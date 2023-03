Juan Zabaleta pidió “cortar” con la tensión dentro del Frente de Todos: “La unidad no es suficiente, pero sí necesaria”

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta

El intendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, se metió en la interna del Frente de Todos y pidió “cortar con la tensión” dentro del oficialismo, por lo que definió a la unidad como “necesaria”.

Mientras los diferentes referentes del Frente de Todos se disputan un lugar en las listas y algunos ponen en duda la candidatura del presidente Alberto Fernández, Zabaleta consideró que es necesaria la participación ciudadana en las decisiones referidas a la “vida” de los espacios políticas. De esta manera, defendió la realización de las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) y aseguró que “no tienen que molestar” a los dirigentes luego de que uno de los principales puntos de debate dentro del oficialismo haya sido la suspensión de las elecciones primarias, algo que no prosperó. Además, propuso “pedirle al soberano, al pueblo y al votante que también opine sobre los que tienen que representar al partido”.

En medio de esta feroz interna, el intendente de Avellaneda planteó que “la unidad no es suficiente, pero sí necesaria”. “Hay mucho petardo dentro de los debates del Frente de Todos”.

En esa línea, invitó a algunos dirigentes oficialistas a “hacer algún curso acelerado de intendente” para tener la posibilidad de escuchar, conversando con los vecinos, que “indudablemente hay problemas”. Sin embargo, llamó a recordar cómo comenzó la gestión de Fernández. “Fijémonos de dónde venimos, de esa pandemia, de ese tarifazo macrista y poner en valor todo lo que se ha hecho”, insistió.

El antiguo ministro de Desarrollo Social pidió entonces que la política “se enchufe un poco más con los problemas de la gente”, ya que contó que, cuando recorre el Municipio, “nadie pregunta sobre candidaturas”. Así, reconoció que “sin ninguna duda” hay que mejorar la distribución de la riqueza, así como también abordar el problema de la inflación, pero exigió: “Cortémosla un poquito con el petardeo y con los niveles de tensión porque hay una sociedad que no la está pasando bien”.

“Nosotros vinimos en el 2019, no a juntarnos para ganar una elección, todo lo contrario, vinimos a prometer y nos pasó lo que nos pasó: pandemia mediante y la guerra entre Ucrania-Rusia que nos complicó el tema de los alimentos, pero indudablemente venimos de un avance. Hay más empleo”, mencionó antes de volver a meterse con la disputa por las candidatura presidenciales al decir: “Dejemos que el que quiera ser candidato que lo sea, busquemos el momento justo para eso”.

El presidente Alberto Fernández junto a Axel Kicillof, Gabriel Katopodis y Lucas Ghi en Morón

Para Zabaleta, estabilizar la política no solo contribuye al escenario para las elecciones, sino que “ayuda a que la economía también se estabilice”, según sus declaraciones a C5N. En ese sentido, el referente oficialista sostuvo que “hay que ayudar a Sergio Massa”, por lo que destacó el “esfuerzo enorme” que realiza para llevar adelante el programa de Precios Justos, en el que colaboran los mandatarios municipales, así como también para controlar la inflación.

Con respecto a los cruces internos y las críticas dentro del oficialismo por la situación de los sectores vulnerados, el intendente de Hurlingham concluyó: “Tenemos que ser menos comentaristas de estos temas y hacernos cargo”.

Las declaraciones de Zabaleta se alinean con las palabras del Presidente durante la inauguración del Colector Cloacal Morón Sur. En su discurso, envió un pedido a la sociedad de cara a las elecciones presidenciales.

“No importa quién presida la Argentina, importa que sea uno de los nuestros para que no se altere el movimiento político que le hemos dado a la Argentina”, explicó y agregó: “Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada”.

