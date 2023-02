En medio de una fuerte interna en Juntos por el Cambio, hoy cierran las listas para las elecciones en Neuquén

Las elecciones en La Pampa serán el 16 de abril (Télam)

Este viernes vence el plazo que estableció la Justicia Electoral de Neuquén para la presentación de candidaturas para las próximas elecciones cuya campaña comenzará el 15 de febrero y culminará con la apertura de los cuartos oscuros el domingo 16 de abril para que los ciudadanos de la provincia patagónica elijan gobernador e intendentes.

La presentación de las listas y de los candidatos significa una fuerte interna en casi todos los partidos, pero en esta ocasión quien llega más fracturado es Juntos por el Cambio. El radicalismo y la Coalición Cívica irán apoyando a un candidato propio para la gobernación y el PRO, por su parte, decidió romper y acompañar a un postulante que llega de una escisión del oficialista Movimiento Popular Neuquino.

La candidatura a gobernador por el radicalismo y la Coalición Cívica será de Pablo Cervi, que ya compitió para intendente en 2021 para la ciudad capital y quedó en segundo lugar. Este escenario ahora se profundiza más, teniendo en cuenta que el PRO, el tercer socio mayoritario de JxC, decidió no apoyarlo.

Los amarillos de la provincia patagónica definieron que no llevarán un candidato propio sino que apoyarán a Rolando Figueroa, hasta ayer uno de los hombres fuertes del Movimiento Popular Neuquino, que decidió romper y armar su propio espacio. El actual diputado nacional y ex vicegobernador decidió ir por afuera para no ir a un interna dentro del partido provincial. En el camino, se llevó al PRO, que lo acompaña.

Rolando Figueroa

Así quedó claro cuando Marcelo Bermúdez, presidente del PRO de Neuquén, apoyó públicamente al diputado neuquino en sus aspiraciones de ser gobernador dejando de lado el pedido de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de ir a internas si no se encuentra un candidato de consenso.

Pero otro de los conflictos que se generará hoy cuando se presenten las listas y los frentes es quién usará los colores y el logo de Juntos por el Cambio, si el candidato de la UCR y la CC o el que apoya el PRO.

En ese sentido, la Mesa Nacional había establecido que quien apoyara a algún candidato por afuera del espacio no tiene el derecho de usar el sello de la coalición.

El quiebre dentro de Juntos por el Cambio en Neuquén escaló dentro de la coalición en el ámbito nacional. La UCR y la Coalición Cívica miran al PRO y observan como la interna se va reproduciendo en todos los distritos.

“Ellos -por el PRO- no tienen definido una cabeza y eso está en todos lados. Están los que apoyan a Horacio (por Rodríguez Larreta) y los que apoyan a Patricia (Bullrich) y actúan de manera refractaria respecto del otro. Así es que el acuerdo del PRO con Figueroa juega con el apoyo de Larreta y con la disidencia de Bullrich”, explicó una fuente de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Luis Juez y Rodrigo de Loredo

Así como en Neuquén llegará dividida a las elecciones, en Córdoba -la principal provincia electoral después de Buenos Aires- también llega con fuertes discusiones internas y que no parece encontrar en que alguno de los posibles candidatos se baje como una opción para que la sangre no llegue al río.

La provincia mediterránea tiene entre sus figuras al senador Luis Juez y al diputado de Evolución radical Rodrigo de Loredo. Uno más cercano a Patricia Bullrich (Juez) y otro de Horacio Rodríguez Larreta (De Loredo) y con pocas chances de llegar a un acuerdo.

En el caso de Mendoza, otro distrito que corría peligro de no acordar la interna, el anuncio de Alfredo Cornejo de que volverá a competir por la gobernación empieza a ordenar la provincia cuyana.

Por último, este fin de semana se vota en La Pampa. La provincia abre el cronograma electoral y en Juntos por el Cambio verán como pasan el primer examen en medio de una fuerte interna entre el PRO y la UCR.

Por el lado de los radicales se presenta el diputado nacional Martín Berhongaray, de Evolución Radical, el sector que responde a Martín Lousteau, pero que también tiene el apoyo del presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Por el lado del PRO se postula a gobernador el diputado nacional Martín Maquieyra, que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri.

