Agustín Rossi: “El Presidente tiene el derecho de ser reelecto, no hay nadie en el espacio que tenga poder de veto”

El jefe de Gabinete Agustín Rossi reivindicó la gestión del Gobierno Nacional y -en medio de la interna del Frente de Todos- señaló que Alberto Fernández “tiene el derecho” de ir por la reelección y que en la coalición “nadie tiene poder de veto”.

A una semana de haber asumido en reemplazo de Juan Manzur, Rossi destacó que el Presidente “ha trabajado permanentemente para cumplir los objetivos que tenía el Frente de Todos cuando ganó las elecciones: muchos se han cumplido, otros faltan”.

En ese sentido señaló que el gobierno de Mauricio Macri dejó al peronismo “una inflación de 52%” y que “la pandemia y la guerra generaron tensiones inflacionarias, además de las propias que tiene históricamente la economía argentina”. “Cuando asumió Massa (Sergio) la situación era compleja; tuvimos que alejarnos de la expectativa devaluatoria, teníamos que recomponer reservas y se hicieron medidas creativas”, señaló resaltando que se empezó “un camino descendente en materia de inflación” pero “enero no fue un buen mes”. “Un tropezón no es caída, vamos a seguir redoblando los esfuerzos”, agregó.

Al respecto planteó la contradicción de “una economía que crece” -en la que “ha bajado notablemente la desocupación”- y “una economía con inflación y deterioro del poder adquisitivo del salario”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), al ser consultado por la interna del oficialismo, Rossi contestó que “el sistema político argentino ha mutado de bipartidista a dos grandes coaliciones” y que en este contexto “siempre se generan debates, tensiones, miradas distintas”, sobre todo para el peronismo “que es la primera vez que tiene una experiencia de gobernanza en términos de coalición”.

Sobre las candidaturas, el jefe de Gabinete comparte el relato de que “Cristina Kirchner está sufriendo una sentencia de efecto proscriptivo”. “Si bien desde el punto de vista jurídico la sentencia no es firme, con el Poder Judicial argentino es totalmente dable de pensar que los tiempos procesales para convertir esa sentencia en definitiva se pudiesen acortar y dejar al peronismo en la misma situación que el PT en la elección en la que Lula eran candidato y terminó ganando Bolsonaro”, comparó.

Tras su defensa a CFK, Rossi reivindicó “el derecho político y constitucional” que tiene Alberto Fernández de ser “reelecto”: “No hay nadie en el espacio que tenga el poder de veto para decirle al Presidente ‘usted no puede ser candidato’”. No obstante, señaló que el mandatario “tampoco dijo que iba a ser candidato, las veces que le han preguntado ha dicho que trabaja para eso pero que tampoco iba a ser un inconveniente”. Y resaltó que las recorridas del jefe de Estado por distintos puntos del país “visibilizando la gestión” le hace “bien” al FDT. “Debemos entender que hay aspectos de la gestión reivindicables”, enfatizó.

El jefe de Gabinete también fue consultado por la carta de Guillermo Snopek en la que fundamentó -con críticas a Alberto Fernández- la decisión de romper junto con otros senadores el bloque oficialista en la Cámara Alta. El legislador admitió sentir “una distancia cada vez mayor” con respecto al rumbo de la gestión del Gobierno Nacional y señaló que la decisión de crear una nuevo bloque legislativo en el Senado fue “conversada” con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y no así con el Presidente porque “él vive en otro lado”.

“No es que el Frente de Todos se dividió porque Alberto Fernández está en otra cosa, no es así, el Presidente está permanentemente todos los días trabajando para todos los argentinos y tiene un plan de recorridas en todo el país para visibilizar la gestión, me parecen injustas las críticas al Presidente”, contestó Rossi y señaló que “lo mejor es plantear las disidencias hacia dentro del propio bloque, plantearlas hacia afuera no queda muy lindo”.

