El particular recurso que utilizó Alberto Fernández en el Congreso para contar historias de “gente común”

El palco en el que estuvieron Juan José Fernández, Guillermo Batolla, María Daniela Parra Fuertes y Gisela Segovia

El Presidente utilizó un formato novedoso que incluyó la presencia de varios ciudadanos y ciudadanas comunes en los palcos del Congreso Nacional. En su discurso hubo 10 ejemplos, siete mujeres y tres hombres, para repasar algunos aspectos de su gestión desde que arribó a la Casa Rosada.

Tanto para hablar de la política exterior, como de la recuperación del empleo, del acceso a la vivienda propia, del impulso a la ciencia o de la inclusión de trabajadores de la economía popular al circuito formal de trabajo dedicó un párrafo a describir cada historia personal. Para su armado colaboraron desde cada uno de los ministerios. “Se pidió a cada cartera que acercara una política emblemática y alguno de sus representantes como sugerencia”, le aseguró a Infobae un colaborador habitual del presidente para describir la metodología con la que se los seleccionó.

La idea, en la que tuvo activa intervención la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó a mostrar con “historias con nombre y apellidos, ejemplos concretos” algunas de las acciones de gobierno, según un colaborador cercano al Presidente.

Te puede interesar: Alberto Fernández inauguró las sesiones del Congreso con fuertes críticas a la Justicia: “Nada sirve si sus miembros se entrelazan en vínculos poco transparentes”

Juan José Fernández, ex combatiente de Malvinas. El Presidente lo mencionó porque pudo jubilarse gracias a una Ley sancionada por el Congreso

El primero en ser mencionado fue el ex combatiente de Malvinas, Juan José Fernández. El jefe de Estado realizó una introducción habló de la política argentina respecto a las Malvinas y mencionó “su búsqueda de una solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía, para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre esa parte de nuestro territorio que se encuentra usurpado”.

“Tenemos el honor de estar acompañados hoy por Juan José Fernández, ex combatiente de Malvinas, Llegó a Puerto Argentino el domingo 11 de abril, Día de Pascua de Resurrección. Estaban frente a la playa cuando recibieron el fatal bombardeo del 1 de mayo. A diferencia de otros compañeros y amigos, él sobrevivió y cumplió sus 20 años en Malvinas. Al regresar los sentimientos eran de alegría por volver a ver a sus seres queridos, pero de dolor por quienes no pudieron lograrlo. Tiempo después empezaría el calvario para reinsertarse en la sociedad para lo cual tuvieron que mentir muchas veces para conseguir un trabajo porque no tomaban a los ex combatientes por si sufrían eventuales secuelas del conflicto bélico”, describió a continuación.

“Hoy se pudo jubilar gracias a la Ley 27.329, es padre de tres hijos, todos profesionales, y tiene un nieto y permanece activo en su vocación de seguir sirviendo a su país. Tengo la convicción de que Malvinas nos une en una causa nacional, que convoca y moviliza al pueblo argentino. Por Juan, y por todos los sobrevivientes, y en memoria de todos nuestros héroes volvemos a decir: las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, agregó.

María Daniela Parra Fuertes, según el relato del presidente Fernández, accedió a su casa propia porque pudo acceder a un crédito hipotecario

Luego fue el turno de Guillermo Batolla, a quien lo nombró como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la inversión pública y privada se asocian, en este caso para elaborar drogas que cubren enfermedades poco frecuentes.

“Bien puede decirlo Guillermo Battolla, quien hoy nos acompaña en este recinto, Guillermo trabaja en Biosidus, una compañía argentina de biotecnología que sostiene un proceso de inversión fuerte en el país, donde tiene dos plantas industriales y un centro logístico. De capitales privados, la compañía ha podido desarrollarse de la mano del Estado que ha apoyado con varios desembolsos a sus principales emprendimientos. Quizá uno de los más importantes es el proyecto de drogas huérfanas, que apunta a cubrir enfermedades poco frecuentes cuyo diagnóstico es muy difícil. A través del mismo se le ahorrarán millones de dólares al Estado tanto por sustitución de importaciones, como por el ingreso real de divisas ya que son productos exportables: Japón es hoy el único país del mundo que produce la droga biosimilar”, detalló el Presidente.

Te puede interesar: Cánticos irónicos, insultos y sillas vacías: lo que no se vio de la Asamblea Legislativa

La primera mujer a la que aludió fue María Daniela Parra Fuertes, quien accedió a su primera casa propia y fue al Parlamento acompañada por gran parte de su familia.

