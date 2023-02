Agustín Rossi llega al Gabinete a sumar volumen político y con la misión de defender la gestión en el año electoral

El nuevo Jefe de Gabinete, Agustín Rossi

Agustín Rossi asume hoy al frente de la Jefatura de Gabinete después de varios meses en los que su nombre siempre estuvo entre los posibles reemplazantes de Juan Manzur, quien, se sabía, tarde o temprano se iba a ir del gobierno nacional para defender su territorio y su poder en Tucumán.

El santafesino esperó esta oportunidad y llegó por decantación. “No hay tantos dirigentes políticos que te puedan decir que sí a esta altura del gobierno. Es cuestión de valentía”, retrató un importante legislador oficialista, que además anhela que su desembarco mejore la convivencia interna en tiempo de elecciones.

El “Chivo”, como se lo conoce en el mundo político, aceptó ir a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) porque fue un pedido del Presidente, pero no estaba convencido de tomar ese lugar. Tenía intenciones de reingresar al Gobierno y lo terminó haciendo a través de esa puerta. Fue hace ocho meses.

Había quedado muy dolido después de su salida del ministerio de Defensa, provocada por su decisión de competir en las PASO con los candidatos acordados por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y Cristina Kirchner, que también habían recibido el aval de Alberto Fernández. El Presidente lo presionó y Rossi no cedió. Finalmente, lo echó por televisión.

En el peronismo esperan que Rossi le pueda imprimir una nueva dinámica a la gestión del gobierno nacional (Maximiliano Luna)

Un año y medio después, Rossi asume en un puesto clave de la administración pública y promete cambiar la impronta de la Jefatura de Gabinete, que había quedado sumergida en el silencio del gobernador tucumano. “Se suma a la gestión un actor de peso en un período complejo como el de las elecciones. Es respetado en el kirchnerismo y en el peronismo. Eso es positivo”, destacó un funcionario nacional. El equilibrio en la interna es importante para un año marcado por las elecciones y las negociaciones para definir candidatos.

Según explican en distintas terminales del Frente de Todos la llegada de Rossi servirá también para dotar de un relato al Gobierno. Es decir, una nueva comunicación a cargo del Jefe de Gabinete, que tiene un estilo más confrontativo que su antecesor y que ha demostrado tener cintura política para posicionarse en una coalición donde los propios se autoflagelan.

Puertas adentro de la Casa Rosada esperan del dirigente santafesino que haga una defensa férrea de la gestión que, en definitiva, es lo que está haciendo Alberto Fernández en sus recorridas por el conurbano bonaerense y el interior del país. Todas ellas en clave electoral y con ministros cercanos. El Presidente quiere revalorizar las medidas que tomó hasta acá y lo repite en cada rincón donde va.

Además, advierten que le impondrá una nueva dinámica a la gestión diaria por su “obsesión” y “capacidad” para trabajar en distintos temas al mismo tiempo. Algunos dirigentes peronistas lejanos al campamento K creen también que puede “marcarle la cancha” a “Wado” de Pedro, el ministro del Interior que reporta a Cristina Kirchner y que tiene una relación tensa con el Presidente, pero que es uno de los ministros con más peso propio dentro de la estructura de gobierno.

Alberto Fernández designó a Agustín Rossi para reemplazar a Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete

Un dirigente kirchnerista que conoce bien a Rossi aseguró que el arribo del santafesino al Gobierno se suma a la llegada de Sergio Massa a Economía y Juan Manuel Olmos a la vicejefatura de Gabinete que, según definió, forman parte de una generación “que siempre llaman y siempre atienden”. Es decir, que mantienen diálogo con todas las partidos y evitan el hermetismo automático.

Otros de los detalles que apuntan sobre la llegada de Rossi es que el ex legislador no es un competidor para Fernández, como si lo era Manzur, que tiene decidido ser candidato a presidente. No existe el fantasma de pelear por el mismo lugar en la carrera electoral. Esa situación puede generar tranquilidad y confianza en el vínculo entre el Presidente y el nuevo Jefe de Gabinete.

Un funcionario nacional que conoce los sinsabores del primer piso de la Casa Rosada expresó un halago con una crítica expuesta a un importante gobernador peronista. “Va a ser un Jefe de Gabinete de diálogo, que no va a venir a romper tapas de diarios como Capitanich, sino a potenciar el músculo político del Gobierno y del Frente de Todos”, sentenció.

Rossi asumirá esta tarde, a las 16:30, en el Museo del Bicentenario. Una vez que se concrete su jura Alberto Fernández habrá igualado el récord de Cristina Kirchner en lo que respecta a las modificaciones en el vértice de la estructura de ministros. Ambos habrán nombrado tres jefes de gabinete en un solo período de gobierno.

Según un relevamiento hecho por la escuela de Gobierno de la Universidad Austral, la administración del Frente de Todos es la que congrega la mayor cantidad de ex jefes de Gabinete: Alberto Fernández (Presidente), Sergio Massa (Ministro de Economía), Aníbal Fernández (Ministro de Seguridad) y Santiago Cafiero (Canciller). Ese dato de color se modificará hoy, cuando asuma Agustín Rossi.

