está previsto un acto en el Club 77 de la localidad de Castelar, en el partido de Morón, donde esperan reunir a cerca de mil dirigentes de la primera sección electoral.

En ese lugar, desde las 19:00, hablarán Carlos Kikuchi, armador nacional de Milei, Sebastián Pareja, que cumple esta función a nivel provincial, y Luciano Olivera, que está a cargo de esta región del Gran Buenos Aires, donde se ponen en juego en estos comicios 15 legisladores.

El encuentro se realizará en las instalaciones del Club 77, en Castelar

Del evento participarán los coordinadores de los distintos municipios y sus equipos, además de autoridades de Unión Celeste y Blanco, Unión por Todos, el Partido Demócrata y el Partido Celeste Provida, que integran La Libertad Avanza, y enviados de las agrupaciones Somos Libertarios, Libertarios Argentina y espacios vecinales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del espacio opositor, durante el acto Kikuchi, Pareja y Olivera harán un análisis de la situación actual del frente en la provincia de Buenos Aires y responderán las dudas de los referentes locales.

En este sentido, una de las palabras más esperadas será la del armador bonaerense, quien ratificará la idea de que los aspirantes a intendente o legisladores compitan entre sí para definir los lugares en las listas, así como también su compromiso de que no haya figuras “coladas” a último momento en las boletas.

Esta jornada será un examen para él también, que viene trabajando desde hace más de un año junto a Milei, ya que será la oportunidad para mostrar el apoyo que logró conseguir durante ese tiempo para la candidatura presidencial del economista.

Si alcanza a reunir a los mil dirigentes de los distintos sectores que componen La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Pareja no solo habrá demostrado que la estructura va tomando forma, sino que también se habrá garantizado el 10% de los 13 mil fiscales que necesita para cuidar los votos en esta sección.

Sebastián Pareja será uno de los oradores de la jornada

Asimismo, le servirá al armador para conocer cuánta organización tiene cada referente local, teniendo en cuenta la cantidad de gente que lleve cada uno, ya que el armado de las listas, en definitiva, quedará en manos de los coordinadores de cada mesa municipal.

Es por esto que, además, se decidió que en el acto no estuviera Milei, quien en un principio iba a participar, pero, con su ausencia, se podrá poner a prueba el alcance real de los dirigentes, que tienen prohibido movilizar micros con militantes: la consigna es que sea un encuentra netamente político.

La idea de este evento surgió a partir del primer plenario de miembros de la primera sección electoral del partido, que se realizó en Quilmes en noviembre del año pasado, al que asistieron 400 personas, menos de la mitad de las que el equipo de campaña del economista espera para este viernes.

En aquella reunión, como sucederá también en esta, no se habló de candidaturas. La de gobernador se definirá llegando la fecha límite establecida por la ley para anunciarla y las de intendentes las ven cada municipio en particular, por lo que en algunos ya hay figuras que se lanzaron, como en Morón, justamente, donde el empresario Ariel Diwan anunció sus intenciones de competir, mientras que en otros todavía no hay definiciones.

