Luis Barrionuevo sorprendió al darle su apoyo a Wado de Pedro como candidato a Presidente

Durante una reunión con líderes sindicales que encabezó en Mar del Plata, el secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, sorprendió al expresar su apoyo al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, como candidato a presidente en las próximas elecciones.

Fue durante un encuentro de la CGT que se realizó este viernes en el Hotel Presidente Perón de esta ciudad balnearia, donde se lanzó oficialmente la Mesa del Movimiento Nacional Sindical, que será el brazo político de la central obrera.

“Pónganle una ficha”, expresó el dirigente gastronómico al referirse al futuro del funcionario nacional, ante un salón repleto de autoridades de otros gremios, entre las que estaban Héctor Daer y Carlos Acuña, cotitulares de la CGT.

En el hotel también estuvieron Gastón Frutos, tesorero de la central obrera; Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad; José luis Lingeri, secretario general de Obras Sanitarias; Julio Piúmato, de Judiciales; Gerardo Martínez, de la Uocra, y Pablo Santín, de UTHGRA Mar del Plata, entre otros.

Sus declaraciones se dieron horas después de finalizada la primera reunión de la Mesa Nacional del Frente de Todos, impulsada por el Gobierno para establecer las reglas de juego de la coalición en el marco de este año electoral, a la que asistió el propio ministro.

Más temprano, durante una entrevista con Radio Brisas, Barrionuevo ya había manifestado su posición en la disputa del oficialismo por las candidaturas y pidió “volver a la política del peronismo, que es trabajo, recuperar todas las empresas y lo fundamental es resolver la inflación”

“A mí me encanta Wado. Hay un avión (en Mar del Plata) que dice ‘Wado Presidente’, de cualquier manera, es una alternativa, una persona joven que ha recorrido el país. Creo que no deja de ser una alternativa, pónganle una ficha”, comentó.

Luis Barrionuevo junto a Wado de Pedro (UTHGRA)

Sobre el cónclave de los referentes del Frente de Todos, que se llevó adelante el jueves por la noche en la Ciudad de Buenos Aires, destacó que en ese lugar “estuvo la máxima representación de Cristina Kirchner, que es Máximo, el hijo y el presidente del PJ de la Provincia; y el ministro del Interior”.

“Creo que estuvo la representación de los tres sectores: Massa, el albertismo, y Máximo. Creo que es una mesa que recién arranca. En política hay que ver cuando llegue el momento, quién tiene la lapicera y queremos ser nosotros”, resaltó.

Asimismo, el líder del sindicato de gastronómicos señaló que, en este contexto, resta saber qué hará el presidente Alberto Fernández, “si quiere la reelección o no”, pero subrayó que “faltan unos cuantos meses, con lo cual él no puede decir hoy que no va a ser reelecto porque el cafetero no le va a servir más café”.

“Los políticos tienen que frenar un poco a los empresarios que cada vez se enriquecen más con la inflación que son los que hacen los negocios. Habrá que trabajar fuertemente y reformular el Estado, tiene que haber más trabajo y menos desocupados, y menos piquetes”, completó durante la entrevista con el mencionado medio.

Por otra parte, en las últimas horas la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de Barrionuevo en su pelea con su ex cuñado Dante Camaño, jefe de la filial porteña de UTHGRA, por el control de la seccional Capital del sindicato.

El fallo de la Cámara del Trabajo ratificó uno de primera instancia en la que se confirma la intervención en la seccional Capital por parte de Barrionuevo y la anulación de las elecciones de 2021.