“Familias como las de María Daniela Parra Fuentes, que está hoy aquí con nosotros. Daniela tiene 38 años, es guía de turismo, nació en San Juan, pero vive en Ciudad de Buenos Aires desde los 8 años. Ella marcó un hito en la Argentina y en su propio entorno: es la primera en tres generaciones en acceder al sueño de la casa propia. Su abuela puso todos sus ahorros en un emprendimiento inmobiliario y la estafaron. Su madre, a los 60 años, aún vive alquilando. El 2021 quedará para siempre marcado en su memoria porque en diciembre de ese año recibió las llaves de un departamento de tres dormitorios. Hoy Daniela vive una nueva historia, en Parque Patricios, con su pareja y sus dos hijos, Luciano de 15 años y Sofía, de un año y dos meses, que nació justo cuando le aprobaron el crédito hipotecario”, contó.

Después resaltó la importancia de la obra pública como generadora de empleos y de oportunidades. Ahí citó el caso de Gisela Segovia, trabajadora de la construcción: “Gisela tiene 34 años, madre soltera de 4 hijos, trabaja en una obra en Puerto Madero hasta donde viaja todos los días en colectivo, subte y en el tren Sarmiento desde su casa en Merlo, conurbano oeste, donde está terminando su casa propia”.

“Desde que se animó a postularse al trabajo cuando una vecina le avisó que buscaban gente en una obra en Capital Federal, la vida le cambió. Se afilió a la UOCRA y hoy se apresta a iniciar una tecnicatura en Seguridad e Higiene. Está feliz: gana mejor, tiene obra social, vacaciones, aportes jubilatorios, aguinaldo, apoyo del sindicato y se ganó el respeto de sus compañeros. Sostengamos ese círculo virtuoso. La inversión en obra pública es más vivienda, pero también más trabajo, y más dignidad para Gisela y para todos y todas”, completó.

Gisela Segovia, trabajadora de la construcción

Cuando llegó el momento de hablar sobre salud, Alberto Fernández se refirió a Silvina Aguilar. “Es médica generalista graduada en la UBA, casada, madre de dos hijos, y desde hace casi dos años dirige la Colonia Montes de Oca donde hoy residen casi 500 personas con algún grado de discapacidad intelectual con diferentes necesidades de apoyo y que no lo pueden obtener en su comunidad. Algunos de ellos habitan hace más de 50 años en la institución, que ya es parte de su vida, allí hay, por ejemplo, una persona de 93 años que está desde los 5. De la mano de la entrega de Silvina y su equipo y en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hoy la colonia está viviendo un proceso de transformación histórico que apunta a superar el Modelo Asilar y a generar dispositivos que garanticen la dignidad y la autonomía de las personas que allí residen. Porque no solo se trata de construir paredes, sino que paralelamente están construyendo historias”, explicó.

Otras dos mujeres, en una gestión en la que siempre se intenta destacar la pelea por la paridad de género en los cargos públicos, figuraron en el discurso presidencial un rato más tarde. Al hablar de las universidades nacionales aparecieron mencionadas “Alicia Borhem, rectora de la Universidad Nacional de Misiones, y Antonia Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional Patagonia”.

“Alicia, ingeniera forestal, fue reelecta en su cargo para el periodo 2022- 2026. Además, fue la primera mujer electa democráticamente en asumir la rectoría de la universidad. Y Antonia Blanco es la primera especialista proveniente del campo de la enfermería en dirigir una universidad nacional. Al día de hoy, su matrícula asciende a más de 19.000 estudiantes. La Universidad de la Patagonia es un centro clave para el conocimiento de la región y para expandir nuestra bandera en toda la patria”, aseguró el primer mandatario.

Como corolario y mientras se escuchaban algunas risas, gritos y acusaciones entre los diputados, el Presidente contó la historia de Belén: “Ella tiene 35 años y es madre soltera de tres hijos de 13, 11 y 7 años. Vive en el barrio Cristo Rey de La Plata. Ahí, en ese barrio popular, trabaja como asistente de electricista en la Cooperativa Auge que busca resolver los problemas de instalaciones en las viviendas de sus vecinos”.

“Belén fue víctima de violencia de género y había perdido su trabajo por las condiciones físicas y emocionales en las que iba a cumplir su tarea. A partir de entonces solo pudo tener trabajos inestables. Pero aún así, en esas condiciones, sus hijos jamás dejaron de ir a la escuela. Desde que comenzó este trabajo en noviembre último la vida le cambió. Tiene estabilidad, un sueldo digno, recibe la ayuda de la cooperativa y está cerca de sus hijos. Hoy Belén tiene trabajo gracias a una cooperativa que se creó bajo el programa Obras Tempranas de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social”, agregó.

“¿Pero saben cómo se financió esa política? Se financió a través de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario que este mismo Congreso ha votado. Senadores, senadores, diputados, diputadas, pueblo de mi patria. Cuando discutimos grandes fortunas lo que estamos discutiendo es más igualdad. Porque solo a través de la igualdad, de crear las condiciones materiales para que todas y todos puedan tener las mismas oportunidades es que un país crece y progresa. Lo digo y lo repito: la verdadera libertad nace de la igualdad”, cerró.

Seguir leyendo: