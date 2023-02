Miguel Ángel Pichetto ratificó sus dichos sobre la ministra de la Mujer: “Seré dinosaurio pero no me arrepiento”

Miguel Ángel Pichetto no se mostró arrepentido por sus dichos contra la ministra Ayelén Mazzina

“El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”: esta frase de Miguel Ángel Pichetto, en el marco de su análisis sobre el asesinato de Lucio Dupuy y el rol de Ayelén Mazzina, le valió un sinfín de críticas de diferentes dirigentes, incluido el presidente Alberto Fernández.

Por esta declaración, además, el Auditor General fue convocado por el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para mantener una reunión “acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos”, según afirmó la titular del organismo, Greta Pena.

A pesar de las críticas, Pichetto ratificó hoy sus dicho. “Yo seré dinosaurio pero no me arrepiento, ni le echo la culpa a nadie, me hago cargo de lo que digo”, aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.

Más allá de la polémica, el dirigente peronista negó alguna vez haber discriminado a alguien por su orientación sexual: “Nunca he hecho ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual. Creo en el derecho individual”, añadió.

“Sostengo el artículo 19 de la Constitución Nacional y he alentado en el Congreso todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina, con este Ministerio de minorías. Porque en el fondo el Ministerio de la mujer es de minorías intensas, políticas de gueto, pequeña, orientada a minorías de identidad sexual que son válidas y legítimas que las desarrollen y ejerzan en libertad”, sostuvo Pichetto.

Al mismo tiempo, volvió a hacer referencia a lo que esperaba por parte del Ministerio de la Mujer, y sus integrantes, en referencia al caso de Lucio Dupuy. “Yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible. Ni siquiera quiero entrar en las aristas de la violación sistemática que le realizaban la madre y la pareja de la madre. Entonces, una palabra de piedad del Ministerio de Género y Diversidad podría haberse compadecido de la situación del niño”, manifestó.

Y agregó: “Como tampoco de la muerte de la mujer policía, pero como es cana ‘no hablemos de eso’. Porque puede alterar alguna visión ideológica. Lo que digo es que hay una política de minorías, cuando hay que tener una política de mayorías. Me refería a eso, no a discriminar a la mujer”.

El integrante de la coalición opositora, se expresó sobre el rol que debe cumplir el Ministerio de la Mujer. “Tiene 261 mujeres muertas por femicidio, ha aumentado el presupuesto de manera extraordinaria y casi 40 mil millones de pesos los destina a subsidios, que son de naturaleza política y puede tener algún componente social, debería dedicarse a esos casos y analizar la desigualdad con la mujer”.

“No dije que ser lesbiana es malo. También hay pequeños grupos que no se perciben mujeres, pero yo no me voy a meter en este tema, porque lo único que dije es por qué no hablaron de este tema (el caso Lucio Dupuy). En el subconsciente colectivo saben lo que quise decir, muchos comparten esto y lo que hay es una gran hipocresía en la sociedad. Todos son políticamente correctos ahora”, aclaró el dirigente en diálogo con el programa de Jonathan Viale.

Asimismo, descartó la necesidad de recibir apoyo por parte de los dirigentes que componen su sector político. “Yo no quiero que nadie me banque. Cuando yo hablé del pobrismo y de los planes, nadie hablaba. Nadie decía nada, eran todos buenos. Yo me banco lo que digo, me banco el debate. Yo no soy un discriminador, no tengo problema con ninguna identidad sexual”, aseguró.

Y concluyó sobre el tema del Ministerio de la Mujer: “Es importante analizar la visión ideológica de la ministra y no la identidad sexual. Respeto que cada uno viva como quiera, pero si estás si estás en una función y tenés 261 femicidios, la política tiene que estar dirigida hacia ahí. A la preocupación sobre ese tema”.

