La reacción de la Casa Rosada tras el lanzamiento de Rodríguez Larreta como precandidato opositor

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial

Horacio Rodríguez Larreta se lanzó anoche como precandidato de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones presidenciales a través de las redes sociales. Es uno de los primeros políticos opositores en explicitar sus intenciones de llegar a la Casa Rosada. Mientras el presidente Alberto Fernández y gran parte de su gabinete se encuentran de gira en el sur argentino, con visita incluida a la Antártida, la oficialización de las aspiraciones electorales del jefe de Gobierno porteño no generaron demasiado impacto en Balcarce 50 porque esperaban este movimiento desde hace tiempo.

“Sabíamos que venía trabajando para esto, todas las acciones que emprendió en los últimos meses así lo dejaban ver. No nos mueve el amperímetro”, comentó una de las principales voces del oficialismo en los pasillos de la Casa de Gobierno. Larreta, ya desde 2022, con sus giras por Estados Unidos y algunos países de Europa se había mostrado en modo presidenciable. Lo reforzó con los viajes por varias provincias argentinas, y su paso durante el fin de semana largo de Carnaval donde estuvo en Jujuy (donde compartió actividades con el gobernador radical Gerardo Morales), y luego en Córdoba y en Entre Ríos.

En la Casa Rosada tienen en claro que en la principal fuerza opositora conviven sectores más duros y otros más moderados, entre los que ubican al de Rodríguez Larreta. “En el PRO coexisten dos líneas bien marcadas, una más demócrata liberal y otra más de derecha con tendencia al fascismo. Conviven en esa tensión y habrá que ver con el tiempo cuál termina imponiéndose”, sostuvo otro funcionario con acceso al despacho presidencial.

“La suerte en las elecciones dependerá de nosotros mismos, de la capacidad para dar una solución a los problemas más acuciantes de la sociedad”, analizan. Otro elemento que remarcan es que todavía no saben cuál será el rol o la influencia que tendrá el ex presidente Mauricio Macri en los próximos pasos de Juntos por el Cambio. “Tiene una centralidad evidente. Quedó demostrado en que todos fueron a verlo a la estancia en la que se instaló en el Sur durante este último tiempo. No sabemos que hará”. Además, miran con atención, las posibilidades de la Unión Cívica Radical de disputar ese espacio.

Rodríguez Larreta se mostró en Jujuy junto al gobernador radical Gerardo Morales y el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, durante las celebraciones del Carnaval de la provincia norteña.

Macri, en tanto, eligió visitar ayer por la mañana a María Eugenia Vidal en la oficina de campaña que montó la ex gobernadora de Buenos Aires, quien también tiene aspiraciones de pelear en las internas de la oposición por la presidencia de la Nación.

El lanzamiento de Rodríguez Larreta tuvo lugar a las 20:23 (un guiño por el año electoral) a través de las redes sociales. “Es hora de animarnos a transformar el país para siempre”, escribió el jefe de Gobierno porteño, junto a una imagen del kilómetro cero de la ruta nacional 40, en Santa Cruz. “La imagen sintetiza la propuesta de Rodríguez Larreta de un camino que sume a todos los argentinos, un camino sin divisiones, de unión y diálogo en un país federal e integrado”, explicaron fuentes ligadas al ahora candidato a la presidencia.

La oficialización de su precandidatura también llega tras un fuerte cruce entre funcionarios porteños y su principal rival en la interna del PRO, Patricia Bullrich, sobre el uso o no de las controvertidas pistolas Taser en el combate de la inseguridad.

El equipo estratégico del jefe de Gobierno porteño difundirá hoy un video con un discurso enfocado a transmitir una visión de gobierno, que según aseguran “buscará apelar a la épica y a la emotividad”. Allí hablará sobre cómo se preparó a lo largo de su vida para convertirse en presidente y dará un mensaje anti grieta, de unidad y consenso.

La difusión del video será al mediodía y, por la tarde, aprovechará para dar una conferencia de prensa en Tres de Febrero, donde encabezará una recorrida de campaña.

Este anuncio oficial coincide con el lanzamiento de sus referentes tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad que actualmente gobierna el PRO. Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó el pasado viernes en su cuenta de Twitter que competirá para suceder a Larreta como jefe de Gobierno. Lo mismo hizo Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño, quien la semana pasada se sumó a la pelea por la gobernación del mayor distrito del país, en el que tendrá a Axel Kicillof como principal rival. Todos también coinciden en un punto: “El país no está para hacer grandes actos de anuncios electorales”. Es por eso, según justificaron a este medio, que recurren a la estrategia digital.

