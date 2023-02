Roberto García Moritán: “El precio del dólar se convirtió en algo que refleja la situación en la que estamos”

El legislador sostiene que la manera de hacer política debe cambiar con el objetivo de transformar la realidad argentina (Matias Arbotto)

Mediaba el año 2021 cuando Roberto García Moritán advertía de los problemas económicos del país que llevarían a que el dólar alcanzara un precio de $400. Tiempo atrás la frase parecía descabellada, pero cada día está más cerca de ser una realidad. Por eso, hoy, con el dólar libre a $377 el legislador vuelve a sostener: “El precio del dólar se convirtió en algo que refleja la situación en la que estamos”.

Con una inflación en alza, que ya midió 6% en el primer registro del año, y un dólar en constante ascenso, Moritán destaca las dificultades económicas que atraviesa el país: “La realidad es que la argentina tiene un problema de credibilidad importante. Nuestros pesos no valen nada, el precio termina siendo poco importante, si ese precio nos permitiera ir al supermercado y que nos alcance no sería un problema, el problema es que no nos alcanza para nada”.

Pero más allá de la situación actual, el empresario considera que para cambiar el rumbo de la economía nacional es necesario realizar reformas, lo cual considera posible. “La economía se acomoda fácil, alineando los incentivos de una manera correcta y haciendo reformas de fondo. Es muy duro lo que hay que hacer. Tenes una mafia en cada lugar donde mires. Un país que no ha tenido reglas por muchos años, donde la política ha sido cómplice de toda la destrucción de todo sistema de control, un país que es un paraíso para los delincuentes”, sostuvo García Moritán en diálogo con TodoNoticias.

Lejos del pensamiento del legislador se encuentra el relato sostenido por el oficialismo, el cual destaca una reactivación económica y un crecimiento en distintos aspectos (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Te puede interesar: Pese a las críticas del kirchnerismo, Alberto Fernández mantendrá su candidatura y viajará por la Argentina a defender la gestión

Lejos del pensamiento del legislador se encuentra el relato sostenido por el oficialismo, el cual destaca una reactivación económica y un crecimiento en distintos aspectos. En esa línea, semanas atrás, una frase del presidente volvió a hacer eco en los pasillos de la política cuando este sostuvo: “Ahora las quejas que yo escucho de la gente son porque hay que esperar dos horas para ir a comer”. Claramente haciendo alusión a una mejora de la actividad gastronómica.

El empresario, dueño de varios restaurantes, respondió los dichos de Alberto Fernández y lo cruzó por su opinión de la realidad económica que atraviesa el sector: “Le recomendaría al presidente que deje de decir pavadas y camine la calle, primero que la Argentina no es Puerto Madero o Palermo. Conozco muchos colegas que la están pasando mal de verdad, que no saben como abrir sus negocios, que no les alcanza para pagar los sueldos, que siguen pagando deudas que nos dejó la extensa e infinita cuarentena. Además no podes ver solo el rubro de gastronomía como referencia de una reactivación económica, qué pasa con el que tiene la ferretería, el kiosco, la farmacia”.

Roberto García Moritán advertía de los problemas económicos del país que llevarían a que el dólar alcanzara un precio de $400

Te puede interesar: Alberto Fernández: “Ahora las quejas que yo escucho de la gente son porque hay que esperar dos horas para ir a comer”

Pero por fuera de la situación económica, Moritán también se refirió a la inseguridad, a los delitos que día a día ocurren en el país, y a los problemas sociales: “Tenemos un país que es el paraíso de la delincuencia donde 2 de cada 3 chicos en el conurbano es pobre, el 65% de los adolescentes es pobre. Cuando hablan del billete que van a usar, de $2000, por qué no dan de 5.000 o 10.000. No quieren ser el gobierno que le dan 4 papelitos a los jubilados, en eso nos han convertido. Estamos en un problema serio que tiene que ver con una crisis de identidad, credibilidad, autoestima”.

Por último, de cara a un año electoral, el legislador sostiene que la manera de hacer política debe cambiar con el objetivo de transformar la realidad argentina: “La política como la conocemos fracasó, ya está, se terminó, hay que reinventar nuevos acuerdos y nuevas vinculaciones entre la política y la gente. Si no empezamos a pensar en cómo solucionamos los problemas de las personas esto se va a ir incrementando y cada vez va a ser peor. Este año vamos a tener a todos los políticos diciendo qué van a hacer y nadie haciendo nada por la gente, ahí se va a ir el esfuerzo de los argentinos este año”.

Seguir leyendo: