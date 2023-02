Dónde se encuadran los intendentes peronistas en medio de la interna del Frente de Todos

Entre la Primera y Tercera sección electoral, el peronismo gobierna los municipios de Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, Tigre, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente. Hay allí diferentes expresiones y matices entre los intendentes sobre los apoyos políticos a la estructura del Frente de Todos y los caminos electorales. Es decir, algunos intendentes pugnan para que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea candidata; otros siguen encuadrados en la figura de Sergio Massa por su pertenencia al Frente Renovador, mientras que una tercera línea empieza a mostrar una acompañamiento gestual al presidente Alberto Fernández.

Más allá del municipio e intendente en cuestión, el poder político dentro del peronismo es dinámico y, sobre todo, cambiante. Por ejemplo, de los intendentes que hoy se muestran cerca del presidente no hay casi ninguno que “reniegue” en público de la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Si ella nos llama, sabe que vamos a ir”, le dijo a Infobae un jefe comunal de la Primera sección electoral.

Algo similar ocurre con Sergio Massa. Si bien el ministro de Economía tiene tres intendencias cuyo control está bajo dirigentes del Frente Renovador, como son Javier Osuna de Las Heras, Blanca Cantero de Presidente Perón o Juan Andreotti de San Fernando, casi todos los jefes comunales del conurbano esperan que el ex intendente de Tigre sea el candidato presidencial si la vicepresidenta no forma parte de la fórmula. Massa, deja trascender que le esquiva a esa posibilidad. Así se los recordó a los intendentes en la reunión que mantuvo con intendentes la semana pasada en el municipio de Merlo. Ante un grupo de jefes y jefas comunales más cercanos a Cristina Kirchner que a Alberto Fernández, el ministro de Economía ratificó que es “incompatible” ser candidato y ocupar el Palacio de Hacienda de la Nación.

Sergio Massa rodeado de intendentes peronistas del conurbano

Muchos intendentes están uso de licencia y desempañando funciones en la órbita provincial o nacional. Sin embargo siguen con el control político de sus distritos y dentro del esquema de poder territorial que supone ser intendente. Es el caso de Martín Insaurralde, actual Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora. Hoy al frente del municipio del sur del conurbano se encuentra Marina Lesci; sin embargo es Insaurralde quién tiene el botón de mando. El funcionario provincial se muestra más cerca de Cristina Kirchner que de Alberto Fernández. De las dos últimas cumbres que mantuvieron los intendentes, Insaurralde dijo presente en la de la semana pasada en Merlo, de hecho junto a Máximo Kirchner fue uno de los que propicio la reunión. Lesci fue a la Quinta de Olivos al encuentro de organizó Fernández el último martes, en plan de emisaria.

El mismo patrón se repite en Malvinas Argentinas. El intendente -en uso de licencia- es Leonardo Nardini, hoy ministro de Infraestructura bonaerense. La intendencia la lleva Noelia Correa, una dirigente de su confianza. Nardini también fue a la reunión de Merlo que organizó Máximo Kirchner.

No dudan de la conducción de Cristina Kirchner, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, su par de Ensenada, Mario Secco, de Mercedes, Juan Ustarroz o de Morón Lucas Ghi. A Secco suele seguirlo, su vecino intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.

Desde Berazategui, en la Tercera sección, Alberto Fernández mostró ayer el acompañamiento de varios intendentes. En una acto organizado por Juan José Mussi, llegaron hasta la capital nacional del vidrio los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Julio Zamora (Tigre), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Fabián Cagliardi (Berisso), Alberto Ramil (Escobar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente); además de las las intendentas, Blanca Cantero (Presidente Perón), Mariel Fernández (Moreno). De ese grupo, además de Secco y Cagliardi, también muestran cercanía con CFK, Espinoza o Mantegazza. Este verano, Espinoza decoró pasajes de la ruta 11 y ruta 2, rumbo a la Costa Atlántica, con carteles en respaldo a Cristina Kirchner por la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta. Así como nadie reniega de la figura de la vicepresidenta, algunos intendentes buscan mostrar unidad y amplitud compartiendo acto tanto el presidente como con la vice.

Fernando Espinoza y Cristina Kirhncer (foto: Télam)

Esta secuencia abarca por ejemplo al intendente de San Martín, Fernando Moreira. Si bien es interino, será el candidato local en las próximas elecciones. El jefe comunal en uso de licencia del distrito de la Primera sección electoral es el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Moreira es Katopodis y hoy Katopodis -pese a que se sienta en la mesa de Fernández y a la vez mantiene diálogo con el universo K- suele plantear que se debe trabajar para la unidad. Otro intendente cercano al presidente que empezó a mostrar esta faceta, es Juan Zabaleta de Hurlingham. En una fuerte interna con La Cámpora en su distrito, el intendente balancea entre el planteó que hizo Alberto Fernández de ir a una PASO para elegir candidato y destacar el liderazgo de CFK.

El caso de Esteban Echevarría es particular. Desde finales del 2020, el intendente Fernando Gray, cortó relación con el universo K luego de que el kirchnerismo -con algunos intendentes- traccionaran y consiguieran arrebatarle la conducción del PJ bonaerense para que Máximo Kirchner sea el nuevo presidente. Desde entonces, Gray entró en una disputa judicial por el modo de elección de Kirchner al frente del órgano partidario, bajó su perfil y se replegó en la gestión. En la elección del 2021, el kirchnerismo decidió no armarle ninguna lista interna y dejó que el intendente maneje la opción de concejales a su conveniencia. Hasta ahora, no ha dado mayores señales de encuadre dirigencial en vistas a las próximas elecciones.

Ferraresi, del municipio de Avellaneda, es uno de los intendentes que pide que Cristina tiene que ser candidata, que hay que romper con la proscripción que denunció la vicepresidenta, pero a su vez recibe al presidente Alberto Fernández en diferentes actos en su distrito; replicando la posición de algunos de sus compañeros intendentes.

Alberto Fernández recibió esta semana al grueso de los intendentes de la Primera y Tercera sección electoral

Mariel Fernández, de Moreno, integra el Movimiento Evita -espacio de las organizaciones sociales y políticas que respaldan al presidente y que espera estar en la mesa que convocó del Frente de Todos- pero a su vez mantiene un acuerdo con Máximo Kirchner, que la respaldó en la interna del FdT en las elecciones del 2019. Pese a haber cuestionado a la vicepresidenta cuando dijo que las organizaciones sociales tercerizaban e intervenían en la distribución de planes sociales y aquella recordada frase de “si Evita los viera...”, la intendenta es a la vez la vicepresidenta del PJ que preside Kirchner.

La foto actual de los intendentes podrá modificarse con el correr de los meses y una vez que el Frente de Todos haya decidido la estrategia electoral, porque como ocurre con el respaldo o no a las diferentes opciones presidenciales también hay matices sobre cuál es el mejor plan para encarar las elecciones. El fin es el mismo respalden a quién respalden: no perder el control político de sus territorios.

