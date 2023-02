En medio de las tensiones internas por las candidaturas del Frente de Todos, Axel Kicillof se mostrará junto a Juan Grabois en La Plata

Axel Kicillof con Juan Grabois y otros referentes de Patria Grande

“Los invitamos a la charla que vamos a realizar con Axel Kicillof a partir del libro Los Peores. La idea es debatir mitos, realidades y proyecciones sobre trabajo, pobreza, violencia social, vivienda, alimentos, territorio, crisis ambiental y otros desafíos de nuestra generación”. Con esa misiva, el dirigente social Juan Grabois anunció que este jueves por la tarde será acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la presentación de su nuevo libro; una charla que se da en un contexto de debate interno sobre el rumbo electoral que debe tomar el oficialismo.

En su libro, Grabois pone en discusión la caracterización que recae sobre las clases bajas de la argentina -los peores- y propone cinco puntos para el “plan de extinción voluntario”, porque los peores lo que menos quieren es ser portadores de esa condición. Asegura que existe el marco jurídico para llevar adelante esos cinco puntos: Techo, Tierra, Trabajo, Educación y Ambiente. Además agrega que el plan es “apto para usarlo en campaña, parcial o totalmente, por cualquier partido que se sienta interpelado”.

Desde ese lugar es que Grabois empezó a plantear la posibilidad de ser precandidato presidencial por el Frente de Todos, si se abre el camino de las PASO y si el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro decide no presentarse. El camporista es su candidato, pero si no es de la partida, Grabois dijo que está dispuesto a enfrentar al presidente Alberto Fernández u otro candidato o candidata -con excepción de Cristina Kirchner- en la interna del Frente de Todos.

“Nosotros no vamos a aceptar como candidatos del oficialismo a Alberto Fernández o a (Sergio) Massa. Si no nos dan las PASO, y yo no llegara a segunda vuelta y sí Alberto Fernández, apoyaríamos al Presidente siempre y cuando firmamos un acuerdo programático que incluya la ley de Tierra, Techo y Trabajo, el monotributo gratuito para los trabajadores informales y, entre otros puntos, la generación de un millón de lotes productivos para pequeños productores”, le había dicho Grabois a Infobae, semanas atrás. Fue allí donde también adelantó que se bajaría si de Pedro finalmente se suma a la contienda electoral.

Luego, tras la reunión de la mesa nacional el Frente de Todos, el dirigente social aseguró que no iba a seguir de cerca lo que sucediera con esa mesa. “Un viejo dirigente peronista me enseñó que en el peronismo una mesa de más de cinco personas, no sirve para nada”, argumentó ante la consulta de este medio.

Te puede interesar: La Mesa Nacional del Gobierno avivó las diferencias internas entre los movimientos sociales que forman parte del Frente de Todos

Este jueves, a propósito de la presentación de su libro, tendrá una foto de elocuente contenido político junto a Kicillof. La charla-acto, anunciada para las 17, será en el Club Platense, de la capital bonaerense, ubicado en calle 21 entre 51 y 53. Se espera la presencia de dirigentes de Patria Grande y también algunos integrantes del gobierno provincial que suelen acompañar a Kicillof en este tipo de actividades.

Hay distintos puntos de conexión entre el dirigente social y el gobernador bonaerense. La creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue el punto de inflexión.

El área que conduce la camporista, Daniela Vilar, tiene en su organigrama una marcada presencia del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). La figura allí es Jacquelina Flores, la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del ministerio en cuestión. Grabois estuvo en el acto de presentación de la nueva cartera creada a finales del 2021. En esa ocasión, reconoció que su presencia allí tenía que ver con un respaldo tanto a Vilar como a Flores, quien es una militante territorial, referente de cartoneros e impulsora de distintas leyes como la Ley de Basura Cero sancionada en la Ciudad de Buenos Aires en 2005, y del programa de promotoras ambientales. El viernes último, el mandatario provincial encabezó junto a Vilar el programa “Mi Provincia Recicla”, con el objetivo de eliminar los basurales a cielo abierto. El plan anunciado incluye el saneamiento y la erradicación de basurales a cielo abierto; la puesta en marcha de sistema de reciclado con inclusión social; y la educación y promoción ambiental, basada en la asistencia técnica a municipios, organismos del Estado, instituciones civiles y grandes generadores de residuos. Fueron 10 los municipios que ya firmaron convenios. Según Kicillof, en la provincia hay 81 distritos con esta problemática.

Sin embargo, hay también matices entre las decisiones de gobierno de Kicillof y la postura de Grabois y Patria Grande; que en la Cámara de Diputados bonaerense tiene representación en la banca de Lucía Klug. El cortocircuito se exhibe por la función del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Desde la Legislatura la propia Klug -que integra el bloque del Frente de Todos- ha presentado pedidos de informes que tuvieron a la policía que comanda el titular de Seguridad como protagonista. Incluso, llegó a pedir la renuncia de Berni.

Seguir leyendo: